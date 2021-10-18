В Казани обновляют схему теплоснабжения

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани прошли публичные слушания по новой схеме теплоснабжения до 2036 года. Проект предполагает максимально загрузить источники «Татэнерго», не учитывая то, что у станций монополиста тепловой отрасли республики уже сейчас имеется дефицит мощности. При этом огромные тепловые резервы Казанской ТЭЦ-3 будут простаивать. Подробности — в материале «Реального времени».

Строительство нового тепловода и повышение тарифов выше предельного индекса

Публичные слушания, организованные исполкомом Казани, по проекту новой схемы теплоснабжения города до 2036 года прошли в задании АО «Казэнерго». Модератором заседания выступил заместитель руководителя исполкома города Искандер Гиниятуллин. Разработчиком новой схемы выступает Казанский государственный энергетический университет.

На слушаниях по разработке схеме в 2018 году и актуализации ее в 2019 году из раза в раз поднимался вопрос о том, что при максимально загруженных ТЭЦ «Татэнерго» и котельных города, мощности Казанской ТЭЦ-3, принадлежащей АО «ТГК-16», простаивают.

Ситуация не изменилась и на этот раз. Разработчик к существующим нагрузкам предлагает подключить дополнительных потребителей с увеличением присоединенной нагрузки на Казанской ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. По словам проректора по научной работе КГЭУ Ирины Ахметовой, которая презентовала схему, критического дефицита мощностей это не вызовет.

Новую схему презентовала проректор по научной работе КГЭУ Ирина Ахметова

На Казанской ТЭЦ-1 дефицит возникнет к 2031 году, но проблема решится вводом нового водогрейного котла. Дефицит трех котельных города, по словам Ахметовой, так же решится их дальнейшей реконструкцией.

При этом Ирина Ахметова особо обратила внимание на строительство пятого тепловода от Казанской ТЭЦ-1, которое позволит разгрузить котельную «Горки», повысит эффективность и экологичность теплоснабжения. Также спикер рассказала о сложной ситуации с тепловыми сетями. Для снижения риска оставить город без тепла в разгар отопительного сезона необходимо ежегодно менять 3-4% сетей, чего на данный момент не делается. Среди мероприятий в схеме города значится реконструкция одиннадцатого тепловода и 17-ти котельных.

Реализация проектов требуют превышения предельного индекса тарифов на 1,5-2% ежегодно

Омрачает эту радужную картину один большой минус. Реализация проектов требуют превышения предельного индекса тарифов на 1,5-2% ежегодно. В рамках действующей системы тарифообразования, по словам Ахметовой, их реализация невозможна. Тем самым разработчик, как бы намекнул на необходимость перехода на тарифообразование по методу альтернативной котельной.

Будет ли доработана схема?

В ТГК-16 же, которой принадлежит Казанская ТЭЦ-3, уверены, что при разработке схемы на некоторые факты попросту закрыли глаза. Казанская ТЭЦ-1 и Казанская ТЭЦ-2 в настоящее время уже имеют дефицит тепловой мощности. Тем более в схеме каким-то образом с 2022 года прослеживается увеличение мощностей этих станций, но при этом не представлены мероприятия за счет которых могло бы произойти такое увеличение тепловой мощности станций и не указывают их при оценке тарифных последствий. Между тем, увеличение мощностей станции — это всегда большие затраты.

В ТГК-16 же, которой принадлежит Казанская ТЭЦ-3, уверены, что при разработке схемы на некоторые факты попросту закрыли глаза

При этом теплофикационные мощности Казанской ТЭЦ-3 будут простаивать. Начальник ПТО АО «ТГК-16» Алмаз Латыпов рассказал, что энергопредприятие предоставляло разработчику свою концепцию, где описало необходимые мероприятия с оценкой тарифных последствий для населения. Но тезисы не были услышаны. Как отметил докладчик, разработчик на основе концепции ТГК-16 разработал свою концепцию. Реализация этой новой концепции, разработанной КГЭУ, предполагает избыточные мероприятия, из-за которых ожидаемые тарифы по новому проекту схемы и оказались завышены. При этом разработчик не предложил никакой альтернативный сценарий.

Также представитель ТГК-16 обратил внимание Исполкома на то, что разработчик по-прежнему не учел замечания Минэнерго России, которые направлялись к проекту схемы теплоснабжения еще в 2019 году.

Учитывая все замечания, представители ТГК-16 обратились к Искандеру Гиниятуллину с просьбой вернуть проект схемы на доработку и провести публичные слушания повторно.

— Все замечания зафиксированы, ответы по ним будут получены в установленные сроки, проект схемы при необходимости будет доработан, — в свою очередь, ответил Гиниятуллин.

Будет ли население города обречено на огромные тарифы или схема будет изменена с учетом замечаний ТГК-16? «Реальное время» продолжит следить за развитием событий.

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