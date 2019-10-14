Татарстан перешел на цифровое телевидение

В понедельник в Татарстане отключено аналоговое телевещание. С сегодняшнего дня республика перешла на цифровое телевидение.

Церемония отключения аналогового ТВ прошла в Казани на телевышке, в ней приняли участие замминистра связи РФ Алексей Волин и министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин.

Власти выделили уже 1,73 млн рублей на субсидии для пенсионеров, инвалидов и многодетных семей. Эти деньги покроют часть расходов незащищенных категорий граждан на приобретение приставок и антенн.