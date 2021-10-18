День в истории: Высоцкий в Казани, Россия передала Аляску США и первые комиксы в мире

Чем примечательна дата 18 октября?

Фото: Александр Поспелов/kazan-journal.ru (Казань, Молодежный центр, 1977 г. )

Сегодня, 18 октября, Всемирный день конфет, а еще мусульмане празднуют день рождения пророка Мухаммеда — Мавлид ан-Наби. В разные годы и столетия в эту дату в Иерусалиме был разграблен и разрушен храм Гроба Господня, на острове Котлин Петр I заложил крепость Кронштадт, Россия передала Аляску США, в Петербурге на месте убийства Александра II заложили храм Спаса на Крови, в «Нью-Йорк Джорнел» вышли первые в мире комиксы, Совнарком принял декрет об обязательных прививках против оспы, нацисты уничтожили Брестское гетто, на полигоне Капустин Яр запустили первую советскую баллистическую ракету А-4, Ямало-Ненецкий автономный округ провозгласил свой выход из состава Тюменской области. Родились в этот день: немецкий химик, открывший озон, Кристиан Фридрих Шёнбейн, русский электротехник, создатель лампы накаливания Александр Лодыгин, советский писатель-фантаст Кир Булычев, российский журналист теле- радиоведущий Сергей Доренко. Умерли: английский математик, изобретатель первой вычислительной машины Чарльз Бэббидж, американский изобретатель Томас Эдисон, русский живописец Михаил Нестеров. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Родился поэт Бухараев, завершились гастроли Высоцкого в Казани

18 октября 1951 года в Казани родился поэт, прозаик, журналист и переводчик Равиль Бухараев. В 1974 году окончил механико-математический факультет Казанского государственного университета, а в 1977 году — аспирантуру ВМК МГУ по кибернетике. Бухараев начал печататься с 1969 года. С 70-х годов активно переводил на русский язык произведения туркменских писателей. Стал членом Союза писателей СССР в 1977 году. С 1990 года — жил и работал в Лондоне. В 1992—2007 годах работал штатным сотрудником русской службы Би-би-си. Бухараев писал на русском, татарском, английском и венгерском языках. Выпустил книги стихов: «Яблоко, привязанное к ветке» (1977), «Редкий дождь» (1980), «Знак августа» (1981), «Время цветов. Книга поэм» (1985), «Комментарии к любви» (1986), «Снежный журавль» (1986), «Вокруг Тукая. Повесть в стихах» (1989), «Трезвые пиры: стихотворения, поэма» (1990), «Венок диких сонетов», «Искание» (1993). Бухараев писал книги и на историческую тематику: «Казань. Зачарованная столица» (1994), «Модель Татарстана» (2000). Последняя была выпущена на английском языке. 25 января 2012 года Равиль Бухараев скончался в Лондоне на 61-м году жизни.

Фото: kazan-day.ru

В этот день в 1977 году в Казани завершились гастроли Владимира Высоцкого. Поэт, бард, актер приехал из Москвы на фирменном поезде «Татарстан» со своим администратором Владимиром Гольдманом, а поселился в гостинице недавно открывшегося Молодежного центра в обычном номере. Концерты проходили во Дворце спорта и Молодежном центре. 25 января 2018 года в столице Татарстана возле МЦ «Ак Барс» установили информационную доску о визите поэта, актера и барда.

Два года назад, 18 октября 2019 года в рамках пленарного заседания всемирного паркового конгресса World Urban Parks Congress-2019 заключили соглашение об открытии в Казани Евразийского отделения World Urban Parks. Оно займется разработкой лучших практик в области развития городских парков и общественных пространств. Также в компетенцию отделения входит создание образовательных программ и методических материалов.



Фото: dumrt.ru

Этого же числа в Москве в Полномочном представительстве Республики Татарстан в России состоялась первая официальная презентация перевода смыслов Корана на татарском языке «Кәлам Шәриф. Мәгънәви тәрҗемә» Это первый в истории ДУМ РТ собственный перевод смыслов Корана, который издали в рамках года толкования Корана. При подготовке издания были использованы тафсиры на татарском и старотатарском языках.



Заложена крепость Кронштадт, Аляску передали США

18 октября 1723 года на острове Котлин Петр I заложил крепость Кронштадт, «…которая заключала бы в себя весь город и все портовые сооружения, и служила бы делу обороны со всех сторон». Кронштадт означает «коронный город». С 1720-х Кронштадт стал главной военно-морской базой Балтийского флота. В 1722 году сооружен форт-остров «Цитадель». В 1723—1747 годах построена центральная крепость, окружающая Кронштадт с моря и суши. В январе 1733 года в Кронштадте при морском госпитале открыли госпитальную лекарскую школу — первое военно-морское медицинское учебное заведение страны. Сейчас Кронштадт — один из пригородов Санкт-Петербурга, его население около 35 тысяч человек.

Форт Кроншлот. Гравюра П. Пикара. Источник: encyclopedia.mil.ru

18 (6) октября 1867 года в Новоархангельске состоялась официальная церемония передачи Аляски в собственность США: под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский. Со стороны России протокол о передаче территорий подписал специальный правительственный комиссар, капитан 2-го ранга Алексей Пещуров, со стороны Соединенных Штатов — генерал Лоуэлл Руссо. Аляску открыли в 1732 году русские исследователи Михаил Гвоздев и Иван Федоров в ходе экспедиции на боте «Святой Гавриил». Впервые в правительственных кругах идея продажи Аляски США была высказана весной 1853 года генерал-губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским. Он объяснял это тем, что у России нет необходимых военных и экономических средств для защиты этих территорий от притязаний США.

В этот день 1924 года Совет народных комиссаров СССР принял декрет об обязательных прививках против оспы. В 1936 году в СССР был зарегистрирован последний случай болезни, но оставалась угроза ее заноса, поскольку в Азии, Африке, Латинской Америке продолжали болеть и умирать от оспы миллионы людей. В целом СССР внес весомый вклад в борьбу с оспой в мире: из 2,4 млрд доз вакцины, использованных для ликвидации оспы, 1,5 млрд предоставили советские врачи. Последний случай заболевания на планете был зафиксирован в 1977 году в Сомали, и на сессии ВОЗ в 1980 году было торжественно объявлено о ликвидации оспы в мире. Сейчас образцы вируса оспы хранятся в нескольких лабораториях США и России.

Фото: wikipedia.org

Разрушение храма Гроба Господня, первые комиксы

1012 лет назад, 18 октября 1009 года, в Иерусалиме по приказу египетского правителя Аль-Хакима был разграблен и разрушен храм Гроба Господня. Уцелели лишь отдельные фрагменты здания, погребенные под неподъемными каменными обломками. Были разрушены еврейские синагоги и уничтожены свитки Торы, а также церкви по всей Сирии. Считается, что разрушение храма Гроба Господня послужило мотивом для начала Крестовых походов.

18 октября 1896 года в «Нью-Йорк Джорнел» вышли первые в мире комиксы. Газетные комиксы были чисто юмористическими и сатирическими, но, начиная с двадцатых годов XX века, начали публиковаться приключенческие и детективные истории. Сложилось своеобразное разделение газетных комиксов на ежедневные, выходящие по будням и воскресные: ежедневные «стрипы» печатались в черно-белом цвете, но воскресные комиксы были цветными. До 1929 года комиксы шли исключительно как дополнение к уже существующим газетам и журналам и их нельзя было купить отдельно. Позже ситуация изменилась: в издательстве Dell вышел первый номер журнала Funnies, в котором перепечатывались лучшие газетные истории из одноименного ежедневного стрипа. В 1938 году рынок комиксов изменился навсегда с выходом первого номера Action Comics, на обложке которого красовался Супермен. С его появлением началась эра, которую позже назовут Золотым веком комиксов.

Фото: wikipedia.org

18 октября 2007 года произошел один из самых кровавых терактов за всю историю Пакистана. Кортеж вернувшейся на родину экс‑премьер‑министра Пакистана Беназир Бхутто ехал по одной из центральных улиц Карачи, когда прогремели два взрыва. Взрывные устройства сработали всего в 5—7 метрах от бронированного автофургона, в котором она ехала. В результате погибли 140 человек, более 500 были ранены. При этом сама Бхутто серьезно не пострадала.