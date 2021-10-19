От потерявшего мотивацию Гудачека, до ищущего себя Секстона: что с легионерами «Нефтехимика» в этом сезоне?

Словак так и не нашел новый вызов в Нижнекамске, но зато в Секстона тренеры верят, а чехи добавили надежности в обороне

Главная задача для «Нефтехимика» в этом сезоне — это вернуться в плей-офф. Чтобы достичь этой цели в нижнекамской команде должны быть качественные легионеры, которые, как правило, и определяли результат в «Нефтехимике» в удачные годы. Перед началом сезона предполагалось, что на первые роли в нападении выйдут как раз Дэн Секстон и Либор Гудачек, но на данный момент лидеры в команде как раз российские хоккеисты — Павел Порядин и Марат Хайруллин. Почему Гудачек так и не нащупал свою игру, что ждать от Секстона в течение всего сезона и как дела у новых чехов «волков»? Подробнее — в материале спортивной редакции «Реального времени».

«Нефтехимик» окончательно расстался с Гудачеком. Почему на этот раз не вышло?

Руководство «Нефтехимика» и лучший бомбардир клуба прошлого сезона наконец-то договорились о сумме расторжения контракта. Напомним, что Гудачек настаивал на полной компенсации по контракту за расторжение, которое, кстати, составляло 25 млн рублей за сезон.

Перед началом этого сезона не было никаких сомнений в том, что связка Секстон — Гудачек станет ведущей и самой опасной в составе нижнекамцев, но что-то пошло не так. Перед стартом регулярки Либор Гудачек был вызван в сборную Словакии на отборочные матчи к Олимпиаде, и там был одним из лидеров команды, забросив три шайбы в трех матчах. Дальше все пошло под откос. В 11 матчах у Гудачека всего три результативных передачи и множество нереализованных моментов. Олег Леонтьев ставил Либора в разные звенья и миксовал как мог, но ни с кем словаку заиграть не удалось. К примеру, в начале сезона не пошла игра у звена Шафигуллин — Гудачек — Секстон.

Позже в матче против магнитогорского «Металлурга» Леонтьев решил спустить Гудачека в четвертое звено. Галимов — Гудачек — Егор Попов также не смогли создать ничего полезного. Уже в следующем матче Гудачека попытались внедрить в первое звено к лидерам Порядину и Хайруллину. Казалось, что вместе с хоккеистами с похожим стилем игры Гудачек должен наконец выстрелить, но и тут он словно выпадал из ритма игры. Условный Андрей Чивилев в этом звене выглядит более органично, нежели словацкий легионер.

Олег Леонтьев ставил Либора в разные звенья и миксовал как мог, но ни с кем словаку заиграть не удалось. Фото: «Твиттер ХК «Нефтехимик»

Складывается впечатление, что Гудачек после успешного первого сезона в «Нефтехимике» не смог найти должной мотивации выдать такой же результат и в этом году. Словак просто мог не найти в себе вызова вновь играть в Нижнекамске, рассчитывая что после прошлого удачного сезона получит вызов в топ-команду.

Если посмотреть результат легионера в прошлом сезоне, то Либор провел его довольно ровно, постоянно набирая очки. В этом году партнеры по звену также создавали множество моментов для игрока, но по какой-то причине Гудачек не смог воспользоваться своими возможностями. Выходы один на один, передачи на пустые ворота словацкий легионер попросту завалил, оттого и негодование главного тренера «Нефтехимика».

Немаловажную роль играет и сам тренер. В хоккее нередко происходят ситуации, когда хоккеист просто-напросто не подходит под игровую концепцию главного тренера. Ведь один тренер может дать свободу действий в атаке, а другой потребует играть исключительно по определенной схеме. Очевидно, что стили игры команд Вячеслава Буцаева и Олега Леонтьева сильно отличаются и Гудачек мог не подстроиться под стиль игры последнего.

Действительно, у «Нефтехимика» образца прошлого сезона был большой акцент на контратаки и игре вторым номером, а «Нефтехимик» Олега Леонтьева старается играть первым номером и делать акцент на игру от себя, предпочитая позиционные атаки, а не контрвыпады.



За два последних матча после короткой «ссылки» в ВХЛ за «Нефтехимик» легионер отметился двумя результативными передачами, но проблемы остались те же — игрок никак не мог реализовать те моменты, которые для него создают партнеры.

Безусловно, руководство «Нефтехимика» в межсезонье рассчитывало, что Гудачек и дальше останется лидером команды, но по итогу все оказалось иначе. Пока что подписание Либора является главной трансферной ошибкой нижнекамского клуба.

Какова дальнейшая судьба Гудачека? Появилась информация о том, что швейцарский клуб «Лугано» подписал контракт с игроком до конца сезона. Либор вернется в швейцарскую национальную лигу, где он провел концовку прошедшего сезона в составе «Лозанны».



Секстон провалил начало сезона, но затем нашел свою игру

Один из самых результативных легионеров в истории «Нефтехимика» — американский нападающий Дэн Секстон — провел за нижнекамский клуб в общей сложности 223 игры и набрал в них 177 очков. Именно при нем команда показала свой лучший результат в истории КХЛ, заняв в сезоне 2017/18 шестое место в Восточной конференции.

Спустя 3 года американский нападающий вернулся в «Нефтехимик» из «Автомобилиста», но пока что выступление нападающего очень далеко от игры тех блистательных сезонов, проведенных в Нижнекамске.



В этом сезоне Дэн начал гладкий чемпионат в первом звене, но их связка с Либором Гудачеком результатов не приносила. После пяти матчей на старте сезона главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев решил спустить атакующих легионеров в третьи — четвертые звенья, а вскоре и вовсе вывести из состава. В чем причина такого провального старта?

После пяти матчей на старте сезона главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев решил спустить атакующих легионеров в третьи — четвертые звенья, а вскоре и вовсе вывести из состава. Фото: hcnh.ru

Стоит отметить, что Дэн одним из последних присоединился к команде на летних сборах, готовясь в основном по индивидуальной программе. Скорее всего, на старте сезона у Секстона не хватало физической подготовки, чтобы сразу войти в ритм официальных игр. Это было видно на последних матчах предсезонки и на старте регулярного чемпионата. Скорее всего, это и повлияло на результат.

Спустя несколько матчей, по возвращению в состав Дэн Секстон начал показывать хоккей поинтереснее в атаке. Плюс ко всему, легионер начал отрабатывать в обороне, что также отметил главный тренер команды на одной из пресс-конференции.

— Секстон прогрессирует. Он отрабатывает в обороне и помогает защитникам. У него было отличное движение. Секстон показывает ту игру, которую мы хотим видеть. Все нормально с ним, — сказал Олег Леонтьев.

Несмотря на возраст (34 года), хоккеист имеет очень хорошую скорость, но на старте сезона складывалось впечатление, что все остальные качества куда-то растерялись. В этом сезоне бросок Секстона не имеет такой же опасности для ворот противника, как в прошлые годы. Зачастую, его кистевой и вовсе не доходит до ворот.

Также, у Дэна не все хорошо с реализацией моментов. К примеру, в матче против череповецкой «Северстали» американец имел возможность забросить вторую шайбу в сезоне при выходе один на один, но его переиграл голкипер хозяев.

Вскоре, Олег Леонтьев решил создать звено Попов — Митякин — Секстон, и это стало одним из удачных решений главного тренера «Нефтехимика». Это звено регулярно набирает, отличается заброшенными шайбами, а ассистирует хоккеистам как раз Дэн Секстон. Американец уже имеет в своем активе шесть голевых передач, среди них есть и сложнейшие по исполнению.

К примеру, в матче против рижского «Динамо» Секстон поперечной передачей отрезал всю пятерку игроков соперника, а Анселю Галимову оставалось лишь попасть в незащищенный угол ворот.

Стоит отметить, что пока хоккеист забросил лишь одну шайбу, да и то в пустые ворота, но его голевые передачи просто разрывают любую оборону соперников.

К слову, звено Попов — Митякин — Секстон выходит на лед уже девять игр и регулярно приносит результат. К примеру, в матче с «Йокеритом» это звено забило первую шайбу в самом начале матча. В матче с той же «Северсталью» второе звено также поучаствовало в сумасшедшем камбэке с 5:1.

На данный момент Секстон в 15 матчах отметился 7 (1+6) баллами за результативность. К слову, во многом благодаря Дэну его партнер по звену 20-летний Данила Попов имеет похожую статистику, набрав 7 (3+4) очков в 18 встречах. Для молодого игрока это шикарные показатели, тем более что Данила проводит свой первый сезон в Континентальной лиге.



Туохима не прыгнул выше головы, а чешские защитники пока оправдывают ожидания

Франс Туохимаа ожидаемо является первым номером в воротах у «Нефтехимика». Голкипер провел 14 игр, имея довольно средние показатели — 88.79% отраженных бросков при коэффициенте надежности 2.72. Также, Туохимаа имеет в своем активе один матч на ноль.

Пока супернадежным голкипера назвать нельзя, но исходя из того, что в финской лиге у Франса были похожие показатели — нижнекамский клуб рассчитывал именно на такой результат. Прошлый сезон Туохимаа провел за ХИФК 41 матч, отразив 89.98% бросков.

К примеру, в матче против «Северстали» неудачно вышедшего в игру Ярослава Озолина сменил Франс, который в нужный момент здорово тащил команду. В том числе и с его помощью команда смогла совершить камбэк в третьем периоде, отыгравшись с 5:1. В третьем периоде Туохимаа не пропустил, что дало возможность хоккеистам «Нефтехимика» до конца пытаться сравнять счет.

Финн не выделяется какой-то блестящей игрой, но свои броски он забирает. Можно сказать, что голкипер довольно средний, но он точно поможет команде войти в заветную восьмерку.

Что касается чешских защитников нижнекамской команды Лукаша Клока и Рональда Кнота, то их игра не вызывает никаких вопросов. Руководство «Нефтехимика» сделало правильный выбор, подписав этих легионеров. Стоит отметить, что Лукаш Клок на данный момент является одним из лучших бомбардиров команды, имея в своем активе 12 (3+9) очков в 17 матчах.

Клок — атакующий защитник, единственный минус которого — это редкие провалы в обороне. Для того, что бы подстраховывать Клока к нему в пару поставили Михаила Сидорова, который хорошо справляется со своими обязанностями в качестве защитника-домоседа.

Кнот, в свою очередь, прекрасно владеет шайбой и обладает отличным пасом. Хоккеист отлично сыгрался с партнером по паре обороны Максимом Березиным. Оба хоккеиста хорошо взаимодействуют с шайбой. Когда, к примеру, Рональд убегает в атаку — Максим Березин играет на подстраховке. К слову, Кнот в 18 матчах набрал 3 (2+1) очка.

На данный момент Кнот и Клок являются лучшими легионерами в «Нефтехимике» по качеству игры. Сейчас необходимо что-то делать и с нападением. У нижнекамской команды освободилась легионерская позиция, которую нужно закрывать крепким и техничным центрфорвардом.