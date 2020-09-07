Семье Равиля Зиганшина выставили новый счет по долгам на 0,6 миллиарда

Фото: Максим Платонов

Долг хотят поделить на четверых

Как выяснило «Реальное время», бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и его жену Светлану Зиганшину хотят привлечь в качестве соответчиков по делу о взыскании убытков обанкротившейся компании ООО «Таткомплект». Соответствующее ходатайство и.о. конкурсного управляющего «Таткомплекта» Дмитрия Шуракова уже несколько месяцев рассматривает Арбитражный суд Татарстана — последнее заседание по нему прошло на минувшей неделе.



«Таткомплект» входит в орбиту бизнес-империи Зиганшина. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля строительной техникой. Выручка за 2018 год — 6,4 млрд рублей при чистой прибыли около миллиона.

Ходатайство и.о. конкурсного управляющего «Таткомплекта» Дмитрия Шуракова уже несколько месяцев рассматривает Арбитражный суд Татарстана. Фото Максима Платонова

Общая сумма убытков, которую намерен взыскать Шураков, составляет 645,7 млн рублей. Сейчас ответчик по этому ходатайству один — бывший директор «Таткомплекта» Дмитрий Юров, суд решение еще не вынес. Помимо Зиганшиных по этим требованиям Шураков хочет привлечь еще и Елену Гизатуллину — единственного учредителя «Таткомплекта» и его главного бухгалтера.

К слову, Дмитрий Юров также стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — на сумму свыше 127 млн рублей. По версии следствия, в 2015—2018 годах мужчина представил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. В нее он включил заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с двумя контрагентами. Дело уже передано в суд, но решение, как следует из базы данных суда, еще не вынесено.

По версии следствия, в 2015—2018 годах мужчина представил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. В нее он включил заведомо ложные сведения. Фото nalog.ru

Как Зиганшиным аукнулись займы дружественным компаниям

В заявлении (имеется в распоряжении «Реального времени») Юров объясняет суду образование долга следующим образом. В апреле 2018 года «Таткомплект» выдал тюлячинскому ООО «Дизал» заем на сумму 721,7 млн рублей. Компания-заемщик при этом отчасти принадлежит Светлане Зиганшиной через ряд других фирм. Еще одна компания Зиганшиной частично (на 76 млн рублей) заем погасила, но долг в 645 млн рублей остался вплоть до банкротства «Дизала» по иску Федеральной налоговой службы.

Сама сделка по выдаче займа тоже оспаривается в рамках банкротства. Однако «конкурсник» в заявлении также указывает, что после банкротства «Дизала» «Таткомплект» не обратился с заявлением о включении требований на 645 млн рублей в конкурсную массу. Этим вопросом, по мнению Шуракова, не озаботился ни Юров, ни Гизатуллина. Заявление было направлено уже позже — самим «конкурсником» после того, как в октябре 2019 года «Таткомплект» обанкротился по иску московской фирмы «Сайком» (отметим, что сумма долга перед «Сайкомом» составляла всего около 6 млн рублей). Сейчас заявление о включении «Таткомплекта» в реестр кредиторов еще рассматривается судом.

Равиль и Светлана Зиганшины же не являются ни учредителями, ни руководителями «Таткомплекта», но «конкурсник» считает их «конечными контролирующими лицами» и полагает, что они оказывали влияние на работу Юрова.

Сейчас заявление о включении «Таткомплекта» в реестр кредиторов еще рассматривается судом. Фото Максима Платонова

Дело в том, что Юров, помимо руководства в «Таткомплекте», еще занимал несколько руководящих должностей в компаниях, где кто-то из супругов Зиганшиных был учредителем. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», к таковым можно отнести, например, ООО «Фирма «Монтажстрой», где бенефициаром является Светлана Зиганшина, а Юров — гендиректором. Или же ООО «Глобус», которым Юров руководил с 2015 по 2017 год и которое было управляющей компанией для ООО «Ватан» — учредителем последней были по очереди и Светлана Зиганшина, и Равиль Зиганшин.

Оперативно связаться с и.о. конкурсного управляющего «Таткомплекта» «Реальному времени» не удалось. Наше издание также направило просьбу о комментарии по ситуации Равилю Зиганшину через пресс-службу ПСО «Казань» — там сообщили, что не станут комментировать этот вопрос.

Александр Артемьев