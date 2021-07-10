Исследование: спрос на квартиры в новостройках в Казани замедлился на 21%

Во II квартале 2021 года в сравнении с I кварталом этого года спрос на квартиры в новостройках по всей стране упал на 21%, говорится в исследовании сервиса «Авито.Недвижимость». В Казани спрос на квартиры в новостройках упал на 21%. В сравнении с тем же периодом 2020 года спрос не изменился.

Авторы исследования также отмечают рост средней стоимости квадратного метра в новостройке — на 33% по сравнению со значениями предыдущего года (+9% в квартальном сравнении). Приобретение новой квартиры в прошлом квартале в среднем по стране обходилось в 116 595 рублей за квадратный метр. В Казани средняя стоимость квартиры на первичном рынке составила 107 988 руб./кв. м, что превышает прошлогодние показатели в 1,5 раза, а отметки первых трех месяцев года — на 5%.

Спрос на покупку квартир на первичном рынке слабеет во многих регионах страны. Тем не менее в ряде городов его показатели выросли, что в основном касается южных регионов и столицы: в Краснодаре — в 2 раза, в Москве — в 1,9 раза, в Сочи — в 1,8 раза, в Ростове-на-Дону — в 1,7 раза и в Екатеринбурге — в 1,7 раза в сравнении с аналогичными значениями прошлого года. В квартальном сравнении (II квартал 2021 г. к I кварталу 2021 г.) положительная динамика наблюдалась в Краснодаре: потребительский интерес здесь вырос в 1,6 раза.