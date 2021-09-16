Три причины неудачной выездной серии «Нефтехимика»

Главные причины провала и как исправить ситуацию в ближайшей домашней серии

Трехматчевая домашняя серия «Нефтехимика» прошла на ура — команда Олега Леонтьева забрала максимум очков и поехала на пару выездных игр в прекрасном расположении духа. По итогу двух встреч на выезде нижнекамскую команду ждало разочарование. Все что казалось отстроено и отработано — не работает против топовых клубов как «Салават Юлаев» и «Металлург». Всего 1 шайбу удалось забросить в серии, зато пропустили 9 (5:1 и 4:0 соответственно). Что происходит с ведущими легионерами клуба, почему молодые игроки не могут давать высокий результат весь сезон, и что не так со стилем игры «Нефтехимика»? Это и многое другое — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Секстон и Гудачек выглядят блекло на старте сезона

Перед началом сезона возвращение в команду таких легионеров, как Либор Гудачек и Дэн Секстон считалось безусловным трансферным успехом нижнекамского клуба, но на сегодняшний день авансы пока не подтверждаются.

Гудачек набрал лишь одно очко в пяти встречах. В матче с магнитогорским «Металлургом» Либор выступал в 4 звене вместе с Анселем Галимовым и Егором Поповым. В свою очередь, Секстон в тех же пяти матчах набрал два очка, но американец был совсем незаметен. Дэна также как и Либора спустили, но в третье звено — очевидно, что Олег Леонтьев недоволен своими иностранцами в атаке.

Стоит отметить, что Секстон является одним из самых лучших легионеров за всю историю «Нефтехимика», поэтому кредит доверия к 34-летнему форварду велик, но от него ждут большего.

Что насчет словацкого нападающего — Либор мастеровитый хоккеист, который способен создавать моменты из ничего, но на старте сезона игрок откровенно провалился. Чего только стоит потеря шайбы у пятака своих ворот на старте игры с «Салаватом Юлаевым».

Одной из причин провала «Нефтехимика» на выезде, безусловно, является невыразительная игра Секстона и Гудачека. Эти хоккеисты должны забивать, как минимум, в каждой игре, но пока что только привозят.

Также стоит отметить и голкипера нижнекамской команды Франса Туохима, который за две игры с «Салаватом Юлаевым» и «Металлургом» пропустил девять шайб. К слову, за первые три игры сезона финский вратарь пропустил лишь пять. Конечно, в большинстве случаев заброшенные соперниками шайбы были не его, но Франс способен выручать команду в тяжелые моменты, а сейчас что-то пошло не так. За пять матчей Туохима имеет слабые 88.14% отраженных бросков.

Если легионеры «Нефтехимика» все-таки выйдут на свой привычный уровень, то команда Олега Леонтьева наверняка будет в плей-офф, а в противном случае нижнекамскому клубу придется непросто, ведь борьба за плей-офф на Востоке всегда была ожесточенной.

Молодые игроки подводят в реализации, а за лидерами плотно следят

В нынешнем сезоне у «Нефтехимика» большую часть команды составляют молодые игроки, которые только пару-тройку лет назад начали свой путь в Континентальной лиге. В каждом звене можно встретить молодого хоккеиста, в возрасте 20-21 года.

Это безусловно плюс, что «Нефтехимик» развивает и доверяет молодежи, но молодые игроки, зачастую, нестабильны и не могут давать результат на длинной дистанции. В большинстве случаев это объясняется тем, что молодежь еще не обросла мастерством и «мясом», а отсутствие должного мастерства сказывается на реализации моментов.

Вот конкретный пример, который произошел с 21-летним нападающим «Нефтехимика» Андреем Чивилевым в матче против «Металлурга». Первое звено нижнекамцев умело разыграли контратаку, и благодаря отскоку от голкипера «Магнитки» Чивилеву оставалось лишь попасть в ворота, казалось бы, позиция убойнейшая, но голкипер помешал это сделать. Если на месте Чивилева был бы условный Марат Хайруллин — с вероятностью 99% шайба была бы в воротах, так как все дело в исполнительском мастерстве и уверенности.

В прошлом сезоне в составе «Нефтехимика» отлично проявили себя три форварда, которым сейчас отведена роль лидеров в команде. Марат Хайруллин, Павел Порядин и Рафаэль Бикмуллин, безусловно, будут вести за собой команду, но в этом сезоне хоккеистам будет куда сложнее.

В прошлом сезоне львиную долю голов Павел Порядин забросил после выходов один на один. Благодаря огромной скорости Павлу было запросто убежать от защитников соперника, но в нынешнем сезоне за лидером «Нефтехимика» пристально следят и не дают сделать лишнего движения. За пять матчей Порядин убежал на рандеву с вратарем лишь однажды, и то в матче против «Куньлня». К слову, тот выход один на один Павлу реализовать не удалось. В последующих матчах соперники не давали Порядину свободного пространства, что делает молниеностные контратаки игрока трудновыполнимой задачей. Стоит отметить, что Павел Порядин за пять матчей набрал три очка.

Другой игрок «Нефтехимика» Рафаэль Бикмуллин и вовсе забросил лишь одну шайбу в пяти матчах, реализовав численное преимущество 5 на 3 против «Куньлуня».

В прошлом сезоне Рафаэль набрал 22 (9+13) очка в 54 встречах, а в этом году игрок совсем не похож на хоккеиста, готового взять роль лидера команды на себя.

Как итог, вторая причина провала «Нефтехимика» на выезде — это отсутствие должного мастерства у молодых хоккеистов и игровое давление на лидеров команды. Оба фактора влияют на дефицит шайб в ворота соперника.

Игра в атакующий хоккей не работает против топ-клубов

Олег Леонтьев еще перед началом сезона говорил о том, что его команда не будет отсиживаться в обороне, а будет проповедовать атакующий стиль игры. В домашних матчах «Нефтехимик» выглядел бодро — часто атаковал, и создавая много моментов, просто-напросто продавливал соперников своей настырностью, но с такими командами как «Салават Юлаев» и «Металлург» это, как мы убедились, не работает.

В топ-клубах много мастеровитых игроков, которых этой самой настырностью просто так не возьмешь. Уже с начала обоих матчей у нижнекамской команды появлялись проблемы в обороне.

Как мы уже писали в обзоре прошлой игровой недели, «Нефтехимику» в матче против «Магнитки» необходимо аккуратнее действовать в обороне и изобретательнее в атаке, но команда Олега Леонтьева сыграла в таком же стиле, как и с уфимцами. Это и привело к поражению.

Стоит отметить, что Олег Леонтьев попытался исправить ситуацию и после поражения от «Салавата Юлаева» 5:1 перестроил практически все звенья, за исключением звена Хайруллин — Чивилев — Порядин, но это не сработало, «Нефтехимик» вновь был разгромлен. Может быть стоит подумать над тем, чтобы поменять стиль игры против мастеровитых соперников и чаще играть на контратаках, отдавая предпочтение защите своих ворот?

Для примера, когда в «Нефтехимике» главным тренером был Владимир Крикунов команда, выходя против топового соперника сразу вставала в глухую оборону, в «автобус» как сегодня принято говорить. Такая схема игры называется 1:4, когда сопернику сложно подобраться к воротам. В атаке уже как повезет — самое главное надежно сыграть в обороне. Оттого и счет в играх, зачастую, получались минимальными.

Олегу Леонтьеву придется подумать над тем, чтобы поменять подход к игре против заведомо сильного противника, чтобы не допустить провалов в обороне, которые мы наблюдали в матчах против «Салавата Юлаева» и «Металлурга».