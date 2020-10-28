В ГИСУ Татарстана официально объявили о назначении Нияза Ситдикова директором
В среду Главинвестстрой Татарстана официально объявил о назначении нового директора управления. Этот пост занял Нияз Ситдиков.
Назначил его бывший директор ГИСУ, занявший теперь кресло министра строительства, архитектуры и ЖКХ, Марат Айзатуллин.
Нового руководителя представил коллективу замглавы Минстроя РТ Алексей Фролов.
Последние четыре года Ситдиков занимал должность гендиректора ГУП РТ «Татлизинг».ОбществоВласть Татарстан
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