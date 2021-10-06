Почему проблемы «Нефтехимика» не решились с уходом Гудачека и что общего у Леонтьева с Назаровым?

Бывший тренер «волков» начинает новый путь в «Сочи», а нынешний пытается найти выход из кризиса

Перед началом сезона «Нефтехимик» и хоккейный клуб «Сочи» подавали большие надежды, но игра обеих команд оставляет желать лучшего. Совсем недавно сочинский клуб решил назначить на пост главного тренера Андрея Назарова, и кажется, что руководство все сделало правильно. Нижнекамск в свою очередь продолжает штормить. Почему «Нефтехимик» никак не может наладить реализацию моментов и что ждать от хоккейного клуба «Сочи» под руководством Андрея Назарова? Это и многое другое — в новом обзоре от «Реального времени».

«Нефтехимик» проигрывает матч за матчем. Что происходит?

На старте регулярного чемпионата команда Олега Леонтьева выдавала по-настоящему крутой хоккей: команда играла все 60 минут и проявляла характер, выиграв первую тройку домашних матчей. Например, в матче с «Йокеритом» «Нефтехимик» забросил победную шайбу за пару минут до конца третьего периода. К слову, финский клуб после поражения в Нижнекамске больше пока не проигрывал — «шуты» выдали 11-матчевую победную серию.

После трехматчевой победной серии нижнекамцев ждали крупные поражения. Ранее мы уже писали про игровые проблемы «Нефтехимика», которые, кстати, остались нерешенными. К примеру, у команды Олега Леонтьева отсутствует реализация моментов. Это можно объяснить отсутствием должного мастерства и опыта на уровне КХЛ у игроков нижнекамской команды.

Например, в матче против минского «Динамо» 21-летний игрок «Нефтехимика» Андрей Чивилев, стоя на пятаке, не попадает в пустые ворота. Казалось бы, в этой ситуации проще забить, но хоккеист попал в штангу ворот. «Волки», к слову, проиграли — 3:1.

В целом «Нефтехимик» выглядит неплохо и ничем не уступает своим соперникам, но команде Олега Леонтьева не хватает завершения. С этим срочно нужно что-то делать, ведь «Нефтехимик» уже подгоняют команды из нижней части Восточной конференции.

Другой показательный пример произошел в недавнем поединке с питерским СКА, где 20-летний хоккеист «Нефтехимика» Данила Попов также не попал в пустые ворота, угодив в штангу. Вообще, на протяжении всего матча нижнекамцы выглядели бодро в Санкт-Петербурге. Но какой толк от бодрой игры, если нет голов?

«Нефтехимик» все никак не может выиграть на выезде. Все пять матчей нижнекамцы проиграли, забив лишь три гола в ворота соперников, при этом в свои ворота пропустив 19 шайб. К слову, все свои очки команда Олега Леонтьева набрала именно дома — в 8 играх 11 очков. С чем связана такая невыразительная игра на выезде, не очень понятно.

Еще одна проблема нижнекамской команды — это отсутствие явного лидера. Как и в прошлом сезоне, у «Нефтехимика» нет хоккеистов, которые тащат команду на себе, как, например, Вадим Шипачев в московском «Динамо» или связка легионеров Аалтонен — Ойямяки в «Витязе». Да, можно отметить Марата Хайруллина, который набрал 7 (4+3) очков в 12 матчах, но в целом нельзя сказать, что Марат как-то выделяется на площадке.

К слову, он играет в одном звене с Павлом Порядиным, на которого серьезно рассчитывали в этом сезоне, но пока хоккеист выглядит как одно из главных разочарований старта сезона Континентальной лиги. В 13 матчах Павел набрал 4 очка. Половина из них была заработана в матчах против «КуньЛуня» и «Адмирала».

Экс-«нижнекамец» Назаров в «Сочи». Он напрашивался на работу в КХЛ с 2018 года

Как гром среди ясного неба прозвучала новость о том, что хоккейный клуб «Сочи» возглавит Андрей Назаров. Вообще, по идее появление Назарова в каком-либо клубе КХЛ напрашивалось намного раньше, ведь скандально известный тренер в своих интервью неоднократно воспевал хвалебные оды в адрес всем известных руководителей в российском хоккее. Да и линию партии держал в них уверенно, параллельно критикуя представителей оппозиционных сил.

Последнее место работы Андрея Назарова — как раз таки нижнекамский клуб, где на второй год сотрудничества было принято решение расстаться с главным тренером из-за неудовлетворительных результатов. С тех пор Назаров сидел без работы почти три года. К слову, даже тогда Назаров «веселил» хоккейную общественность своими заявлениями. Можно вспоминать его скандальную (и не подтвержденную) историю об игроке Национальной хоккейной лиги Артемие Панарине, который якобы избил девушку в Риге.

Тем не менее сочинский клуб не зря пригласил именно Андрея Назарова в тот момент, когда команда находится на последнем месте в Западной конференции. Известный специалист отлично подходит под роль антикризисного тренера. Назаров действительно хороший мотиватор, который способен дать отличный толчок проблемной команде. Однако на длинной дистанции в одной команде у него, как правило, начинаются проблемы.

Вспомним то время, когда Андрей Викторович пришел в «Нефтехимик». В сезоне-2016/2017 в нижнекамском клубе была похожая ситуация: команда находилась на дне турнирной таблицы, не получалось вообще ничего. После прихода Назарова команда начала играть дерзко, с огоньком. К слову, в том сезоне нижнекамскому клубу не хватило всего три очка, чтобы запрыгнуть в последний вагон плей-офф.

Уже в следующем году Назаров выдал самый лучший регулярный чемпионат в КХЛ для «Нефтехимика», который, безусловно, останется в истории клуба. В той команде было все для того, чтобы прыгнуть высоко, но в первом раунде не получилось показать тот уровень, который был в регулярке.

В этом сезоне хоккейный клуб «Сочи» уже успел отыграть одну игру под руководством нового главного тренера. Команда крупно проиграла минскому «Динамо» (3:7), но, как и обещал Назаров, хоккей получился довольно зрелищным.

Неудивительно и то, что в первом же матче под руководством Назарова хоккеист «Сочи» Иван Мищенко успел подраться с игроком «Динамо». Кажется, главный «Грязный Наз» не будет менять свой подход к игре, и мы вновь увидим яркую и местами агрессивную команду в Континентальной лиге.

Назаровский стиль игры схож со стилем Леонтьева

На старте регулярного чемпионата можно было услышать разговоры, что «Нефтехимик» под руководством Леонтьева играет довольно дерзко вне зависимости от имени соперника. К слову, и в игре у команд Андрея Назарова прослеживается такая же стратегия. Оба специалиста действительно проповедуют схожий стиль игры, за которым интересно наблюдать.

Такое сходство можно объяснить тем, что оба тренера умеют работать с молодыми игроками. Стоит отметить, что и в нижнекамском клубе сейчас выступают довольно много хоккеистов, раскрывшихся именно при Назарове. К примеру, Рафаэль Бикмуллин и Павел Порядин. Именно при работе с молодыми хоккеистами наиболее верная тактика — атакующий стиль игры.

Игра на атаку отлично раскрывает возможности молодых хоккеистов, а если их еще правильно настраивать, то вполне можно рассчитывать на то, что, к примеру, 20-летний нападающий «Нефтехимика» Данила Попов уже к следующему сезону станет одним из лидеров команды.

Оба тренера умеют находить подход к молодым игрокам, но также это чревато нестабильными результатами, которые сейчас демонстрирует «Нефтехимик». К слову, в назаровском «Нефтехимике» всегда была пара-тройка опытных игроков, которые стабильно делали результат.

Например, в те годы главным центрфорвардом нижнекамской команды был Андрей Нестрашил, который провел два отличных сезона в клубе. Именно он был одним из главных действующих лиц в триумфальном для «Нефтехимика» сезоне-2016/2017. После двух проведенных сезонов в Нижнекамске легионером заинтересовался магнитогорский «Металлург».

Именно такого легионера сейчас не хватает «Нефтехимику», чтобы показывать более стабильный результат. На такую роль претендовал Либор Гудачек — главный лидер «Нефтехимика» в прошлом сезоне. В этом сезоне у словака совсем ничего не получалось: в 7 матчах на старте Либор сделал лишь одну голевую передачу. Также хоккеист не реализовал кучу моментов, которые для него организовали партнеры, после чего руководство клуба решило отправить Гудачека на драфт отказов.

«Нефтехимику» сейчас необходимо нащупать свою игру и действовать более уверенно. Ну а «Сочи», безусловно, будет выигрывать, и назначение Назарова на пост главного тренер непременно даст большой толчок сочинской команде. Другой вопрос, что будет дальше?