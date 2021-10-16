Трудовая слава: как развивалось движение передовиков-стахановцев

Имя шахтера Алексея Стаханова, в 1935 году в 14 раз перевыполнившего норму по добыче угля в Донбассе, быстро стало нарицательным. Производственный рекорд, который фактически приписали одному Алексею, на самом деле был подготовлен совместно с несколькими его коллегами. Но для PR-целей всесоюзного масштаба куда больше подходила история про одинокого и самоотверженного героя. Факт многократного перевыполнения нормы был использован ВКП(б) для кампании, известной как «стахановское движение». Воодушевленный результативностью Стаханова, многомиллионный народ приготовился совершить тысячи подобных трудовых подвигов во всех сферах экономики. По прогнозу товарища Сталина, стахановское движение было «призвано произвести в нашей промышленности революцию», и политическая агитация всячески этому способствовала. Заводчанин Гудов в честь 60-летия товарища Сталина, 21 декабря 1939 года, работая на двух фрезерных станках, выполнил норму в 85 раз. А в честь XVIII съезда партии 14 тысяч узбекских колхозников построили канал всего за 17 дней вместо запланированных 2 лет. О том, каких еще успехов за неполные шесть лет добились последователи Стаханова рассказывает статья из настольного календаря 1941 года. Этот общественно-политический ежегодник был восстановлен и переиздан по инициативе ГК «ТАИФ». Это спецпроект «Жить в сорок первом». Часть 26-я.

Стахановское движение в третьей сталинской пятилетке

Советский Союз в третьей сталинской пятилетке вступил в полосу завершения строительства бесклассового, социалистического общества и постепенного перехода к коммунизму. Товарищ Сталин на XVIII съезде партии поставил во весь рост основную экономическую задачу СССР: в течение 10—15 лет догнать и перегнать и в экономическом отношении главные капиталистические страны. На призыв большевистской партии, великого Сталина миллионные массы ответили новым подъемом социалистического соревнования и стахановского движения. Весной 1939 г. по инициативе орденоносного коллектива станкостроительного завода «Красный пролетарий» по всей стране развернулось всенародное соревнование имени третьей сталинской пятилетки.

В новой исторической полосе развития величайшее значение приобретает стахановское движение, ибо оно «...подготовляет условия для перехода от социализма к коммунизму» (Сталин). Великое стахановское движение воспитывает коммунистическое отношение к труду, производит революцию в производстве и производительности труда, ведет к ликвидации противоположности между умственным и физическим трудом.

В третьей сталинской пятилетке получили дальнейшее развитие все характерные особенности стахановского движения и возник ряд новых форм стахановской инициативы.

Непрерывно растет массовость стахановского движения. В 1938 г. в тяжелой промышленности было уже 35% стахановцев. В начале 1939 г. в оборонной промышленности было 40% стахановцев и столько же ударников; в полумиллионной армии металлургов — 200 тыс. стахановцев и 100 тыс. ударников; на железнодорожном транспорте — до 567 тыс. стахановцев.

Растет массовость стахановского движения и в сельском хозяйстве. Всенародным смотром стахановских побед социалистического земледелия является Всесоюзная сельскохозяйственная выставка.

Во всех отраслях народного хозяйства растет многообразие форм и методов стахановского труда. В основе этих стахановских методов лежит разделение труда, правильная организация рабочего места, устранение потерь и уплотнение рабочего дня, рационализация технологических процессов и другие принципы повышения производительности труда.

Все большую роль в развитии массового стахановского движения играют многообразные формы передачи стахановского опыта. Таковы стахановские школы, шефство стахановцев над отстающими рабочими, стахановский инструктаж и др.

Рост всенародного стахановского движения в третьей пятилетке идет под лозунгом подтягивания всей массы работников до уровня передовиков-стахановцев, достижения высокой производительности труда всеми трудящимися СССР. Таков лозунг социалистического соревнования имени третьей сталинской пятилетки.

Третья пятилетка — пятилетка перехода от индивидуальной стахановской работы к стахановским коллективам, возглавляемым передовыми командирами производства. Широко внедряются многоцикличная система работы в угольной, рудной и других отраслях горной промышленности, на строительстве московского метрополитена, скоростные методы в промышленном, шахтном и жилищном строительстве. Число стахановских коллективов во всех отраслях народного хозяйства непрерывно растет. Только на предприятиях Наркомата тяжелого машиностроения в IV квартале 1939 г. по сравнению с III кварталом число стахановских бригад выросло с 1 176 до 2 500, стахановских участков — с 116 до 281 и цехов — с 10 до 24.

XVIII партийный съезд подчеркнул задачи широкого внедрения цикличности в горной промышленности, скоростных методов строительства и других форм коллективной организации стахановского труда.

Теперь дело идет не только о передаче опыта отдельных стахановцев, но и целых стахановских коллективов. Широкий размах получает в третьей пятилетке техническое творчество стахановцев. Весной 1938 г. возникла первая комплексная инженерно-стахановская бригада на московском станкозаводе им. Орджоникидзе. Эта бригада, возглавляемая знатным стахановцем Гудовым, пересмотрела и усовершенствовала технологию ряда производственных участков цеха №3 станкозавода. Вскоре комплексные инженерно-стахановские бригады возникли на ряде заводов. В июле 1938 г. по инициативе стахановцев Старостина, Панкратова и Сазонова был проведен первый общественный смотр оборудования на Коломенском машиностроительном заводе им. Куйбышева. Общественные смотры оборудования, инструментов, приспособлений, качества продукции, массового рабочего изобретательства ведут к подъему технической культуры наших предприятий.

Дальнейший рост числа рационализаторских предложений, открытий и изобретений в нашей стране неразрывно связан с развитием стахановского движения. Товарищ Молотов на XVIII съезде партии подчеркнул необходимость всемерно содействовать нашим многочисленным изобретателям и рационализаторам. Сталинские премии за лучшие изобретения являются могучим стимулом роста технического творчества стахановцев.

«Люди пятилетки». Фриз работы художника В. Хвостенко

В ходе социалистического соревнования имени третьей сталинской пятилетки возникли новые формы стахановского движения.

В марте 1939 г. в честь XVIII съезда партии 14 тыс. узбекских колхозников построили за 17 дней (вместо 2 лет) Ляганский канал. В августе 1939 г. силами колхозников Узбекистана и Таджикистана началось строительство Большого Ферганского канала им. Сталина. Благодаря трудовому героизму 160 тыс. колхозников величайший в СССР оросительный канал в 270 км был построен за 45 дней, вместо 6—7 лет. Замечательный почин строителей Ферганского канала нашел последователей в Таджикской, Туркменской, Киргизской, Армянской и Азербайджанской ССР, на Северном Кавказе и в заволжских степях. Так, в Азербайджанской ССР в 1940 г. скоростными методами был построен Самур-Дивичинский оросительный канал им. Сталина длиной в 107 км.

Вслед за скоростным ирригационным строительством, по инициативе рабочих Константиновского нефтеперегонного завода им. Менделеева и колхозников Ярославской области, возникло скоростное дорожное строительство.

Летом 1939 г. по инициативе ряда стахановцев Харьковского станкостроительного завода им. Молотова и Уралмашзавода им. Орджоникидзе возникло движение многостаночников. На Харьковском станкозаводе тт. Костенко, Бредлер, Назаров и Чаусов перешли на работу на несколько зуборезных и фрезерных станков. На «Уралмаше» стахановцы стали обслуживать одновременно несколько неавтоматизированных токарных станков. Движение многостаночников стало подлинно массовым в исторические сентябрьские дни 1939 г., когда героическая Красная Армия двинулась на освобождение народов Западной Украины и Западной Белоруссии, когда по всей советской стране прозвучал призыв товарища Молотова ко всем трудящимся — честно и самоотверженно работать на своем посту и тем оказать помощь Красной Армии.

Движение за переход на обслуживание нескольких станков и агрегатов растет в машиностроении, авиационной, судостроительной, оборонной промышленности, в металлургии, на рудниках, электростанциях, химических заводах. Одновременно развернулось движение за совмещение профессий и специальностей. Рост движения многостаночников на заводах с массовопоточным производством, где рядом располагаются разнотипные станки, привел к совмещению станочных специальностей.

Многие стахановцы овладели двумя, тремя и даже пятью станочными специальностями (токарь, фрезеровщик, шлифовщик и др.). Наряду с основными производственными операциями совместительство профессий охватило и вспомогательные работы (шорники, смазчики и др.). Совмещение профессий и специальностей развилось во всех отраслях промышленности, народного хозяйства. Так, на коксохимических заводах развивается совместительство профессий машинистов и вагонетчиков, обслуживающих загрузочные вагоны на коксовых печах.

Одной из форм совмещения профессий является метод строенной работы в угольной промышленности, предложенный забойщиком П. Сытенко. При этом методе вместо прежних пяти забойщиков с пятью отбойными молотками, в соответствующе удлиненном в несколько раз уступе угольного пласта, работают лишь три забойщика с двумя отбойными молотками. Эти же забойщики попеременно производят крепление забоя.

В незабываемые сентябрьские дни 1939 г. развернулось массовое движение передовых советских женщин за освоение новых для женщин профессий и производств. В металлургии, на железнодорожном транспорте, в сельском хозяйстве началось движение пламенных патриоток — работниц и домохозяек — за овладение профессиями своих мужей и братьев, ушедших в Красную Армию.

Товарищ Молотов в своем докладе «XXII годовщина Октябрьской революции» указал на большую будущность новых форм стахановского движения. «Широко распространенная в нашей промышленности новая техника и наличие возросшего производственного опыта и знаний в широкой среде рабочих и работниц, — сказал т. Молотов, — позволяют надеяться, что эти новые формы стахановского движения будут успешно развиваться и дальше».

Новые формы стахановского труда углубляют революцию, производимую стахановским движением в социалистическом производстве и производительности труда. В годы третьей пятилетки с точностью сбывается гениальный прогноз товарища Сталина, что стахановское движение «призвано произвести в нашей промышленности революцию».

Ярким примером развертывания революции, производимой стахановским движением в производстве и производительности труда, является движение многостаночников в машиностроении.

Многостаночное обслуживание прежде всего совершает переворот во всей организации производства. Многостаночники опрокинули устаревшую традицию, согласно которой один рабочий может работать лишь на одном станке. Стахановцы изменили старую распланировку станков. Сам характер рабочего места меняется в корне, ибо многостаночник обслуживает целую систему машин. Это потребовало перестройки всей организации рабочего места, его снабжения, потребовало разработки нового графика совмещенной работы.

Многостаночное обслуживание углубляет техническую революцию в машиностроении, начавшуюся уже в первые годы развития стахановского движения. Этот переворот приведет к завершению автоматизации производства в машиностроении. Многостаночники, с одной стороны, требуют от командиров производства скорейшей автоматизации производства, а с другой — сами создают предпосылки для перехода к автоматической системе машин. Особенно расцвело творчество многостаночников в области механизации и автоматизации установки и закрепления деталей на станке и съема готовой продукции со станка.

Для этого стахановцы изобретают и применяют ряд приспособлений и механизмов. Все шире применяются многоместные приспособления знатного стахановца т. Гудова. Стахановцы завода «Электросила» — тт. Устименко, Мархель, Иванов и др. — успешно разрешили задачу механизации подачи заготовок под штампы. Это позволило одной работнице перейти на обслуживание четырех прессов. Производительность каждого пресса повысилась в пять раз. На московском Первом шарикоподшипниковом заводе им. Л.М. Кагановича стахановец т. Волков изобрел специальное приспособление для автоматической загрузки роликов на станке «Цинциннати». Благодаря этому одна работница может обслуживать четыре станка, и механизирована подача роликов с участка на участок во всем цехе. В Свердловске группа стахановцев и инженеров изобрела «автоподручный многостаночника» для сигнализации и автоматизации останова станка. Конструктор Сталинградского тракторного завода т. Иночкин изобрел специальное приспособление, автоматически загружающее детали и разгружающее станок после их обработки, а также автоматически передающее деталь на другой станок для дальнейшей обработки. Так т. Иночкин создал автоматизированную линию из нескольких станков для изготовления ступицы и бандажа ведущего ролика трактора.

Новые формы стахановского движения ведут к быстрому росту производительности труда. Уже в истекшие годы стахановское движение стало решающим фактором выполнения и перевыполнения производственных планов и заданий по росту производительности труда.

Стахановское движение одна из основных сил, поднявших производительность труда во второй пятилетке на 82% против плана в 63%.

Развитие новых форм стахановского движения в третьей пятилетке мобилизует новые гигантские резервы социалистического производства. Товарищ Молотов в своем докладе «XXII годовщина Октябрьской революции» подчеркнул, что величайшее значение новых форм стахановского движения состоит прежде всего в том, что «это двинет вперед производительность труда, ослабит недостаток в квалифицированных производственных кадрах...»

Многостаночники значительно повысили производительность труда. Например, на Подольском механическом заводе на 1 ноября 1939 г. уже было 497 многостаночников, обслуживающих в среднем по три станка, выполняя нормы по каждому станку на 150%. Многостаночники, обслуживая по нескольку станков, давая по каждому высокую производительность, выполняют по 5—10 норм. Знатный стахановец т. Гудов, в ознаменование 60-летия товарища Сталина, 21 декабря 1939 г., работая на двух фрезерных станках, выполнил норму на 8 500%.

Тов. Гудов поставил свой замечательный рекорд благодаря пересмотру технологического процесса обработки детали, сокращению семи операций ее обработки, введению штамповки заготовки, применению многоместных приспособлений и фасонных фрез.

При многостаночной работе и совмещении профессий огромное повышение производительности труда достигается при меньшем количестве рабочих. Внедрение новых форм стахановского движения позволяет высвободить сотни, тысячи квалифицированных рабочих, могущих быть использованными на других производственных участках. Так, на Подольском механическом заводе движение многостаночников позволило 1 ноября 1939 г. переместить 101 рабочего на другие участки производства.

Рост новых форм стахановского движения дает возможность выполнить третью сталинскую пятилетку по производительности труда в 4 года. В январе 1940 г. работники Московского инструментального завода обратились ко всем машиностроителям СССР с призывом выполнить третью пятилетку по росту производительности труда в 4 года на основе внедрения новых форм стахановского движения. Обращение московских инструментальщиков вызвало горячий отклик на всех предприятиях страны. Не только отдельные предприятия, но и целые отрасли промышленности имеют возможность выполнить третью пятилетку по производительности труда в 4 года. Так, по Наркомату тяжелого машиностроения, благодаря быстрому росту новых форм стахановского движения, рост производительности труда в 1939 г. составил 22%. За два первых года третьей пятилетки производительность труда по наркомату выросла на 39,8% при задании на все пятилетие в 90%.

Это означает, что тяжелое машиностроение имеет все возможности выполнить третью пятилетку по росту производительности труда в 4 года.

Переход на 8-часовой рабочий день и 7-дневную неделю, строгие меры против дезорганизаторов производства создали исключительно благоприятную обстановку для дальнейшего роста нашей промышленности, социалистического соревнования и стахановского движения.

Исторический Указ Верховного Совета СССР открыл огромные возможности увеличения продукции всех отраслей хозяйства и укрепления обороны нашей страны, ликвидации нехватки рабочей силы, сокращения управленческого аппарата, снижения накладных расходов и себестоимости. Наша социалистическая родина получит дополнительно громадное количество продукции. Например, предприятия Наркомата текстильной промышленности СССР только в третьем квартале 1940 г. дадут дополнительно свыше 70 млн метров различных хлопчатобумажных тканей. Машиностроительные заводы Наркомнефти в этом же квартале увеличивают свою продукцию почти на 3 млн рублей.

Развернувшееся в связи с пятилетием стахановского движения всенародное соревнование положило начало мобилизации этих гигантских дополнительных резервов.

Новый подъем стахановского движения является прямым ответом рабочего класса, широких масс трудящихся на мероприятия партии и правительства по укреплению хозяйственной и оборонной мощи СССР. Металлурги, горняки, машиностроители, нефтяники, труженики самых различных профессий выдвинули из своей среды новые имена славных новаторов производства, борцов за социалистическую производительность труда. Таковы: бурщик Семиволос (шахта им. Ильича, Криворожский рудный бассейн) — инициатор многозабойного обуривания, забойщик Синяговский (шахта «Центральное Ирмино»), навалоотбойщик Кравцов (шахта им. Феликса Кона), впервые применивший скоростную очистку забоя от угля, сталевары юга — мастера скоростной плавки — тт. Сороковой, Шкарабура, Ушпик, мастера отражательных печей Балхашского медеплавильного завода Азамбай Тлеугабалов, Андреев, увеличившие проплав шихты на квадратный метр пода печи, и многие другие прославленные люди труда.

Благодаря новому подъему соцсоревнования и стахановского движения целый ряд отраслей народного хозяйства начал перевыполнять производственные планы. Так, в третьем квартале 1940 г., по сравнению со вторым, выплавка чугуна увеличилась на 11,4%, а стали — на 10%. В октябре металлурги работали еще лучше, чем в сентябре. Угольная промышленность в октябре начала изо дня в день выполнять суточные планы. Из 186 шахт, которые перевыполнили квартальный план, жюри Наркомата угольной промышленности присудило переходящие знамена 15 шахтам. В сентябре — октябре успешно развернулось предоктябрьское социалистическое соревнование в медной и алюминиевой промышленности. В нефтяной промышленности в третьем квартале 1940 г. 46 промыслов, 4 конторы бурения, 10 нефтеперегонных заводов перевыполнили план. В октябре добыча нефти продолжала расти.

В третьей сталинской пятилетке с ростом стахановского движения все яснее вырисовываются пути разрешения задачи, поставленной XVIII съездом партии, — ликвидации противоположности умственного и физического труда. Стахановцы все теснее сочетают физический труд с умственным, с непрестанной работой рационализаторской мысли. Стахановцы творчески изменяют методы производства, решая при этом ряд сложных организационных и технических задач. С исключительной ясностью это выступает в новых формах стахановского движения. Всесторонняя учеба, выдвижение стахановцев на руководящую хозяйственную, общественную и государственную работу, рост стахановцев как деятелей передовой советской науки и техники — все это содействует ликвидации противоположности умственного и физического труда.

Товарищ Молотов подчеркнул, что величайшее значение развития новых форм стахановского движения состоит в том, что это «...будет способствовать дальнейшему подъему культурно-технического уровня рабочего класса и сближению его с уровнем работников инженерно-технического труда». Труд работника, обслуживающего целую группу станков, коренным образом отличается от труда станочника-оператора. Многостаночник — это руководитель целой системы машин, обладающий разносторонней квалификацией.

Особенно много для повышения квалификации работников должно дать совмещение профессий. Оно ускоряет подготовку работников со всесторонне развитыми способностями и навыками, людей, способных ориентироваться во всей системе производства. Так новые формы стахановского движения ускоряют подъем культурно-технического уровня и ведут к преодолению старого разделения труда.

В решениях XVIII съезда партии указано, что в третьей сталинской пятилетке «...необходимо обеспечить значительный подъем культурного уровня всей массы трудящихся города и деревни, осуществить крупный шаг вперед в историческом деле поднятия культурно-технического уровня рабочего класса, передовой и руководящей силы социалистического общества, до уровня работников инженерно-технического труда».

Автоматизация производства явится технической основой соединения умственного и физического труда.

Автоматизация производства и подъем культурно-технического уровня трудящихся до уровня инженерно-технических работников изменят в корне характер процесса труда. Исчезнет старое разделение труда. Растущее разнообразие конкретных видов труда будет достигнуто на основе высочайшего технического вооружения труда.

Энгельс писал, что при коммунизме «...промышленность, управляемая всем обществом планомерно и в общественном интересе, нуждается в людях со всесторонне развитыми способностями, в людях, способных ориентироваться во всей системе производства».

Расцвет стахановского движения в третьей сталинской пятилетке — важнейший этап подготовки всесторонне развитых людей коммунистического общества.

Н.М. Хайкин

Дмитрий Асташкин кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ Стахановское движение неотрывно связано с интенсивным процессом второй пятилетки. СССР стремился догнать индустриальные страны в рекордные сроки. Новые предприятия, новое импортное оборудование должны были привести к пересмотру привычных рабочих процессов, к их рационализации и в итоге к значительному перевыполнению плана. Сталин активно звал к этому: «Если бы на наших первоклассных заводах и фабриках, в наших совхозах и колхозах, в нашей Красной Армии имелось достаточное количество кадров, способных оседлать эту технику, страна наша получила бы эффекта втрое, вчетверо больше, чем она имеет теперь». Так формировался экономический запрос государства на будущего Стаханова. Советская пропаганда тоже ждала будущего Стахнова, она нуждалась в символе индустриализации, искала яркого «человека труда», который может обуздать природу, ломать стереотипы. Оттого и сам стахановский рекорд появился прежде всего как пропагандистская акция. Инициировал рекорд парторг шахты, он заранее подготовил все необходимое оборудование в удобном месте забоя, подобрал выносливого рабочего — Алексея Стаханова, пригласил журналиста из многотиражки и лично контролировал процесс. Благодаря «Правде» Стаханов и стал тем самым общесоюзным символом новатора-передовика. Это был пример социального лифта для многочисленной молодежи, пришедшей в промышленность из деревень. Важно понимать, что у стахановцев было мощное материальное стимулирование. Сам Стаханов сразу же после рекорда получил от парткома шахты премию в размере месячной зарплаты, квартиру с телефоном и мягкой мебелью, лошадь для выездов, семейную путевку на курорт и даже VIP-места на «кино, спектакли, всевозможные вечера». Да, рекорды приносили огромные деньги. В среднем стахановцы зарабатывали в три-четыре раза больше нестахановцев. Кроме того, рабочие стахановских бригад приоритетно получали: путевки в санатории и дома отдыха, ремонт квартир, бесплатные места для детей в детсадах, бесплатные билеты и другие блага. Стахановцы активно улучшали быт — заводили скот, покупали костюмы, мебель, патефоны, велосипеды. Они вступали в партию, получали посты. Подобные блага совсем не скрывались, напротив, о них говорили на съездах стахановцев. Все это стимулировало вступать в стахановские бригады, но вместе с тем приводило к значительному расслоению рабочих. Государство взяло стахановцев под свою охрану, карая вольных или невольных противников движения. Недаром еще в самом первом решении пленума шахтпарткома о рекорде Стахнова был грозный последний пункт: «пленум шахтпарткома считает необходимым заранее указать и предупредить всех тех, кто пытается клеветать на тов. Стаханова и его рекорд как на случайный, выдуманный и т. д., что партийным комитетом они будут расценены как самые злейшие враги, выступающие против лучших людей шахты, нашей страны, отдающих все для выполнения указаний вождя нашей партии товарища Сталина о полном использовании техники». Конечно, недовольные были. Стахановское движение вольно обходилось с нормами охраны труда, с человеческим капиталом. Из-за стахановцев работать пришлось больше и нестахановцам — в декабре 1935 года пленум ЦК повысил расценки и нормы по всей промышленности. Владимир Высоцкий написал об этом песню «Случай в шахте» — заваленного в шахте стахановца не откапывают, поскольку его коллеги не хотят перевыполнять план: «Вот раскопаем — он опять

Начнет три нормы выполнять,

Начнет стране угля давать, и нам хана». Факты покушений действительно были, но гораздо чаще бытовые конфликты, прогулы, халатность и брак на производстве расценивались как политическое вредительство стахановскому движению. Верховный суд и прокуратура форсировали эти обвинения: «Преступное противодействие развертыванию стахановского движения со стороны лиц административно-технического персонала квалифицировать в тех случаях, когда это совершается в контрреволюционных целях, — по ст. 58.7 («Вредительство») или ст. 58.14 («Контрреволюционный саботаж»), а в остальных случаях, в зависимости от конкретных обстоятельств дела, по статьям о должностных преступлениях — ст. 109 («Злоупотребление властью»), ст. 111 («Бездействие власти») и другим». Число уголовных дел быстро росло. Так, в 1936 году в СССР за противодействие стахановскому движению арестовали более 1 100 человек. Некоторые абсурдные приговоры были отменены Верховным судом, но большинство арестованных получили реальные сроки лишения свободы. В системе ГУЛАГ тоже было стахановское движение, власти называли эффективно работающих узников «стахановцами», в лагерях выделяли «стахановские бараки», «стахановские котлы» и так далее. Но в сентябре 1937 года культурно-воспитательный отдел ГУЛАГа понял двусмысленность ситуации и предписал не называть заключенных «стахановцами». А в конце 1950-х годов понятие «стахановское движение» уходит и из официальной политической риторики — его сменило «Движение за коммунистическое отношение к труду».

Фанил Габдрахманов председатель Межрегиональной ассоциации охраны труда При МАОТ есть музей, где мы собираем экспонаты, связанные с безопасностью и охраной труда. В частности, здесь собраны нормативные документы, трудовые книжки людей, ушедших на фронт, настенные плакаты-памятки для работников различных производств. Все это помогает понять, как в разное время относились к трудящимся. Например, очень красноречивы в этом смысле стихи Тукая о Казани: Огнем заводов дни и ночи

Людей ты жжешь, Казань,

Здоровых погубив рабочих,

Ты новых ждешь, Казань. Или вот другой пример: в одном из постановлений за 1928 год написано, что задействованным в химическом производстве дополнительно к лаптям должны выдавать две пары портянок по 1,75 метра каждая. Что касается прав стахановцев и создания им нормальных условий труда, то скорее всего, существовавшие в то время нормативы просто игнорировались. Стояла задача выжать из людей максимум, тем более что многие, по примеру Стаханова, совершенно искренне хотели работать на пределе своих возможностей. Осознание того, что вред, наносимый здоровью работников, в конечном итоге сильно вредит экономике пришло значительно позже. Именно тогда в СССР стало появляться нормирование труда для разных видов работ. После развала СССР долгие годы нормированием труда занимались лишь на единичных промышленных предприятиях. Но в последние годы снова появляется понимание того, насколько это важно для всей трудовой сферы в целом. Такая работа возрождается региональными ассоциациями по охране труда и на федеративном уровне. Прежние нормативы устарели, так как изменились условия труда, повсеместно применяется автоматизация и роботизация производства.