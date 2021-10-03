Рафаэль Хакимов: «Военные формирования Германии укомплектовывались не только славянами, но и татарами»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 46-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Легион «Идель-Урал»

Военные формирования Германии укомплектовывались не только славянами, но и тюркскими народами, в частности татарами. Неудача блицкрига в 1941—1942 гг., сопровождавшаяся большими потерями в немецких частях, заставила германское командование приступить к формированию ряда «легионов» из советских военнопленных. Этим преследовалась цель заменить немецких солдат в тылу и на фронте, поскольку в вермахте обнаружилась острая нехватка живой силы. Формирование Волго-татарского легиона началось в Едлино (Польша) 21 августа 1942 г.

Формальной идеологической основой легиона была борьба с большевизмом и евреями, при этом немецкой стороной сознательно распространялись слухи о возможном создании Идель-Уральской Республики. Ведущую роль в идеологической подготовке легионеров играли эмигранты — члены национальных комитетов, образованных под эгидой министерства оккупированных восточных территорий. Особой популярностью среди них пользовались видные деятели национальных движений 1918—1920 гг. (Шафи Алмас). Лагеря легионеров-мусульман неоднократно посещал Иерусалимский муфтий Хадж Амин эль-Хуссейни, выступавший с призывами к священной войне против «неверных» в союзе с Германией. В мусульманских легионах были введены должности мулл, которые иногда совмещали религиозные функции с командирскими, являясь одновременно командирами взводов. Военная и политическая подготовка солдат завершалась коллективной присягой Гитлеру и вручением флага.

Фото: предоставлено Михаилом Черепановым

С конца 1942 г. в татарском легионе действовала подпольная организация, ставившая своей целью идейное разложение легиона. Подпольщики печатали антифашистские листовки, распространявшиеся среди легионеров.

Легион «Идель-Урал» начал создаваться в октябре-ноябре 1942 г. в Едльне (Польша) и насчитывал 900 чел. В феврале 1943 г. батальон торжественно был отправлен на фронт и 18 февраля прибыл в Витебск. Основная часть батальона была дислоцирована в деревне Гралево на левом берегу Западной Двины. Уже 21 февраля представители легионеров, действуя по поручению подпольной организации в легионе, связались с партизанами и договорились об общем восстании батальона 22 февраля в 23.00. Несмотря на то, что немцам стало известно о планах легионеров и они за час до восстания провели аресты руководителей восстания, все же под руководством Хусаина Мухамедова около 500—600 легионеров с оружием в руках и с большим количеством снаряжения перешли на сторону партизан. Бежать не удалось только двум взводам батальона. Оставшихся легионеров срочно перевели в тыл.

25 августа 1944 г. за участие в подпольной организации в тюрьме Плётцензее в Берлине были казнены 11 легионеров-татар: Гайнан Курмашев, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров. Муса Джалиль стал символом мужества советских солдат.



Фото: gdb.rferl.org

Все для фронта!

После начала войны промышленность Татарстана перестроилась на военные нужды. Значительным был вклад республики в обеспечение фронта самолетами, боеприпасами, одеждой, обувью и т. д.

Республика стала кузницей боевых резервов действующей армии. Здесь прошли военную подготовку свыше 180 тысяч человек, были сформированы две авиационные и семь стрелковых дивизий, десять отдельных полков и батальонов, сотни экипажей ВВС. На фронт ушло 24% от общего количества населения. Не вернулся каждый второй, что составило 11,5% от всего населения республики.

Татарстан стал одним из важнейших регионов по производству боевой техники. В Казани выпускали лучшие на то время бомбардировщики ПЕ-2 и Пе-8. Конструктором этих самолетов был В. Петляков. В 1943—44 гг. в Казани трудились лучшие конструкторы того времени — С. Королев, А. Туполев, В. Глушко. Они создавали ускорители для Пе-2 и ракетные двигатели.



Десятки предприятий поставляли компоненты для «Катюш». Пороховой завод обеспечивал снарядами артиллерию. Снаряды, взрыватели, патроны и бомбы, авиационные приборы и парашюты, десантные суда, бронекатера и бронепоезда, средства связи, обмундирование и др. — всего свыше 600 наименований изделий производил Татарстан для фронта.

