День в истории: новый глава ГИСУ Татарстана, Московские триумфальные ворота и первый космический банк генов

Чем примечательна дата 28 октября?

Сегодня, 28 октября, Международный день анимации, в России — День армейской авиации, День бабушек и дедушек и День без бумаги, в Чехии — День независимости. В этот день в разные годы и столетия русский царь Иван IV Грозный обвенчался с Марфой Собакиной, в Нью-Йорке официально открыли статую Свободы. На свет появились Эразм Роттердамский крупнейший ученый Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов», один из первых идеологов литовского национального возрождения Симонас Даукантас, заслуженная артистка РСФСР Роза Макагонова, бразильский футболист Гарринча, народный артист России и Украины Роман Виктюк. Умерли российская императрица Анна Иоанновна, немецкий и английский филолог Фридрих Мюллер, автор детских стихотворных сказок Корней Чуковский, народная артистка СССР Вера Пашенная. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Смерть основателя эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Татарстане

В 1928 году в деревне Мингер Сабинского района ТАССР родился народный артист СССР Шаукат Биктемиров, сыгравший более 140 ролей в спектаклях классического и современного репертуара в театре Камала. За свой талант он удостоился государственной премии РСФСР им. Станиславского, государственной премии Татарской АССР им. Тукая и ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Умер Биктемиров в 2012 году в Казани, а спустя шесть лет после его смерти на здании ул. Татарстан, 7, где он жил с 1981 по 2005 год, разместили памятную доску.

Фото kamalteatr.ru

Год назад не стало известного онколога и основателя эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Татарстане Бориса Дружкова. Он умер в Казани на 85-м году жизни после долгой и продолжительной болезни. Еще в 1972-м уроженец села Костенеево Елабужского района ТАССР первым в республике освоил методики эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, после чего стал одним из первых организаторов службы эндоскопической диагностики в Казани. Спустя год его назначили куратором отделения общей онкологии в Республиканском онкологическом диспансере, где проводились не только операции на молочной железе, но и химиотерапию. Таким образом, Дружков стал основоположником лекарственного лечения опухолей в Татарстане. Именно ему принадлежит внедрение методов комбинированного лечения рака молочной железы в практическую деятельность. В последние годы своей жизни он трудился в Госпитале для ветеранов войн.

В 2020-м Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана после ухода Марата Айзатуллина на должность главы республиканского Минстроя официально объявил о назначении нового директора управления. Возглавил учреждение экс-генеральный директор ГУП РТ «Татлизинг» Нияз Ситдиков.

Фото instagram.com/gisu.rt

День рождения армейской авиации России

В 1838 году в Санкт-Петербурге торжественно открыли Московские триумфальные ворота в память о победах русских войск в войнах с Персией и Турцией в 1826-1829 годах и о подавлении польского восстания в 1830-31 годах. Их установили на пересечении Московского шоссе и Лиговского канала, где они простояли вплоть до 1936-го — в тот год их снесли при реконструкции Московского проспекта. В годы Великой Отечественной войны чугунным деталям ворот нашли применение — из них строили противотанковые сооружения на подступах к Ленинграду. В 1956 году памятные ворота в Северной столице решили восстановить. С 1961-го они красуются на своем историческом месте.



Сегодняшнюю дату принято считать днем рождения армейской авиации России как отдельного рода войск. В этот день в 1948 году в подмосковном Серпухове сформировали первую авиационную эскадрилью, которая изначально именовалась вспомогательной. На нее возлагалась перевозка грузов, корректировка огня, разведка и поддержание устойчивой связи на поле боя. Шли годы и вертолеты стали самостоятельным средством огневой поддержки войск с воздуха и авиация стала полноценной силой российской армии.

Фото: Максим Платонов

С 2009 года в России празднуется День бабушек и дедушек. При выборе даты ориентировались на древнеславянский праздник — Осенние деды. Его наши предки праздновали в конце октября и старались тем самым укрепить связь со старшим поколением. К слому, празднуют День бабушек и дедушек не только в России. В Польше, правда, он разделен — 21 января отмечается День бабушек, а на следующий день поздравляют дедушек. В Италии дату не фиксируют — праздник приходится ежегодно на первое воскресенье октября.

Три года назад в Италии открыли памятник Максиму Горькому. Память известного российского писателя увековечили Сорренто, где тот прожил девять лет — с 1924 по 1933 год. «Еще раньше он достаточно много времени провел на Капри. В те годы он служил авторитетом для российской творческой интеллигенции, политиков, дипломатов. Он был своего рода колумнистом», — рассказывал на церемонии открытия монумента ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино. Идея памятника писателю родилась после того, как в итальянском городе не первый год проводились совместные акции в память о Горьком.

Источник wikipedia.org

Открытие статуи Свободы

В 1886-м в Нью-Йорке торжественного открыли 93-метровую статую Свободы. Ее США получили в подарок от Франции к Всемирной выставке 1876 года и 100-летию американской независимости. В Нью-Йорк ее доставили по частям летом 1885 года на пароходе «Изери». Создал статую богини Свободы скульптор Фредерик Бартольди, а внутреннюю несущую конструкцию спроектировал Гюстав Эйфель. В правой руке она держит факел, а в левой — некое подобие книги, на которой впечатан надпись «JULY IV MDCCLXXVI», то есть 4 июля 1776 — дата подписания Декларации Независимости США. Голову богини венчает корона с семью зубцами, каждый из которых символизируют семь морей или семь континентов. Спустя почти столетие после открытия статую внесли в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО.

С 2009 года Украина празднует день своего освобождения от фашистских захватчиков, что стало итогом завершения в 1944-м Восточно-Карпатской стратегической наступательной операции Великой Отечественной войны. Началась она почти за два месяца до триумфа советской армии — 8 сентября. В ходе нее войскам 1‑го и 4‑го Украинских фронтов во взаимодействии с 1‑м Чехословацким армейским корпусом удалось освободили западные области Украины и часть Восточной Словакии, а также захватить важный стратегический рубеж — Восточные Карпаты. Праздничную дату в честь освобождения Украины установил 12 лет назад ее президент Виктор Ющенко.

Фото wikipedia.org

В начале XXI столетия появился новый праздник — Международный день анимации. В 2002-м ее учредила Международная ассоциация анимационного кино. Дату, конечно же, выбрали не случайно. Именно в этот день в 1892 году французский художник и изобретатель Эмиль Рейно впервые продемонстрировал в Музее Гривен первые мультипликационные фильмы.



В 2018-м Китай впервые в истории вывел на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01 в надежде, что в будущем благодаря ему удастся создать новую человеческую цивилизацию. Ожидается, что генный материал, полученный от семи граждан КНР сохранится на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

