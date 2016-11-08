Казанский вояж Хиллари Клинтон: прогулка с президентом, никах в «Кул-Шарифе» и фотосессия в КФУ

13:15, 08.11.2016 Сюжет: Эпоха Шаймиева 30 13
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  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Sultan Iskhakov (state.gov)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Алия Галиуллина (kpfu.ru)
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский
  • Михаил Козловский

Сегодня ночью мы узнаем итоги выборов президента США. Основных кандидатов на этот раз трое, но только двое из них реально претендуют на пост главы государства — Хиллари Клинтон от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. Если Клинтон выиграет эти выборы, то она станет не только первой женщиной-президентом США, но и первым президентом Америки, побывавшим в Казани.

Визит Хиллари Клинтон — тогда в статусе Госсекретаря США — в столицу Татарстана состоялся 14 октября 2009 года. Традиционно он начался с экскурсии по Казанскому кремлю, которую для гостьи провел президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В мечети «Кул-Шариф» госсекретарь стала свидетельницей никаха, а позже встретилась с преподавателями и студентами Казанского университета.

О том, как проходил этот визит, — в фоторепортаже «Реального времени».

комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 08 нояб
    только не женщину! на этой должности обязан быть мужчина!
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    Анонимно 08 нояб
    Я за Хилари Клинтон!
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    Анонимно 08 нояб
    К сожалению, после скандала с Левински, её тяга ко власти (и соревнованию с мужским полом) дошла до запредельного состояния. Помнится, в одном из интервью, ей показалось, что Путин разговаривал с ней слишком "надменно". Она желает показать себя стальной леди, эдакой "Зеной - королевой воинов". В случае её победы, надеюсь, что у неё нет прямого доступа к ядерной кнопке ;) , ну или вся надежда на наши системы ПРО.
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  • Анонимно 08 нояб
    Давненько она к нас не заглядывала
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  • Анонимно 08 нояб
    красивая такая, и глаза очень добрые и светлые
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  • Анонимно 08 нояб
    Тогда это было круто! Вся Казань в те дни жужжала о её приезде.
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  • Анонимно 08 нояб
    Я в шоке!!! Вот это да!!! Хилари Клинтон в Казани!!! Круто!!!
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  • Анонимно 08 нояб
    Пока была просто "женой" - отличной бабой была.

    Как только открыто пошла в политику - сразу стала стервой, хуже мужиков...
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  • Анонимно 08 нояб
    А зачем в казанский фотоальбом "затесалась" московская фотография?

    Хакеры?
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  • Анонимно 08 нояб
    В списке кандидатов в президенты 5 человек, но реальных два:
    Hillary Clinton - democratic,
    Donald Trump - republican,
    Gary Johnson - libertarian,
    Darrell Castle - constitution,
    Jill Stein - green.
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  • Анонимно 09 нояб
    Не нужно быть специалистом психологом, чтобы сказать: ОНА женщина властная, чрезмерный лидер, неуравновешенная личность.
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  • Артем Артюков 10 нояб
    Смотрите-ка, а Рустем Нургалиевич как знал, что она аутсайдер и тогда с ней не засветился)))
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  • Анонимно 10 нояб
    У нас народ смотрит ящик и внимает всему что там пропагандисты рассказывают. Трамп для России это плохо. Намного хуже чем Клинтон. Он непредсказуем. Клинтон была готова торговаться, а Трамп после пары встреч начнет контры. Очень жаль что она не победила.
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