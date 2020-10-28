В Казани умер известный онколог Борис Дружков

Сегодня на 85-м году жизни после долгой и продолжительной болезни умер онколог и основатель эндоскопии, химиотерапии и современной маммологии в Татарстане Борис Дружков.

Гражданская панихида состоится 30 октября в 8.15 в сервисном комплексе РКОД по адресу Сибирский тракт, 29, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Борис Константинович родился 29 ноября 1935 года в селе Костенеево Елабужского района ТАССР. Его отец работал главным врачом и хирургом участковой больницы, а мать — операционной сестрой. В 1952 году он окончил среднюю школу и поступил в Казанский государственный медицинский институт на лечебный факультет. После окончания института в 1958 году стал работать главным врачом и хирургом в Усалинской участковой больнице Мамадышского (Кзыл-Юлдузского) района, где проработал до 1962 года.

В 1972-м первым в Татарстане освоил методики эндоскопического исследования пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, после чего стал одним из первых организаторов службы эндоскопической диагностики в Казани.

пресс-служба Минздрава РТ

В 1973 году Дружков стал куратором отделения общей онкологии в Республиканском онкологическом диспансере. В нем выполняли не только операции на молочной железе, но и химиотерапию. Таким образом, Борис Константинович стал основоположником лекарственного лечения опухолей в Татарстане. Именно ему принадлежит внедрение в рутинную практику методов комбинированного лечения рака молочной железы.

В 1994 и 1995 годах он ездил в Германию, где обучал немецких специалистов своим запатентованным методикам органосохраняющих операций на молочной железе. После этого Дружкову предложили там остаться врачом, но Борис Константинович отказался, так как, увидев то, как организована платная медицина в Европе, решил организовать подобную службу в России. Так, в 1996 году был организован внебюджетный «Маммологический центр» на базе Республиканского клинического онкологического диспансера. Затем аналогичный центр был организован на базе 13-й городской больницы Казани, но, в отличие от первого, здесь он также организовал хирургическое лечение. Впоследствии проработал в нем руководителем с 1996 по 2009 год, а с 2010 года — онкологом-маммологом Госпиталя для ветеранов войн.

Борис Дружков трудился в Госпитале ветеранов до последних дней своей жизни.