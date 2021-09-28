Модельный портфель зарубежных акций: результаты по итогам 30 недель работы

В начале марта колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин начал небольшой тест с инвестициями в акции зарубежных эмитентов из различных сфер — от IT до автопроизводителей. Исходная сумма — 500 тыс. рублей. Эту сумму мы, предположим, можем вложить на перспективу на один год. Автор составил модельный портфель акций, зафиксировал цены приобретения и начал наблюдение. Каждые 2 недели в нашем издании выходит очередной обзор. Сегодня он предлагает посмотреть, как изменилась стоимость сформированного нами модельного портфеля с 1 марта по 24 сентября 2021 года и как чувствуют себя наши новые эмитенты из сферы полупроводников и сегмента Co-Li.

Как поживает портфель?



+ AMD: на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 105,8 доллара за акцию (примерно 7 776,3 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,29 доллара на акцию (+25,2%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 408,3 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет 38 881,5 рубля. Плюс 7 041,5 рубля или 22,11%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 105,8 доллара за акцию (примерно 7 776,3 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пять акций по 84,51 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 21,29 доллара на акцию (+25,2%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 1 408,3 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции AMD теперь составляет + NVIDIA : На момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 220,81 доллара за акцию (примерно 16 229,5 рубля по курсу 73,5). Общая стоимость нашего пакета из четырех акций составляет 883,24 доллара (примерно 64 918,14 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 334,66 доллара на пакет (+61%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 23 583,14 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет 64 918,14 рубля. Плюс 23 583,14 рубля или 57%.

На момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 220,81 доллара за акцию (примерно 16 229,5 рубля по курсу 73,5). Общая стоимость нашего пакета из четырех акций составляет 883,24 доллара (примерно 64 918,14 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы пакет акций за 548,58 доллара. Фиксируем плюс в размере 334,66 доллара на пакет (+61%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 23 583,14 рубля с пакета. Таким образом, наше вложение в акции NVIDIA теперь составляет + Service Now Inc .: на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 666,31 доллара за акцию (примерно 48 973,78 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 132,85 доллара на акцию (+24,9%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 8 777,78 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет 48 973,78 рубля. Плюс 8 777,78 рубля или 21,8%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 666,31 доллара за акцию (примерно 48 973,78 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 533,46 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 132,85 доллара на акцию (+24,9%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 8 777,78 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Service Now теперь составляет + Palantir Technologies : на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 28,56 доллара за акцию (примерно 2 099,16 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 4,66 доллара на акцию (+19,4%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 299,16 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет 20 991,6 рубля. Плюс 2 991,6 рубля или 16,62%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 28,56 доллара за акцию (примерно 2 099,16 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 акций по 23,9 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 4,66 доллара на акцию (+19,4%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 299,16 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Palantir Technologies теперь составляет + Tesla : на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 774,39 доллара за акцию (примерно 56 917,7 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 98,89 доллара на акцию (+14,64%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 6 018,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет 56 917,7 рубля. Плюс 6 018,7 рубля или 11,82%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 774,39 доллара за акцию (примерно 56 917,7 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 675,5 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 98,89 доллара на акцию (+14,64%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 6 018,7 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Tesla теперь составляет — Hyundai Motor Company : на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 42,39 доллара за GDR (примерно 3 115,7 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,09 доллара на депозитарную расписку (-10,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 461,3 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет 31 157 рублей. Минус 4 613 рублей или 12,9%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 42,39 доллара за GDR (примерно 3 115,7 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 10 GDR по 47,48 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 5,09 доллара на депозитарную расписку (-10,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 461,3 рубля с GDR. Таким образом, наше вложение в акции Hyundai Motor Company теперь составляет + Alphabet Inc .: на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 2 844,3 доллара за акцию (примерно 209 056 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 822,39 доллара на акцию (+40,7%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 56 706 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет 209 056 рублей. Плюс 56 706 рублей или 37,2%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 2 844,3 доллара за акцию (примерно 209 056 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 2021,91 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 822,39 доллара на акцию (+40,7%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 56 706 рублей с акции. Таким образом, наше вложение в акции Alphabet Inc. теперь составляет + EOG Resources : на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 78,1 доллара за акцию (примерно 5 740,35 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 4,18 доллара на акцию (+5,65%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 233,35 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет 103 326,3 рубля. Плюс 4 200,3 рубля или 4,24%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 78,1 доллара за акцию (примерно 5 740,35 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы 18 акций по 73,92 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 4,18 доллара на акцию (+5,65%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 233,35 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции EOG Resources теперь составляет — Albemarle Corporation ( ALB ): на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 226,4 доллара за акцию (примерно 16 640,4 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10,34 доллара на акцию (-4,36%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 783,6 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет 16 640,4 рубля. Минус 783,6 рубля или 4,4%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 226,4 доллара за акцию (примерно 16 640,4 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 236,74 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 10,34 доллара на акцию (-4,36%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 783,6 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Albemarle теперь составляет + Lattice Semiconductor Corporation ( LSCC ): на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 68,1 доллара за акцию (примерно 5 005 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы три акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 6,23 доллара на акцию (+10%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 451,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет 15 015 рублей. Плюс 1354,11 рубля или 9,91%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 68,1 доллара за акцию (примерно 5 005 рублей по курсу 73,5). Приобрели мы три акции по 61,87 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 6,23 доллара на акцию (+10%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 451,37 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Lattice Semiconductor теперь составляет — L ivent Corporation ( LTHM ): на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 23,96 доллара за акцию (примерно 1 761 рубль по курсу 73,5). Приобрели мы семь акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,91 доллара на акцию (-3,65%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 69,43 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет 12 327 рублей. Минус 486 рублей или 3,79%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 23,96 доллара за акцию (примерно 1 761 рубль по курсу 73,5). Приобрели мы семь акций по 24,87 доллара за штуку. Фиксируем минус в размере 0,91 доллара на акцию (-3,65%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы теряем в моменте 69,43 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Livent теперь составляет + Monolithic Power Systems Inc ( MPWR ): на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 517,92 доллара за акцию (примерно 38 067,1 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 29,59 доллара на акцию (+6%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2126,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет 38 067,1 рубля. Плюс 2126,1 рубля или 5,91%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 517,92 доллара за акцию (примерно 38 067,1 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 488,33 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 29,59 доллара на акцию (+6%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 2126,1 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции Monolithic Power Systems теперь составляет + ON Semiconductor Corporation ( ON ): на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 49,29 доллара за акцию (примерно 3 622,8 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы семь акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 4,93 доллара на акцию (+11,1%).



В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 357,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет 25 359,6 рубля. Плюс 2 505,3 рубля или 10,96%.

на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 49,29 доллара за акцию (примерно 3 622,8 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы семь акций по 44,36 доллара за штуку. Фиксируем плюс в размере 4,93 доллара на акцию (+11,1%). В рублях, из-за разницы в курсах (рубль укрепился), мы прибавляем в моменте 357,9 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции ON Semiconductor теперь составляет + NXP Semiconductors NV (NXPI): на момент закрытия рынка 24.09.2021 торговались по 216,67 доллара за акцию (примерно 15 925,24 рубля по курсу 73,5). Приобрели мы одну акцию по 208,12 доллара за штуку 08.09.2021. Фиксируем плюс в размере 8,55 доллара на акцию (+4,1%).



В рублях (курс остался такой же, как при покупке), мы прибавляем в моменте 628,42 рубля с акции. Таким образом, наше вложение в акции NXP Semiconductors теперь составляет 15 925,24 рубля. Плюс 628,42 рубля или 4,1%.

После покупок новых акций, у нас оставался (и остается на текущую дату) свободный баланс в размере 114,84 доллара (примерно 8 440,74 рубля по курсу 73,5 на 24.09.2021).

Промежуточные результаты:

В рублевом эквиваленте наш портфель, на момент его формирования 01.03.21, составлял 494 192 рубля. Тридцать недель спустя, мы видим его рост до 705 997 рублей. Промежуточно фиксируем прирост в 211 805 рублей или 43%.

Надо отметить, что это цифры в рублях (если, условно, все продать и конвертировать доллары в рубли по текущему курсу).

В долларах, наш портфель на момент формирования составлял 6 558,93 доллара. Тридцать недель спустя 9 605,42 доллара. Промежуточно фиксируем прирост в 3 046,49 доллара или 46,45%.

Рубль ослабел в последние 2 недели, с 73,2 до 73,5 рубля за доллар, наш портфель в рублях немного увеличился — примерно на 0,35%.

В целом надо отметить, что за тридцать недель работы наш портфель показывает хороший прирост. Акции новых эмитентов показывают приемлемые результаты, за исключением двух литиевых компаний — Albemarle и Livent. Понаблюдаем за ними дальше. Из эмитентов, которые с нами с самого начала, хотелось бы отметить EOG Resources, акции компании отыграли свое падение и вышли в плюс. С учетом благоприятной конъюнктуры нефтяного рынка, есть смысл посидеть в этих акциях до нового года. Из негативных наблюдений — акции Hyundai (в виде GDR на акции компании) падают в цене уже продолжительное время. Возможно, стоит рассмотреть фиксацию участия в этом эмитенте.

Также стоит помнить, что существуют комиссии брокеров по сделкам и, для чистоты эксперимента, было бы хорошо включать их в общий расчет итоговой доходности.

Артур Сафиулин