Китай вывел на орбиту первый космический банк генов

Китай впервые в истории вывел на орбиту первый в истории космический банк генов DSB-01.



Запуск осуществила компания Shanghai ManWei с космодрома Тайюань (провинция Шаньси, Северный Китай) при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-4».

«Предполагается, что при помощи этого банка генов будет создана новая человеческая цивилизация», — передает ТАСС.

Отмечается, что генный материал, полученный от семи граждан КНР, будет в сохранности на протяжении примерно 1 тыс. лет. Он помещен в специальный контейнер, который не подвержен воздействию космической радиации.

Напомним, 11 октября во время старта «Союз МС-10» произошла «авария носителя». Эксперты называют вероятной причиной аварии повреждение бокового блока при сборке в монтажно-испытательном комплексе на космодроме Байконур. В «Роскосмосе» сообщили, что окончательный отчет о причинах аварии ракеты утвердят 30 октября.

