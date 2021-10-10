Рестораторы Татарстана подготовят свое обращение к властям республики

Вслед за торговыми центрами обращение к властям республики готовят рестораторы, которые оценивают спад прибыли примерно в 30—70% от общей выручки при введении системы QR-кодов. Если система просуществует долго, многие кафе и рестораны окажутся под угрозой закрытия.



Исполнительный директор Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана Галина Шарафутдинова отметила: для ресторанного бизнеса это лучше полного локдауна. Однако опыт Москвы показал, насколько гости негативно отнеслись к ограничительным мерам в кафе и ресторанах в виде пропуска по QR-кодам.



Фото: realnoevremya.ru

При этом, по словам исполнительного директора Ассоциации рестораторов и отельеров Татарстана, рестораторы находятся на связи со специалистами Управления Роспотребнадзора по РТ для разъяснения всех пунктов нового постановления Кабмина РТ. После разъяснения всех пунктов постановления рестораторы, скорее всего, будут готовить совместное обращение в адрес руководства республики, пообещала Шарафутдинова.

Подробная точка зрения различных сторон — в материале «Реального времени».

Ольга Шагиева