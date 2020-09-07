Семье Равиля Зиганшина выставили новый счет по долгам на 0,6 миллиарда
Долг хотят поделить на четверых
Как выяснило «Реальное время», бенефициара ПСО «Казань» Равиля Зиганшина и его жену Светлану Зиганшину хотят привлечь в качестве соответчиков по делу о взыскании убытков обанкротившейся компании ООО «Таткомплект». Соответствующее ходатайство и.о. конкурсного управляющего «Таткомплекта» Дмитрия Шуракова уже несколько месяцев рассматривает Арбитражный суд Татарстана — последнее заседание по нему прошло на минувшей неделе.
«Таткомплект» входит в орбиту бизнес-империи Зиганшина. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля строительной техникой. Выручка за 2018 год — 6,4 млрд рублей при чистой прибыли около миллиона.
Общая сумма убытков, которую намерен взыскать Шураков, составляет 645,7 млн рублей. Сейчас ответчик по этому ходатайству один — бывший директор «Таткомплекта» Дмитрий Юров, суд решение еще не вынес. Помимо Зиганшиных по этим требованиям Шураков хочет привлечь еще и Елену Гизатуллину — единственного учредителя «Таткомплекта» и его главного бухгалтера.
К слову, Дмитрий Юров также стал фигурантом уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ) — на сумму свыше 127 млн рублей. По версии следствия, в 2015—2018 годах мужчина представил в налоговую инспекцию декларацию по налогу на добавленную стоимость. В нее он включил заведомо ложные сведения о полагающихся вычетах по взаимоотношениям с двумя контрагентами. Дело уже передано в суд, но решение, как следует из базы данных суда, еще не вынесено.
Как Зиганшиным аукнулись займы дружественным компаниям
В заявлении (имеется в распоряжении «Реального времени») Юров объясняет суду образование долга следующим образом. В апреле 2018 года «Таткомплект» выдал тюлячинскому ООО «Дизал» заем на сумму 721,7 млн рублей. Компания-заемщик при этом отчасти принадлежит Светлане Зиганшиной через ряд других фирм. Еще одна компания Зиганшиной частично (на 76 млн рублей) заем погасила, но долг в 645 млн рублей остался вплоть до банкротства «Дизала» по иску Федеральной налоговой службы.
Сама сделка по выдаче займа тоже оспаривается в рамках банкротства. Однако «конкурсник» в заявлении также указывает, что после банкротства «Дизала» «Таткомплект» не обратился с заявлением о включении требований на 645 млн рублей в конкурсную массу. Этим вопросом, по мнению Шуракова, не озаботился ни Юров, ни Гизатуллина. Заявление было направлено уже позже — самим «конкурсником» после того, как в октябре 2019 года «Таткомплект» обанкротился по иску московской фирмы «Сайком» (отметим, что сумма долга перед «Сайкомом» составляла всего около 6 млн рублей). Сейчас заявление о включении «Таткомплекта» в реестр кредиторов еще рассматривается судом.
Равиль и Светлана Зиганшины же не являются ни учредителями, ни руководителями «Таткомплекта», но «конкурсник» считает их «конечными контролирующими лицами» и полагает, что они оказывали влияние на работу Юрова.
Дело в том, что Юров, помимо руководства в «Таткомплекте», еще занимал несколько руководящих должностей в компаниях, где кто-то из супругов Зиганшиных был учредителем. Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», к таковым можно отнести, например, ООО «Фирма «Монтажстрой», где бенефициаром является Светлана Зиганшина, а Юров — гендиректором. Или же ООО «Глобус», которым Юров руководил с 2015 по 2017 год и которое было управляющей компанией для ООО «Ватан» — учредителем последней были по очереди и Светлана Зиганшина, и Равиль Зиганшин.
Оперативно связаться с и.о. конкурсного управляющего «Таткомплекта» «Реальному времени» не удалось. Наше издание также направило просьбу о комментарии по ситуации Равилю Зиганшину через пресс-службу ПСО «Казань» — там сообщили, что не станут комментировать этот вопрос.
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