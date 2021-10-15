«Ну если 350 миллионов — небольшая сумма, полученная им лично на карточку...»

Конкурсник «Таткомлекта» считает, что к краху предприятия мог привести крупный перевод зятю Равиля Зиганшина — деньги выделяли на стройку стадионов

Фото: Максим Платонов

Конкурсному управляющему «Таткомплекта» удалось добиться рассмотрения судом его заявления о привлечении бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина, его супруги, бывших руководителя и учредителя должника к субсидиарной ответственности на 647 млн рублей. На очередном заседании в Арбитражном суде республики были озвучены детали спорных сделок, в результате которых сотни миллионов рублей, выделенные на большие стройки мундиаля в 2018 году, «упали» на карточку зятя Зиганшина — Тимура Зайнутдинова. По словам представителей последнего, деньги пошли на «незаконные налоговые вычеты», но они не могли привести к банкротству предприятия. Конкурсник «Таткомплекта» с этим не согласен, подробности — в репортаже «Реального времени».

Версия истцов: как деньги «вывели» из «Таткомплекта»

Конкурсный управляющий «Таткомплекта» еще прошлой осенью пытался привлечь к субсидиарной ответственности Равиля Зиганшина с супругой почти на 700 млн рублей. Но тогда заявление Дмитрия Шуракова было оставлено без движения. Впоследствии Арбитражный суд РТ посчитал, что «обстоятельства, послужившие основанием» для этого, были устранены, и приступил к рассмотрению спора, несмотря на то, что представители ответчика, в том числе Равиля и Светланы Зиганшиных, возражали против требований заявителя.

Так, еще в апреле 2021 года суд удовлетворил ходатайство Шуракова по обеспечительным мерам в рамках банкротного дела, запретив Зиганшиным продавать или передавать комплекс недвижимого имущества ГУП МСО «Сельхозтехника» с производственным корпусом на 11,7 тыс. кв. м. Компания «Таткомплект» входила в орбиту бизнес-империи главы ПСО «Казань», специализировалась на продаже сельхозтехники.

Впервые о желании взыскать убытки предприятия с четы Зиганшиных стало известно в сентябре прошлого года. Тогда Дмитрий Шураков ссылался на то, что в апреле 2018 года «Таткомплект» (стал банкротом год спустя — в 2019 году — по иску московской компании ООО «Сайком») выдал тюлячинскому ООО «Дизал» заем на 721,7 млн рублей.

«Дизал» частично принадлежал Светлане Зиганшиной, которая через другую компанию частично (на 76 млн рублей) заем погасила, но долг, утверждает конкурсник, остался вплоть до банкротства уже самого «Дизала» по иску налоговиков. Шураков при этом возмутился бездействием руководства «Таткомплекта» — директора Дмитрия Юрова и бухгалтера, учредителя Елены Гизатуллиной, которые после банкротства «Дизала» не обратились с заявлением о включении 645 млн рублей в конкурсную массу.

Формально ни Равиль, ни Светлана Зиганшины не имеют отношения к «Таткомплекту», однако Шураков уверен — именно они были «конечными контролирующими лицами», повлиявшими на бездействие руководства «Таткомплекта». Тем более что Дмитрий Юров в свое время занимал руководящие посты в других аффилированных Зиганшину фирмах, таких как ООО «Фирма «Монтажстрой» и ООО «Глобус», уверяет конкурсник.

На очередном судебном заседании в октябре выяснилось, что по крайней мере одна компания, АО «Кварт», собирается погасить задолженность, включенную в реестр требований кредиторов «Таткомплекта», в полном объеме.

В конце 2016 года «Кварт» с миллиардными оборотами перешел от Светланы Зиганшиной — супругу ее дочери Адели — Тимуру Зайнутдинову (ранее возглавлявшему «Татфлот»). Ему отошли 40,5% завода резинотехники, принадлежавшего ООО «Интеко» (бенефициар — Светлана Зиганшина), и еще 55% акций из пакета товарищества «Кварт и компания». «Кварт» в итоге перечислил «Таткомплекту» долг на сумму 22 млн рублей.

На очередном заседании в Арбитражном суде республики были озвучены детали спорных сделок. Фото: Максим Платонов

350 млн — на карточку Тимура Зайнутдинова

Но «бодались» в суде стороны из-за странной сделки 2018 года. Тогда, в мае, «Таткомплект» получил большую сумму по договору займа от ООО «Ресурс», которое, по словам конкурсника, получило ее от ООО «ПСО «Казань» Равиля Зиганшина. ПСО в свою очередь получило на свой счет 720 млн рублей от Фонда поддержки социальной сферы отраслей национальной экономики РТ «на строительство объектов для проведения чемпионата мира по футболу». Именно в мае 2018 года проверяющие «футбольных» строек рапортовали о большой вероятности, что стадионы к началу мундиаля не сдадут.

Полученные от ПСО 720 млн рублей «Таткомплект» зачем-то перевел на расчетный счет ООО «Дизал». Последний же вернул 265 млн рублей «Таткомплекту», а еще 350 млн перечислил вышеупомянутому «Кварту» в долг.



В свою очередь АО «Кварт», со слов конкурсника, просто перекинул деньги зятю Светланы Зиганшиной, Тимуру Зайнутдинову, который свой расчетный счет открыл буквально накануне этих финансовых операций, — 14 мая 2018 года. Суд сделку признал недействительной, но деньги остались на руках у Зайнутдинова, считает Шураков.

В ответ представители зятя Зиганшиных заявили, что деньги он получил «для получения незаконных налоговых вычетов, за которые юрлицо (АО «Кварт», — прим. ред.) уже ответило по той строгости закона, которая предусмотрена». Во всяком случае, уверяют они, к банкротству «Таткомплекта» перевод сотен миллионов рублей не привел — слишком, мол, небольшая сумма как для «Кварта», так и для «Таткомплекта».

— Ну, если, по вашему мнению, 350 миллионов рублей — это небольшая сумма по сделке, полученная им лично на карточку с назначением платежа в наличное использование, это ваше право. Мы считаем по-другому, — так саркастично прокомментировала позицию Тимура Зайнутдинова представитель конкурсного управляющего Ольга Кондакова.



Выручка «Таткомплекта» в предбанкротном 2018 году составила 6,5 млрд рублей, но прибыль — всего 946 тыс. Оборот «Кварта» в том же году был 2,5 млрд рублей, но чистая прибыль — лишь 126,8 млн рублей.

Выручка «Таткомплекта» в предбанкротном 2018 году составила 6,5 млрд рублей, но прибыль — всего 946 тыс. Фото: tatarstan.ru

Зиганшины и их зять считают себя непричастными к сделкам Юрова

Тимур Зайнутдинов, по словам его представителей в суде, занял позицию стороннего наблюдателя, который по закону ни за что отвечать не должен: ведь сам он никому деньги не перечислял, а только получал. На банкротство «Таткомплекта» тоже не мог повлиять, «поскольку не был ни учредителем, ни руководителем ни одного из лиц, участвующих в сделке». Правда, это не совсем так, «Реальное время» уже писало о том, как 32-летний Зайнутдинов стал обладателем 90% акций АО «Кварт».

На суде заявители назвали Зиганшиных и компанию «конечными бенефициарами, конечными заинтересованными лицами, которые извлекают выгоду из незаконного, недобросовестного поведения». Представители конкурсного управляющего «Таткомплекта» уверяют, что Дмитрий Юров еще с 2016 года (когда он возглавил эту компанию) вместе с Равилем Зиганшиным работал на одном предприятии — «ПСО «Казань».

Представители ПСО «Казань» в ответ заявили, что в лучшем случае глава «Таткомплекта» выступал подрядчиком компании, никаких трудовых отношений между Юровым и Зиганшиным налоговиками не зарегистрировано. И добавили, что у конкурсного управляющего по-прежнему нет никаких документальных оснований для привлечения к ответственности семьи Зиганшиных: то, что они были контролирующими лицами, — «никакими доказательствами не представлено». Все оспоренные сделки «Таткомплекта» не привели к получению ими каких-либо средств и выгод. Напротив, обращают они внимание, неоспариваемые сделки «Таткомплекта», по которым Зиганшины действительно проходят, какого-либо вреда кредиторам не принесли. Глава же «Таткомплекта» до банкротства фирмы не руководил их компаниями.

Представители ПСО «Казань» заявили, что в лучшем случае глава «Таткомплекта» выступал подрядчиком компании, никаких трудовых отношений между Юровым и Зиганшиным налоговиками не зарегистрировано. Фото: Роман Хасаев

В настоящий момент компания ООО «Фирма «Монтажстрой» находится под руководством управляющей организацией ООО «Глобус» (руководит Револь Исмагилов). Однако если верить другим открытым источникам, руководителем ООО «Фирма «Монтажстрой» называют директора ООО «Глобус» Дмитрия Юрова.

Если «Глобус» по документам никогда не находился в орбите влияния ПСО «Казань», то с «Монтажстроем» все гораздо сложнее. Официально учредителем фирмы является ООО «УК «ПромИнвест», собствеником которого с 2016 года была Светлана Зиганшина, а директором УК опять же указан гендиректор ООО «Глобус».