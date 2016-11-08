Казанский вояж Хиллари Клинтон: прогулка с президентом, никах в «Кул-Шарифе» и фотосессия в КФУ

Сегодня ночью мы узнаем итоги выборов президента США. Основных кандидатов на этот раз трое, но только двое из них реально претендуют на пост главы государства — Хиллари Клинтон от демократов и Дональд Трамп от республиканцев. Если Клинтон выиграет эти выборы, то она станет не только первой женщиной-президентом США, но и первым президентом Америки, побывавшим в Казани.
Визит Хиллари Клинтон — тогда в статусе Госсекретаря США — в столицу Татарстана состоялся 14 октября 2009 года. Традиционно он начался с экскурсии по Казанскому кремлю, которую для гостьи провел президент Татарстана Минтимер Шаймиев. В мечети «Кул-Шариф» госсекретарь стала свидетельницей никаха, а позже встретилась с преподавателями и студентами Казанского университета.
О том, как проходил этот визит, — в фоторепортаже «Реального времени».
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комментарии
Как только открыто пошла в политику - сразу стала стервой, хуже мужиков...
Хакеры?
Hillary Clinton - democratic,
Donald Trump - republican,
Gary Johnson - libertarian,
Darrell Castle - constitution,
Jill Stein - green.