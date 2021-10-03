Рафаэль Хакимов: «Военные формирования Германии укомплектовывались не только славянами, но и татарами»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 46-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
Легион «Идель-Урал»
Военные формирования Германии укомплектовывались не только славянами, но и тюркскими народами, в частности татарами. Неудача блицкрига в 1941—1942 гг., сопровождавшаяся большими потерями в немецких частях, заставила германское командование приступить к формированию ряда «легионов» из советских военнопленных. Этим преследовалась цель заменить немецких солдат в тылу и на фронте, поскольку в вермахте обнаружилась острая нехватка живой силы. Формирование Волго-татарского легиона началось в Едлино (Польша) 21 августа 1942 г.
Формальной идеологической основой легиона была борьба с большевизмом и евреями, при этом немецкой стороной сознательно распространялись слухи о возможном создании Идель-Уральской Республики. Ведущую роль в идеологической подготовке легионеров играли эмигранты — члены национальных комитетов, образованных под эгидой министерства оккупированных восточных территорий. Особой популярностью среди них пользовались видные деятели национальных движений 1918—1920 гг. (Шафи Алмас). Лагеря легионеров-мусульман неоднократно посещал Иерусалимский муфтий Хадж Амин эль-Хуссейни, выступавший с призывами к священной войне против «неверных» в союзе с Германией. В мусульманских легионах были введены должности мулл, которые иногда совмещали религиозные функции с командирскими, являясь одновременно командирами взводов. Военная и политическая подготовка солдат завершалась коллективной присягой Гитлеру и вручением флага.
С конца 1942 г. в татарском легионе действовала подпольная организация, ставившая своей целью идейное разложение легиона. Подпольщики печатали антифашистские листовки, распространявшиеся среди легионеров.
Легион «Идель-Урал» начал создаваться в октябре-ноябре 1942 г. в Едльне (Польша) и насчитывал 900 чел. В феврале 1943 г. батальон торжественно был отправлен на фронт и 18 февраля прибыл в Витебск. Основная часть батальона была дислоцирована в деревне Гралево на левом берегу Западной Двины. Уже 21 февраля представители легионеров, действуя по поручению подпольной организации в легионе, связались с партизанами и договорились об общем восстании батальона 22 февраля в 23.00. Несмотря на то, что немцам стало известно о планах легионеров и они за час до восстания провели аресты руководителей восстания, все же под руководством Хусаина Мухамедова около 500—600 легионеров с оружием в руках и с большим количеством снаряжения перешли на сторону партизан. Бежать не удалось только двум взводам батальона. Оставшихся легионеров срочно перевели в тыл.
25 августа 1944 г. за участие в подпольной организации в тюрьме Плётцензее в Берлине были казнены 11 легионеров-татар: Гайнан Курмашев, Муса Джалиль, Абдулла Алиш, Фуат Сайфульмулюков, Фуат Булатов, Гариф Шабаев, Ахмет Симаев, Абдулла Батталов, Зиннат Хасанов, Ахат Атнашев и Салим Бухаров. Муса Джалиль стал символом мужества советских солдат.
Все для фронта!
После начала войны промышленность Татарстана перестроилась на военные нужды. Значительным был вклад республики в обеспечение фронта самолетами, боеприпасами, одеждой, обувью и т. д.
Республика стала кузницей боевых резервов действующей армии. Здесь прошли военную подготовку свыше 180 тысяч человек, были сформированы две авиационные и семь стрелковых дивизий, десять отдельных полков и батальонов, сотни экипажей ВВС. На фронт ушло 24% от общего количества населения. Не вернулся каждый второй, что составило 11,5% от всего населения республики.
Татарстан стал одним из важнейших регионов по производству боевой техники. В Казани выпускали лучшие на то время бомбардировщики ПЕ-2 и Пе-8. Конструктором этих самолетов был В. Петляков. В 1943—44 гг. в Казани трудились лучшие конструкторы того времени — С. Королев, А. Туполев, В. Глушко. Они создавали ускорители для Пе-2 и ракетные двигатели.
Десятки предприятий поставляли компоненты для «Катюш». Пороховой завод обеспечивал снарядами артиллерию. Снаряды, взрыватели, патроны и бомбы, авиационные приборы и парашюты, десантные суда, бронекатера и бронепоезда, средства связи, обмундирование и др. — всего свыше 600 наименований изделий производил Татарстан для фронта.
комментарии
Спасибо.
Страшное было время.
Можно сказать, что по размаху человеческих трагедий 20 век можно смело отнести к Библейским и Коранических временам.
Многие десятки, может и сотни миллионов людей погибли в войнах, "революциях" и идеологических "чистках" различных тоталитарных партий.
Отдельный Человек у этом океане страданий был пылинкой.
Но многим удалось даже в такое трудно время сохранить Человеческое лицо.
Только в Красной Татарии страшной смертью погибло около 1 миллиона человек.
Дело дошло до массового поедания трупов животных и людей и людоедства.
Началось марксистско-ленинском расчеловечивание Человека.
Каждому было показано, что он ничтожество по сравнению с прекрасной целью под названием и "коммунизм".
Каждый понял, что его жизнь ничего не стоит, что марксистские диктаторы будут убивать людей миллионами для удержания власти.
Чтобы выжить начались массовые доносы друг на друга.
Человек одичали под властью марксистов-ленинцев.
Сталинские насильственная коллективизация, превратившая крестьян в рабов и индустриализация, основанная на рабском труде заключённых концлагерей (ГУЛАГ) были только следствием, продолжением политики Ленина по порабощению Человека и борьбы с инакомыслием.
Но забывать о зверствах национал-социалистов (нацистов) нельзя.
Иначе история может повториться.