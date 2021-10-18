«Что двигало все годы? Жажда победы!»: король мирового спринта 90-х Александр Попов посетил Нижнекамск

Четырехкратный олимпийский чемпион осмотрел производства «Нижнекамскнефтехима» и встретился с молодежью

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

«Учитесь преодолевать трудности, формируйте цели и задачи, тренер и родители вам помогут», — давал наставления во время встречи с юными пловцами олимпийский чемпион, многократный рекордсмен мира и Европы Александр Попов. Легендарный спортсмен прибыл в Нижнекамск в рамках реализации совместных социальных мероприятий объединенной компании, которую создали СИБУР и ТАИФ. Вместе с Александром Поповым Нижнекамск посетил председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов. В нефтехимической столице Татарстана гости провели два дня — осмотрели основные производства компании, пообщались с тренерами и молодежью «Нижнекамскнефтехима».

«С такими профессионалами объединенная компания все сделает»



ПАО «Нижнекамскнефтехим» — это не только ведущее российское предприятие по производству пластиков и синтетических каучуков, но и компания, где каждый сотрудник может раскрыть свои творческие или спортивные способности. Нефтехимики не раз громко заявляли о себе на конкурсах, соревнованиях и чемпионатах различного уровня. Развитие спорта, поддержка молодежи, популяризация здорового образа жизни — приоритетные направления компании.



В этом 4-кратный олимпийский чемпион, 6-кратный чемпион мира, 21-кратный чемпион Европы, многократный рекордсмен мира и Европы, кавалер и почетный член Международного олимпийского комитета Александр Попов и председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов убедились лично.

Знакомство с предприятием началось с основных производств компании. Первой точкой посещения стал завод пластиков

Знакомство с предприятием началось с основных производств компании. Первой точкой посещения стал завод пластиков. Основные виды производимой продукции здесь: полистиролы — ударопрочный и общего назначения, АБС-пластики, полипропилен, полиэтилен.



Следом делегация отправилась на новое производство ДСКК. Полученный нефтехимиками растворный бутадиен-стирольный синтетический каучук имеет привлекательные свойства для производителей шин. Применение ДССК при изготовлении шин позволяет достичь увеличения срока их службы, лучшего сцепления с мокрой, обледенелой дорогой и экономии топлива. Также ДССК может найти применение в производстве различного рода резинотехнических изделий.



— В СИБУРе я работаю уже 21 год. Знаю, как строили его производства. Я сказал генеральному директору «Нижнекамскнефтехима» Айрату Сафину, что мне все очень понравилось. Компетентность руководителей впечатляет. Это очень грамотные, ответственные, вовлеченные в свою работу люди. Директора заводов — большие профессионалы. С такими профессионалами объединенная компания все сделает. Если сравнивать, то можно сказать, что работники «Нижнекамскнефтехима» — это тоже четырехкратные производственные олимпийские чемпионы. Видно, что люди этим живут. Теперь важно, чтобы производственники «Нижнекамскнефтехима» и СИБУРа, которые не менее профессиональны, смогли сесть поговорить и все обсудить, — рассказал в интервью корреспонденту «Реального времени» председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов.

Следом делегация отправилась на новое производство ДСКК

Еще одной точкой в маршруте стал строящийся завод ЭП-600. Это один из главных стратегических проектов компании. Запуск комплекса позволит значительно нарастить российские мощности по производству этилена для удовлетворения растущего внутреннего спроса и снижения импортных поставок производных продуктов. Новое производство позволит перерабатывать прямогонный бензин объемом 1 800 000 тонн в год для получения 600 тысяч тонн этилена и таких целевых продуктов, как пропилен (273 тысячи тонн), бензол (249 тысяч тонн) и бутадиен (88 тысяч тонн).



— Мы прошли по производству, посетили отдельные цеха, чтобы понять размах, комплексность процессов. Испытываю чувство гордости, за то, что у нас в стране есть такие мощные производства. Очень впечатляющая картина, — поделился своими впечатлениями от увиденного олимпийский чемпион Александр Попов.



Собственный музей боевой славы и стрелковый тир



Далее делегация отправилась в музей боевой славы поискового отряда «Нефтехимик». Большая часть представленных в музее экспонатов — подлинные уникальные находки, которые обнаружили бойцы отряда «Нефтехимик» во время поисковых экспедиций на местах ожесточенных сражений. Поисковую деятельность отряд ведет 16 лет, за это время были подняты останки более 800 бойцов.

Далее делегация отправилась в музей боевой славы поискового отряда «Нефтехимик»

Здесь гостям рассказали об особенностях экспонатов и презентовали макеты диорамы «Бой за Соловьеву переправу» и «Поисковая экспедиция в Смоленскую область». Кроме этого, Александру Попову и Вячеславу Харитонову подарили календарь 1941 года, который по инициативе ТАИФа был переиздан к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Командир поискового отряда Ольга Ланцова отметила поддержку «Нижнекамскнефтехима» в патриотической работе с молодежью и посильную помощь в организации экспедиций.



Заглянула делегация и в стрелковый тир компании, где проходят соревнования между подразделениями НКНХ. Стрелковый комплекс выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиПА, а также нормативных актов РФ по организации стрелкового тира. Он состоит из трех залов, предназначенных для практической стрельбы из лука, арбалета, пневматического и интерактивного оружия. По мнению экспертов, тир ПАО «Нижнекамскнефтехим» — один из лучших в Поволжье.

Заглянула делегация и в стрелковый тир компании, где проходят соревнования между подразделениями НКНХ

К слову, стрелковый тир — один из многочисленных спортивных объектов НКНХ. На предприятии создана мощная спортивная база: спорткомплекс «Нефтехимик», два ледовых дворца спорта (на 6 тыс. и 2 тыс. мест), спортивно-оздоровительный комплекс «Дружба», спортивный зал «Факел», учебно-тренировочная база «Алмаш», спортивно-оздоровительный лагерь «Олимпиец». Все спортивные учреждения содержатся за счет средств компании, в них могут заниматься спортом все желающие. На спортивных объектах компании базируются четыре детско-юношеские спортивные школы «Нефтехимик» и секции спортивного клуба «Нефтехимик». Работают 70 высококвалифицированных тренеров-преподавателей по 17 видам спорта. Секции посещают около 2 500 детей.



«Наша задача собрать самые лучшие практики, которые были в компаниях»



После знакомства с предприятием состоялось рабочее совещание, на котором зашла речь о совместных социальных проектах «Нижнекамскнефтехима» и СИБУРа. В обеих компаниях внедрена масштабная социальная политика, которая будет только совершенствоваться.



— Сейчас мы прорабатываем наши дальнейшие шаги. Я знаю и уверен, что те шаги, которые были предприняты ранее, будут только масштабироваться на благо Нижнекамска, — сообщил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов.



— Наша задача собрать самые лучшие практики, которые были в компаниях, сделать их едиными. Должен быть баланс между производством и социальной политикой. У сотрудников должно быть время для отдыха. Поработал, пошел отдохнуть спортивно или интеллектуально. А на следующий день отдохнувший и с хорошим настроением — снова на работу, выполнять производственные показатели. Это правильно организованный баланс, и он должен быть разумным, — отметил председатель «СИБУР Профсоюз» Вячеслав Харитонов.



Вечером гости встретились с молодежным активом ПАО «Нижнекамскнефтехим», юными пловцами и тренерами города. Нижнекамцы встречали Александра Попова громкими аплодисментами. Мероприятие состоялось в молодежном центре «Ковер».

Вечером гости встретились с молодежным активом ПАО «Нижнекамскнефтехим», юными пловцами и тренерами города

— Привет, ребята, друзья, коллеги. После тренировки пришли? Два раза по 1,5 км на 18 минут наверное плавали? Нет? Ну тогда у вас еще все впереди, — шутливо начал свое выступление легендарный спортсмен.



Александр Попов рассказал ребятам, что в возрасте семи лет мама записала его на секцию плавания, чтобы он научился плавать. «Начали с лягушатника, потом продвигался вперед, все выше и выше. Что двигало все годы? Жажда победы! Хотелось побеждать, никому не охота проигрывать», — поделился своим секретом успеха прославленный спортсмен.



Попов пошутил, что стал профессионально заниматься плаванием, только потому что не любил бегать, а в бассейне всегда чувствовал себя комфортно. Каждую победу посвящал своим родителям.



— Самое главное — поддержка родителей, что бы они помогали словом, делом. Если устали, неохота на тренировку, нужно вставать и идти, это вам пригодится в жизни. Учитесь преодолевать трудности, формируйте цели и задачи, — подчеркнул Александр Попов.

Встреча продолжалась более двух часов. Ребята задали десятки вопросов



Встреча продолжалась более двух часов. Ребята задали десятки вопросов о распорядке дня олимпийского чемпиона, технике плавания, мотивации и личной жизни. По окончании мероприятия каждый желающий мог взять автограф легендарного спортсмена и сделать с ним фотографию на память.



— Мне все очень понравилось. Я поражен, что Александр Попов приехал к нам в Нижнекамск. Много нового узнал, про его отношение к спорту, тренировкам и плаванию, — сказал юный пловец Герман Раскатов.



— Не каждый день можно встретиться с олимпийским чемпионом. Я счастлив, что увидел звезду планетарного масштаба, — сказал юный пловец Егор Валиков.

На этом знакомство с Александром Поповым не закончилось. Уже на следующий день в бассейне СОК «Дружба» состоялся мастер-класс для воспитанников секции плавания.

На следующий день в бассейне СОК «Дружба» состоялся мастер-класс для воспитанников секции плавания

Именитый пловец дал простые и важные советы по раскрепощению себя в воде, показал ребятам, как правильно и легко проносить руку над водой, делать гребок, научил упражнениям по координации рук с ногами.

При этом олимпийский чемпион был очень терпелив и внимателен к юным пловцам, вызвал у них неподдельное восхищение. Сам Александр Попов не любит называть такие занятия мастер-классом. «Скорее это совместная открытая тренировка, — скромно оценивает знаменитость свои усилия. — Интересно наблюдать, как несколько простых упражнений помогают ребятам в плавании, приносят пользу и огромное удовольствие».

Обратная связь спортсмена с общественностью весьма позитивна. Об этом рассказал присутствовавший на занятии воспитанник СК «Нефтехимик», многократный призер чемпионата России по плаванию, финалист этапа Кубка мира Александр Кубасов.

— Александр Владимирович — очень приятный человек, легкий и свободный. Мне все понравилось: подача, объяснение техники и правильности исполнения упражнений. Видно было, как дети схватывают и усваивают все, что говорит знаменитый пловец, — отметил он.

Завершением мероприятия стало первенство СК «Нефтехимик» по плаванию на призы Александра Попова. В соревновании приняли участие воспитанники секции спортклуба. Они состязались на дистанции 50 метров вольным стилем в трех возрастных группах. Победители получили заслуженные награды из рук легендарного пловца.

— Ребятам невероятно повезло, перед ними открыто столько возможностей. У них все впереди. Надо забирать от жизни все, что им принадлежит. Никто не будет делиться успехами. Спорт — это узаконенный эгоизм. Победив однажды, не очень хочется проигрывать. Желаю всем только побед, — заключил четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов.



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