Новости общества

14:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ГИСУ Татарстана официально объявили о назначении Нияза Ситдикова директором

13:59, 28.10.2020
В ГИСУ Татарстана официально объявили о назначении Нияза Ситдикова директором

В среду Главинвестстрой Татарстана официально объявил о назначении нового директора управления. Этот пост занял Нияз Ситдиков.

Назначил его бывший директор ГИСУ, занявший теперь кресло министра строительства, архитектуры и ЖКХ, Марат Айзатуллин.

Нового руководителя представил коллективу замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.

Последние четыре года Ситдиков занимал должность гендиректора ГУП РТ «Татлизинг».

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем