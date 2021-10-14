Бизнес-аккаунт дня: альметьевская студия фотопортретов на холстах

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 172-я

Метод фотопечати на холстах появился в начале 90-х годов. Сначала большим спросом пользовались напечатанные репродукции полотен мастеров живописи, затем на холсты стали переносить и фотографии. Сегодня это довольно популярное бизнес-направление. Одна из студий портретной фотопечати работает в Альметьевске. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Подарки не как у всех

В 2017 году двое жителей Альметьевска Антон Орлов и Рустам Ахметвалеев организовали мастерскую «Фабрика идей». Своим заказчикам, не только из родного города, но и со всей России они предлагают эксклюзивные подарки — именные брелоки и обложки на документы для автовладельцев, ручки и блокноты, а также фотопортреты, отпечатанные на натуральном хлопковом холсте.

Повышенным спросом в День влюбленных или в день свадебной годовщины пользуются фотокартины, оформленные в стиле популярной в 90-е жевательной резинки Love is…

Сегодня аналитический разбор аккаунта студии подарков провела команда казанского digital-агентства Yield’s Trail. Его эксперты специализируются на создании продающих сайтов, контекстной рекламе, услугах SMM и комплексных решениях для бизнеса.

При оформлении — в ленте оставлять воздух

Первое, на что падает взгляд посетителя аккаунта — аватар. Он должен привлекать внимание и отражать тематику бизнес-аккаунта. В нашем случае он отражает тематику, но цвет выбран неподходящий. Аккаунт связан с темой праздника, поэтому оформление нужно делать более ярким, эмоционально передающим настроение праздника. На аватаре и на обложках актуального используется черный цвет, который может ассоциироваться с трауром.

Черный цвет используется в рекламе и в основном дорогими брендами, чтобы подчеркнуть изысканность и высокую стоимость товара. Но в данном случае — другие задачи. И лучше использовать другие цвета.

На аватаре указано название компании — «Фабрика идей. Подарки любимым». Наша рекомендация — не выносить название на аватар. «Фабрика идей» не отсылает нас к теме подарков. А строка «Подарки любимым» не читабельна.

Ник выбран не совсем удачный — он не ассоциируется с деятельностью компании. Хорошо, что указан город присутствия, чтобы клиентам было проще найти аккаунт.

Имя профиля тоже рекомендуем пересмотреть — в этой строке нужно размещать слова, по которым аккаунт будут искать клиенты. Будут ли вводить в строку поиска слово «печать»?

В описании профиля необходимо внести УТП (уникальное торговое предложение). Если есть доставка, то укажите и эту информацию.

Нет смысла писать на обложке хайлайтс и под ней же указывать то же название — выберите один вариант. Слишком много хайлайтс с отзывами, часть их можно легко убрать. В актуальные лучше добавить «Как заказать» и «Доставка». А еще лучше использовать сервис Taplink, где дать подробную информацию, которая поможет пользователям.

Оформление ленты. Лента пестрая, не имеет единого стиля оформления — визуальная концепция в ленте просто отсутствует. Если новый пользователь попадет в профиль, то лента в том виде, какая она сейчас, не заставит пользователя остаться в профиле. Соответственно компания не получит нового клиента. Используйте шаблоны, единое визуальное оформление для ленты и stories для создания вовлекающего контента. В ленте нужно оставлять воздух. В этом помогут текстовые картинки, кадрированные фото, фото без людей.



Хорошо, что в ленте используется видео-контент. Но видео не всегда выглядит удачно. Самый быстрый и простой способ сохранить единый стиль постов в ленте с видео — использовать в посте карусель и поставить перед видео привлекательное изображение.

Возможно, причина низкой вовлеченности в аккаунте в некачественном визуальном оформлении. Коэффициент средней вовлеченности 0,2%. Так же причиной мог стать набор подписчиков через взаимную подписку и другие неэффективные способы. Подписок у профиля — 2 433. Рекомендуем их почистить.

Не стоит прятать в посте ваше уникальное торговое предложение

Контент в ленте в основном продающий. Рекомендуем разбавить его полезной информацией. Сделать это нужно для того, чтобы вашим подписчикам после совершения покупки было интересно продолжать читать ваш контент. А оставшись подписчиками, теплая аудитория с большей вероятностью совершит и повторную покупку.

В постах указывается информация, которой место в описании профиля: низкая цена, без предоплаты, бесплатная доставка по Альметьевску. Способ заказа так же должен быть в шапке профиля, а не в постах. Не стоит прятать в посте информацию о том, что стойкость используемых материалов более 50 лет, что краски экологичны, не имеют запаха и не токсичны. Разместите эту информацию в описании профиля.

Хэштеги рекомендуем использовать во всех постах — до 10 на пост и подберите наиболее подходящие для вашего профиля.

Модерация: комментариев к постам очень мало, и даже на них пользователи не получают ответа. Комментарий с запросом о цене остался незамеченным — минус клиент. Ваши лояльные подписчики заслуживают внимания, отвечайте на их комментарии хотя бы с помощью эмодзи.

Рекомендуем провести работу над шапкой профиля. После этого запустить таргетинг и попробовать наладить сотрудничество с микроблогерами вашего региона.