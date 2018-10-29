В Италии появился памятник Максиму Горькому

Фото: ru.wikipedia.org / Макс Владимирович Альперт

В итальянском Сорренто открыли памятник писателю Максиму Горькому.

«В Сорренто Горький прожил 9 лет — с 1924 по 1933 год. Еще раньше он достаточно много времени провел на Капри. В те годы он служил авторитетом для российской творческой интеллигенции, политиков, дипломатов. Он был своего рода колумнистом», — сообщил ответственный за международные отношения в мэрии Сорренто Антонио Фиорентино.

По его словам, идея памятника родилась после того, как в Сорренто не первый год проводились совместные акции в память о писателе в сотрудничестве с московским Институтом мировой литературы имени Максима Горького РАН и его директором Вадимом Полонским. Проект был реализован при меценатской поддержке российского бизнесмена Тимербулата Каримова, пишет ТАСС.

Ранее резидент РТ Рустам Минниханов на встрече с творческой интеллигенцией республики поддержал идею о возрождении литературной премии им. Максима Горького.