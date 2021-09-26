Рафаэль Хакимов: «Крымских татар не устают очернять, подсчитывая количество коллаборационистов среди них»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 45-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



«В ходе войны татары показали себя с самой лучшей стороны»

История Великой Отечественной войны одна из наиболее разработанных тем в советской историографии, а потому нет необходимо углубляться в эту проблему.

Татарстан внес весомый вклад в общую победу как в виде подготовки кадров, так и поставок военной техники. В ходе войны татары показали себя с самой лучшей стороны. Видимо, это обстоятельство послужило причиной призыва на военную службу даже тех категорий граждан, которые у других народов имели бронь. Например, члены Союза писателей СССР сидели в эвакуации в Чистополе, в то время как татарские писатели воевали на разных фронтах и далеко не всегда в качестве корреспондентов. Так, мой отец Сибгат Хаким после офицерских курсов сразу попал на Курскую дугу, а закончил войну в Молдове.



Татарстан понес большие потери. У Сибгата Хакима есть весьма примечательное стихотворение о родной деревне Кулле-Киме:

Шестнадцать домов в переулке моем.

Всего лишь шестнадцать; он мал,

Но в годы военные круглым числом

Полвзвода людей потерял.

Фото: из Национального архива РТ

Депортация крымских татар

Во время войны по обвинению в пособничестве фашистам были депортированы калмыки, немцы, финны, крымские татары, карачаевцы, чеченцы, балкарцы, турки-месхетинцы, молдаване. Эти народы понесли огромные потери в демографическом, экономическом и культурном плане.

В СССР депортация была одной из форм репрессий, инструментом советской демографической и национальной политики. В ноябре 1989 г. Верховный Совет СССР признал депортацию крымских татар незаконной и преступной. Закон РСФСР от 26 апреля 1991 года №1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» признал депортации народов в СССР актом геноцида. Ст. 4 данного закона провозгласила, что агитация, препятствующая реабилитации репрессированных народов, подвергшихся клеветническим нападкам, не допускается, а лица, совершающие такие действия, должны привлекаться к ответственности.



В числе возможных причин депортации называется недоверие национальным меньшинствам, населявшим приграничные районы СССР с Турцией. Благонадежным считалось славянское население страны, а неблагонадежными — неславянские, прежде всего, тюркские народы или те этнические группы, которые жили вдоль границы страны. Иностранное гражданство, национальная или религиозная близость к стране, с которой Россия находилась в состоянии войны тоже считались признаками неблагонадежности.

Известно, что в СССР обсуждался и «еврейский вопрос», и одним из вариантов решения этой проблемы рассматривалось создание еврейской автономии в Крыму. Подтверждением этой версии служит массовое переселение евреев в Крым, начиная с 20-х гг. Созданный в 1924 г. Комитет по земельному устройству еврейских трудящихся во главе с Петром Смидовичем принимает решение: «в качестве районов поселения еврейских трудящихся наметить в первую очередь свободные площади, находящиеся в районе существующих еврейских колоний на юге Украины, а также Северный Крым». Политика переселения евреев была довольно успешной; так, перепись 1939 г. показала четырехкратное увеличение количества евреев в Крыму по сравнению с 1926 г. — с 16 593 до 65 452 человек.

Фото: wikipedia.org

Причины депортации

Современные исследователи считают, что причиной фальсификаций количества крымскотатарских коллаборационистов стала попытка советского руководства переложить ответственность за неудачи и явные просчеты партизанского руководства на крымских татар.

После смерти Сталина была организована комиссия под председательством А.И. Микояна по возвращению на родину необоснованно выселенных народностей и по восстановлению их государственности. Однако, крымские татары и немцы Поволжья стали исключением. По мнению Микояна, «главная причина, почему не была восстановлена Крымско-Татарская автономная республика, заключалась в следующем: территория ее была заселена другими народами и при возвращении татар пришлось бы очень много людей снова переселять». Это мнение Микояна — всего лишь попытка скрыть истинную причину.

В 1967 г. был принят указ Президиума Верховного Совета СССР «О гражданах татарской национальности, ранее проживавших в Крыму», который снял все санкции против крымских татар и даже дал осуждающую оценку предыдущих законодательных актов как «огульных обвинений <…>, необоснованно отнесенных ко всему татарскому населению Крыма». Однако несмотря на такие решения, крымские татары фактически не могли вернуться в Крым, так как не могли получить там жилье и работу, ввиду якобы уже существующей прописки и жилья в Узбекистане. В СССР существовали ограничения на смену места работы в другом регионе по трудовому законодательству, в том числе из-за места прописки.

По мнению историка Эдуарда Оллворта, столь жесткие меры не вводились по отношению ни к одному другому депортированному при Сталине народу, поскольку советская власть хотела сделать наказание крымских татар показательным примером для других национальностей.

«В литературе гуляет цифра в 20 тысяч крымских татар, которые якобы дезертировали»

После реабилитации татар и разрешения на возвращение в Крым власти не спешили возвращать жилье или помогать восстанавливать структуры татар. Параллельно пресса продолжает обсуждать тему об истории Крыма, его принадлежности русским, украинцам, татарам... Некоторые историки не устают очернять крымских татар, подсчитывая количество коллаборационистов среди них, оправдывая репрессии Сталина. Да и федеральные органы и местные власти всегда смотрели на этот вопрос настороженно, прохладно. До сих пор в литературе гуляет цифра в 20 тысяч крымских татар, которые якобы дезертировали, а затем вступили в различные формирования оккупантов. Авторы не попытались проверить эту цифру, слепо поверив советским явно фальсифицированным установкам.

С первых лет советской власти руководители РККА осознали, что воины Красной Армии не должны служить в родных местах, так как в случае привлечения войск для подавления народных выступлений они массово переходят на сторону земляков. Поэтому призывники из Крыма в обязательном порядке покидали родной полуостров, а потому крымчане, призванные на военную службу, к августу 1941 г. уже находились на различных фронтах и к судьбе 51-й армии, расквартированной в Крыму не имели никакого отношения.

Причиной низкой боеспособности 51-й армии были не крымские татары, а острая нехватка стрелкового оружия, которым из 65 тысяч человек были обеспечены только 40 тысяч. К тому же по приказу Генштаба все соединения были рассредоточены по территории полуострова. Было запрещено концентрировать силы на главном — Перекопском направлении. Около 30% войск были поставлены на оборону Крыма от вторжения со стороны материка, 40% — на оборону побережья и 30% находилось внутри Крыма. Это и стало основной причиной трагедии, и крымские татары тут ни при чем.

Немецкий бронепоезд с солдатами в Крыму, 1942 г. Фото: wikipedia.org

«Благонадежность славян не подтверждается событиями времен Великой Отечественной войны»

«Таким образом, — делает вывод Вл. Поляков, — задекларированная Кобуловым и растиражированная историками и политиками цифра в 20 тысяч дезертиров и коллаборационистов завышена в 15,5 раза и не выдерживает никакой критики». Вопрос полной и фактической реабилитации крымских татар — вопрос международного престижа России, который и без того далеко не на высоте. При этом не любят распространяться о коллаборационистах среди русских, украинцев, белорусов. Благонадежность славян, о чем до сих пор пишут некоторые историки, не подтверждается событиями времен Отечественной войны. Чего стоит одна власовская армия (РОА), насчитывавшая 120—130 тысяч бойцов! Из них было сформировано три дивизии. Правда, только одна численностью около 20 тысяч человек была боеспособной и полностью укомплектованной.



Формально РОА не входила в состав вермахта, а считалась союзной армией. Финансирование осуществлялось из немецкой казны в виде кредитов. РОА комплектовалась из числа участников ранее созданных немцами восточных батальонов и отдельных расформированных частей. Советские военнопленные, завербованные в лагерях, составляли меньшинство. Белоэмигрантов тоже было очень мало, отношения с ними не сложились из-за того, что они считали власовцев «теми же большевиками, только против колхозов». Таким образом, РОА не действовала на оккупированных советских территориях, но часть личного состава этой армии ранее успела послужить в немецких восточных батальонах на советских территориях.

