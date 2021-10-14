День в истории: создание Мариинского театра, прыжок из стратосферы и день рождения держателя земельного банка

Чем примечательна дата 14 октября

Сегодня, 14 октября, в мире — День зрения и День стандартов, в России — поздравляют с профессиональным праздником работников заповедников. В разные годы и столетия в этот день достроили Храм Покрова на Нерли, впервые прозвучал «Свадебный марш» Феликса Мендельсона, в Англии основали информагентство «Рейтер», в Санкт-Петербурге открылся Мариинский театр, Артур Конан Дойль выпустил книгу «Приключения Шерлока Холмса», на Урале основали первый вуз — Пермский государственный университет, советские войска освободили Запорожье от фашистских захватчиков, в концлагере Собибор произошло восстание, был основан МГИМО, австрийский парашютист совершил прыжок из стратосферы. Родились в этот день бельгийский физик, изобретатель стробоскопа Жозеф Плато, советский микробиолог и эпидемиолог, создатель антибиотиков Зинаида Ермольева, американский модельер одежды, дизайнер Ральф Лорен, советский кинорежиссер, сценарист Павел Чухрай. Умерли российский адмирал Федор Ушаков, немецкий физик Генрих Кайзер, советский поэт Николай Заболоцкий, мэтр джаза, композитор Олег Лундстрем. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Умер Заболоцкий, в Татарстане отключили аналоговое вещание

14 октября 1958 года в Москве скончался поэт, уроженец Казани Николай Заболоцкий. Его детство прошло в Кизической слободе, родился писатель 7 мая 1903 года. Когда мальчику исполнилось 7 лет, семья переехала в село Сернур Уржумского уезда Вятской губернии (ныне Сернурский район Марий Эл). В 1920 году, окончив реальное училище в Уржуме, он приехал в Москву и поступил сразу на два факультета университета: медицинский и историко-филологический. В 1938 году его арестовали по подозрению в антисоветской деятельности. Но, невзирая на изнуряющие допросы, Заболоцкий не подписал обвинительные заключения и не признал существование антисоветской организации. До 1943 года был в лагерях, сначала вблизи Комсомольска-на-Амуре, затем в Алтайлаге. С 1944 года жил в Караганде, где закончил работу над переложением «Слова о полку Игореве». Хотя перед смертью поэт успел получить и широкое читательское внимание, и материальный достаток, это не могло компенсировать слабость его здоровья, подорванного тюрьмой и лагерем. В 1955 году у Заболоцкого случился первый инфаркт, в 1958 году — второй, 14 октября того же года он умер. Похоронили поэта на Новодевичьем кладбище.

Фото wikipedia.org

14 октября 1967 года родился татарстанский бизнесмен, миллиардер, председатель совета директоров инвестиционной группы компаний ASG Алексей Семин. Будучи крупнейшим собственником земель вблизи Казани, ленд-девелопер презентовал концепцию развития своих земельных активов. Семин инициировал и участвуют в работе по формированию Стратегии развития Казанской агломерации. Алексей Владимирович получил образование в 1990 году в Казанском государственном университете по специальности «научный коммунизм», вскоре стал кандидатом социологических наук. Профессиональную деятельность начинал коммерческим директором, первым заместителем генерального директора АО «Образование». В 1993-м возглавил правление одноименного специализированного инвестиционного фонда приватизации, через год был президентом АОЗТ «Трастовая компания «Образование» и председателем правления АО «ИХК «Образование». С 1995 по 2000 годы работал народным депутатом РТ, депутатом казанского объединенного совета народных депутатов, членом президиума Госсовета РТ. В 1997-м стал гендиректором АОЗТ «Трастовая компания «Образование», через год — руководил ООО «Деловой центр». В 1999-м Алексей Семин возглавил комитет РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению, где проработал до 2006 года. Затем руководил советом директоров «Холдинговой компании «Единая арендная система». В 2008-м основал и возглавил совет директоров инвестиционной группы компаний ASG.

В этот же день 1973 года в Казани умер советский военачальник, гвардии генерал-лейтенант и Герой Советского Союза Ганий Сафиуллин. Родился 1 июля 1905 года в обычной крестьянской семье села Старый Кишит Арского района, учился в сельском медресе. С 1927 года был на военной службе. В июне 1941-го стал командиром 930-го стрелкового полка (256-я стрелковая дивизия). Сафиуллин принимал участие в Смоленском сражении и обороне на великолукском направлении. В октябре того же года возглавил 709-й стрелковый полк (178-я стрелковая дивизия), принимал участие в Калининской оборонительной и в Калининской наступательной операциях. В 1942 году стал сначала заместителем командира, затем и командиром 38-й стрелковой дивизии, которая участвовала в Донбасской оборонительной операции, Сталинградской битве, а в феврале 1943-го — в Харьковской оборонительной операции на реке Северский Донец под Белгородом. В апреле 1943-го под командование Сафиуллина перешел 25-й гвардейский стрелковый корпус 7-й гвардейской армии, принимавшей участие в Курской битве. В этом же году за успешное руководство воинскими соединениями и проявленные при этом личное мужество и героизм ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». После войны он жил и работал в Казани до своей смерти. Похоронен на Арском кладбище, его именем названа одна из улиц в Приволжском районе столицы.

Гвардии генерал-майор Сафиуллин Г.Б. (второй слева) на наблюдательном пункте под Белгородом. Белгород. 1943. Фото tatfrontu.ru

14 октября 2005 года умер советский и российский джазмен, композитор и дирижер Олег Лундстрем. Родился в Чите 6 апреля 1916 года. После окончания училища поступил в Харбинский политехнический институт, параллельно — в музыкальный техникум, который окончил по классу скрипки в 1935 году. Позднее он создал свой оркестр, который работал в Шанхае. В 1947 оркестр Лундстрема в полном составе с семьями переехал в Казань. В 1953 году завершил обучение в Казанской консерватории (ныне Казанская государственная консерватория им. Н. Г. Жиганова) по классу композиции и факультативно — по классу симфонического дирижирования. В столице Татарстана Лундстрем начал делать обработки татарских и наиболее популярных советских песен (как в вокальных, так и в инструментальных вариантах), а также составлять программы концертов. Оркестр записал серию пьес татарских композиторов в джазовой обработке. Его концерты в театре Качалова пользовались большим успехом у публики.

В 2009 году в этот день в Казань прибыла госсекретарь США Хиллари Клинтон. Посетила Казанский кремль, встретилась со студентами и преподавателями КФУ. С американским политиком также провели встречи первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев и члены правительства республики. Стороны обсудили экономическое сотрудничество с США.

Фото: Михаил Козловский

Сегодня ровно два года, как в Татарстане отключили аналоговое телевещание. С этого дня республика перешла на цифровое телевидение. В этот день в Казани проходила церемония отключения аналогового ТВ. Тогда же было объявлено о выделении 1,73 млн рублей на субсидии для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Эти деньги должны были покрыть часть расходов незащищенных категорий граждан на приобретение приставок и антенн.



Открытие Мариинского театра, советские войска освободили Запорожье



В 1860 году 14 октября в Санкт-Петербурге на Театральной площади на месте сгоревшего театра-цирка был торжественно открыт оперный Мариинский театр. Свое название он получил по имени супруги Александра II императрицы Марии Александровны. Сезон открыла опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». На этой сцене прошло множество премьер опер и балетов, ставших впоследствии признанной классикой и украшением театральных сцен всего мира: «Князь Игорь» Александра Бородина, «Спящая красавица» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Раймонда» Александра Глазунова, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева. Долгое время главным балетмейстером Мариинского театра был Мариус Петипа. Здесь выступали Федор Комиссаржевский, Федор Стравинский, Федор Шаляпин, Осип Петров, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Матильда Кшесинская, Галина Уланова, Рудольф Нуриев, Михаил Барышников и многие другие.

Фото mariinsky.ru

14 октября 1943 года советские войска освободили Запорожье от немецко-фашистских захватчиков. Операция проводилась войсками Юго-Западного фронта под командованием генерала армии Родиона Яковлевича Малиновского. В общей сложности к проведению наступления привлекались войска трех фронтов: Степного, Юго-Западного и Южного, переименованных 20 октября 1943 года во 2-й, 3-й и 4-й Украинские соответственно. Впервые в истории Великой Отечественной войны город брался штурмом ночью силами нескольких армий. Стремительная ликвидация плацдарма создала условия для наступления на Кривой Рог, а также спасла от полного уничтожения Днепрогэс. По подсчетам историков, в ходе военных действий на территории Украины погибло около трех миллионов советских солдат, свыше двух миллионов украинцев были вывезены для принудительного труда в Германию во время оккупации. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 миллионов людей осталось без крова, уничтожено свыше 16 тысяч промышленных предприятий.

В 1997 году в петербургском Эрмитаже вновь выставили перед посетителями картину голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна «Даная». Она была написана в 1636 году по мотивам древнегреческого мифа о явлении Зевса в виде золотого дождя дочери аргосского царя Данае, заключенной отцом в подземелье. 15 июня 1985 года неизвестный мужчина облил холст серной кислотой и нанес по полотну два удара ножом. Вандалом оказался 48-летний житель Литвы Бронюс Майгис, объяснивший свой поступок политическими мотивами. Решением Дзержинского суда Ленинграда 26 августа 1985 года Майгис был признан невменяемым и отправлен на лечение в одну из городских психиатрических больниц. Спасение шедевра Рембрандта началось сразу же. В течение полутора часов полотно промывали холодной водой для нейтрализации действия кислоты. После стало ясно, что 30% авторского письма утрачено навсегда. Пострадала самая ценная часть картины — женская фигура: кислота прожгла в живописном слое глубокие борозды, которые заполнили стекавшие сверху полотна темные краски, перемешанные с лаком и водой. Некоторые детали исчезли практически полностью. Процесс восстановления картины занял 12 лет. Реставраторы укрепляли красочный слой и грунт, подводили новый дублировочный холст, восстановили покровный лак и другое. С 1997 года полотно демонстрируется в зале голландской и фламандской школ на втором этаже главного здания Эрмитажа. Для предотвращения актов вандализма теперь произведение искусства находится под бронированным стеклом.

Фото Oleg Bor / wikipedia.org

14 октября 2019 года АО «Сырьевая компания» (структура «Башкирской содовой компании») получило лицензию Приволжскнедр на разведку и добычу полезных ископаемых месторождения Куштау. Таким образом, БСК добилась права разработки шихана, расположенного в Стерлитамакском и Ишимбайском районах Башкирии. Лицензию выдали на срок до 2039 года. Уже через год в республике развернулось большое народное противостояние, люди пытались отстоять шиханы, и на территории Шихау удалось создать особо охраняемую природную территорию.



Основано агентство «Рейтер», побег узников «Собибора»

В 1843 году в Постдаме впервые прозвучал «Свадебный марш» Феликса Мендельсона. Первоначально это музыкальное произведение было одной из частей сюиты «Сон в летнюю ночь», написанной для спектакля по пьесе Уильяма Шекспира. В качестве свадебного гимна первый раз его использовали во время венчания Дороти Кэрью и Тома Дэниэла в церкви Св. Петра в Тивертоне (Великобритания) в 1847 году. Но настоящую популярность марш обрел после того, как прозвучал на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха 25 января 1858 года. В России же в первое время марш Мендельсона служил не для воспевания уз новобрачных, а использовался для построения лейб-гвардии казачьего полка. Так, во время русско-турецкой войны 1877-го военные шагали под «Свадебный марш».

Фридрих III и Виктория. Фото wikipedia.org

170 лет назад, в 1851 году, в Лондоне основали английское информационное агентство «Рейтер». В этот день Пол Джулиус Рейтер открыл первый офис агентства для передачи биржевых новостей в Париж при помощи нового телеграфного кабеля. До этого он использовал почтовых голубей. С 1858 года агентство Рейтера стало главным поставщиком новостей информации всем крупнейшим лондонским газетам, включая газету «Таймс». Росту авторитета и популярности «Рейтер» способствовали достоверность и оперативность передаваемой информации. Благодаря ему, Европа в 1859 году прочитала речь Наполеона III, предвещавшую австро-итало-французскую войну, в 1865 году узнала об убийстве Авраама Линкольна. В 1878 году Пол Рейтер передал руководство агентством сыну Херберту, который успешно продолжил дело отца. После смерти Херберта агентство перестало быть только семейным предприятием, превратившись в крупнейшую акционерную компанию информационного направления. 25 января 2009 года умерла последняя представительница династии, основавшей агентство «Рейтер», баронесса Маргарет де Рейтер. Сейчас на рассылки «Рейтер» подписаны практически все крупные издания. В агентстве работают более 14 тысяч сотрудников в 91 стране мира, в том числе 2,3 тысяч журналистов, фотокорреспондентов и видеооператоров. «Рейтер» насчитывает в общей сложности 197 бюро по всему миру.

14 октября 1943 года в лагере смерти Собибор, организованном нацистами в Польше для советских военнопленных-евреев, произошло восстание, которое возглавил советский офицер Александр Печерский. Значительной части пленников удалось бежать, хоть многие и погибли при прорыве, а некоторые были выданы эсэсовцам коллаборационистами и предателями из числа местного населения и были расстреляны. События в Собиборе считаются единственным успешным восстанием в системе концентрационных лагерей нацистской Германии. Из всех участников до конца войны дожило около 50 человек. Сам лейтенант Александр Печерский выжил и прорвался со своей группой в Белоруссию, после чего сражался в партизанском отряде, а затем в рядах советской армии.