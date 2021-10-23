Эльвира Набиуллина: банки не должны перекладывать риски по льготной ипотеке на людей

Глава ЦБ объяснила, как инфляция разогнала ключевую ставку до 7,5% и предупредила, что банки не должны превращать льготные ставки по ипотеке в плавающие

Фото: скриншот видео cbr.ru

«Вы сильно подняли ставку, и это было неожиданно. Тем более это в преддверии локдауна, когда все к этому готовятся. Не кажется ли, что вашей брошью со стрелой вы пронзаете «сердце» российской экономики: сначала у нее был один шок, а сейчас еще второй шок», — изумлялись резкому повышению ключевой ставки ЦБ представители зарубежных изданий на брифинге. Глава Банка России Эльвира Набиуллина объяснила ужесточение денежно-кредитной политики разгоняющейся инфляцией, которая может вырасти до 7,4—7,9% к концу года. ЦБ не исключает, что в декабре поднимет ставку на целый пункт — до 8,5% годовых

Взвинчивание ставки: ЦБ готовится держаться на уровне 7,5% еще год

В преддверии введения по всей стране очередных ограничений Банк России принял очередное резкое решение и резко поднял ключевую ставку до 7,5% годовых. Более того, ЦБ намерен удерживать ее на повышенном уровне до середины 2023 года. Об этом заявила вчера глава ЦБ Эльвира Набиуллина на традиционном брифинге для журналистов, который собирается после каждого заседания совета директоров Банка России по регулированию денежно-кредитной политики. А своеобразная подсказка к смыслу действий ЦБ привычно считывается с первых минут по брошке на лацкане пиджака Эльвиры Сахипзадовны — принято считать, что она намекает на контекст экономической ситуации в стране.

Вчера Эльвира Набиуллина надела украшение в виде натянутого лука со стрелой. Судя по всему, натягивание тетивы для спуска стрелы можно считать все-таки только прологом к борьбе с разогнавшейся инфляцией, а повышение ключевой ставки до 7,5% годовых — лишь первым нестандартным приемом на этом пути. Открывая брифинг, глава ЦБ признала, что октябрьское повышение ставки сразу на 75 б.п. является существенным шагом в политике ужесточения денежно-кредитной политики, который оставляет далеко позади механизмы «тонкой настройки» экономики (они применялись при переходе к мягкой ДКП в 2020 году). Мгновенное закручивание «гаек», по словам Эльвиры Набиуллиной, связано с разгоняющейся инфляцией, которая выходит из-под контроля. К середине октября годовая инфляция возросла до 7,8%, тогда как еще в августе оценивалась в 6,7%. По ее прогнозу, к концу этого года она может вырасти до 7,4—7,9%, что вдвое выше целевого уровня в 4%.

Фото: Максим Платонов

Овощной провал

Эльвира Набиуллина объяснила, что сильным толчком к этому явилась продовольственная инфляция, подскочившая вверх вопреки прогнозам ЦБ. В ускорении годовой инфляции со второй половины августа существенную роль играет рост цен на плодоовощную продукцию, отметила она.

— По сравнению с прошлым заседанием совета директоров, мы видим, что урожай оказался хуже наших ожиданий, — сообщила она. — Эпидемиологическая ситуация влияла на ситуацию в животноводстве. Плюс [возникли] логистические проблемы, которые продлились дольше ожидаемого. Это мы видим по спросу и ценам на автомобили, — рассказала она.

Среди других факторов, подтолкнувших ЦБ перейти к жесткой политики, инфляция на мировых рынках. По мнению Эльвиры Набиуллиной, европейские страны пока расценивают ее как временную, но все-таки также готовятся перейти к повышению ставок.

— Преобладающее влияние проинфляционных факторов может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%, — объяснила она.

Правда, борьба с инфляцией за возвращение к уровню в 4% займет достаточно много времени. По словам Эльвиры Набиуллиной, если раньше в базовом сценарии прогнозировалось понижение до 4—4,5% в 2022 году, то теперь светлый миг отодвигается не раньше, чем к середине 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru

Декабрьский сюрприз — 8,5% годовых?

— Выросла вероятность того, что уровень ключевой ставки будет выше, а время удержания ставки на повышенном уровне дольше, чем закладывали в прошлом прогнозе. По базовому прогнозу ставка в среднем составит 7,3—8,3%, а в 2023 году — 5,5—6,5% годовых. Ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года, — рассказала Набиуллина.

Отвечая на вопрос о том, рассматривался ли еще более жесткий вариант увеличения ставки — сразу на 100 б.п. — она ответила утвердительно. И добавила, что в декабре не исключено возвращение к этому варианту, т. е. повысить до 8,5% годовых. По ее словам, в долгосрочной перспективе мировые экономики могут столкнуться с более низкими темпами роста из-за структурных факторов. А виноваты в этом замедление роста численности населения, скорость технологического развития, энергопереход.

Говоря о причинах роста цен на товары, глава ЦБ отметила, что в настоящее время в российской экономике сложился дисбаланс между спросом и предложением. По ее словам, промышленность не успевала нарастить объемы производства товаров, тогда как спрос, несмотря на введенные ограничения, продолжал расти. В результате потребителям придется переплачивать за товары.

Фото: realnoevremya.ru

Не поднимут ли банки ставки по льготной ипотеке?

Журналисты поинтересовались, видит ли ЦБ риски у российских банков, которые выдавали ипотечные кредиты по низким льготным ставкам. Ведь после повышения ключевой ставки их балансы могут «просесть», и тогда они, вероятно, начнут пересматривать ставки в сторону увеличения. Эльвира Набиуллина ответила, что основные риски при выдаче льготной ипотеки взяли на себя Минфин и бюджет РФ, а сами банки не должны перекладывать на клиентов свои процентные риски через плавающие ставки по ипотечным кредитам.

— Безусловно, процентные риски для банков — это существенная часть рисков… Мы считаем, что банки должны управлять этим процентным риском и его оценивать, но не перекладывать на людей по плавающей процентной ставке по ипотеке, — сказала она. — Это бизнес банков, это их профессиональная задача — управлять процентным риском.

Вместе с тем она опровергла утверждения о том, что объемы выдачи ипотеки стали сокращаться после начала повышения ключевой ставки в июне этого года. По ее словам, снижение на 40% свидетельствует о прекращении практики рефинансирования ипотечных кредитов. По ее прогнозу, граждане продолжат брать ипотеку и по итогам ожидается рост на 25—27%. При этом ЦБ следит за качеством ипотеки, но пока не видит нарастания «пузыря» и оценивает ситуацию как стабильную.

«Мы смотрим, что происходит с показателем долговой нагрузки, соотношением стоимости залога к стоимости кредита. Пока существенных здесь изменений не видим, но будем смотреть, как будет развиваться ситуация. И если ситуация по этим качественным показателям будет вызывать опасения, мы будем готовы рассматривать дополнительные макропруденциальные меры», — сообщила Набиуллина.

Фото: tbti.ru

Это будет двойной шок для российской экономики?



— Вы сильно подняли ставку, и это было неожиданно. Тем более, это в преддверии локдауна, когда вся экономика к этому готовится, — высказала опасения представитель информационного агентства «Блумберг». — В локдауне ЦБ видит проинфляционный фактор, т. е. попытку сдержать нарастающий спрос на фоне сокращающего предложения. Не кажется ли, что вашей брошью со стрелой вы пронзаете сердце экономики двойным шоком. У нее один шок, а сейчас еще второй шок?

Глава ЦБ отреагировала на реплику абсолютно спокойно, еще раз повторив, что инфляция в стране приобрела устойчивый характер и без жестких мер по ее подавлению не обойтись:

— Мы не принимаем решения, исходя из одного фактора. Мы видим, что инфляция не замедляется. Плюс инфляционные ожидания выросли. Чтобы это предотвратить нужны серьезные шаги в ДКП.

По ее словам, предстоящие ограничения коснутся «не очень большего числа отраслей», а сами ограничения носят проинфляционный характер. По словам Набиуллиной, локдаун затронет сферу услуг, а правительство оперативно принимает решения по адресной поддержке этой части экономики.

— Банк России выделил лимит в 60 млрд рублей в рамках спецмеханизма рефинансирования со ставкой в 4% для банков, которые на льготных условиях будут кредитовать МСБ, попавший под ограничения. Выпускаем банкам и микрофинансовым организациям рекомендации идти навстречу тем заемщикам — предпринимателям и физическим лицам, которые нуждаются в реструктуризации кредитов, — рассказала она.

Одновременно глава регулятора развеяла сомнения в том, что с повышением ключевой ставки ЦБ кредиты станут труднодоступными для промышленных предприятий:

— Кредиты для промпредприятий растут. Кроме того, они получили рекордный сальдированный результат по итогам 2020 года — 21 трлн рублей. Для сравнения: годом ранее — 15,8 трлн рублей. Поэтому прибыль и станет источником финансирования, — заверила Эльвира Сахипзадовна, указав, что ограничения спроса с их стороны не ощущается. Высокие темпы роста кредитования остаются во всех сегментах, хотя в потребительском кредитовании он немного замедлился, а в ипотеке вновь ускорился.