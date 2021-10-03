Цитаты недели: протоиерей — об освящении аниме-магазина, Песков — о цирке вокруг Саакашвили

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
О врагах России
Президент России Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами назвал главных врагов страны. Враги, судя по перечисленному списку, у России очень верные и постоянные, их список не меняется с 1990-х годов: это бедность и проблемы в социальной сфере. Глава государства рассказал, что в некоторых штабах «Единой России» после оглашения результатов выборов в Госдуму слышал боевой клич «Ура!»: по мнению президента, такое кричать «еще рановато».
О сомнениях Запада насчет российских выборов
Заместитель председателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT призвал не реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов в Госдуму. А еще Медведев заявил, что решил не претендовать на пост председателя нижней палаты парламента, потому что, хоть работа там и «исключительно интересная», заниматься ею «для бывшего главы государства — это не очень правильно в силу вполне понятных причин».
О приговоре Роберту Мусину
Так отреагировала на приговор Мусину лидер Союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка» Александра Юманова. На этой неделе экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным по шести эпизодам обвинения в злоупотреблении полномочиями.
О низких показателях вакцинации в Набережных Челнах
Мэр Набережных Челнах Наиль Магдеев отчитал за плохие темпы вакцинации против коронавируса главного санитарного врача Ильгизяра Бариева. По его словам, текущих показателей недостаточно для того, чтобы у жителей города сформировался коллективный иммунитет.
Об избрании самого себя
Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не будет поздравлять с победой на выборах бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского, который 29 сентября был избран новым спикером Заксобрания Петербурга. По ее словам, имел место конфликт интересов, а победу она назвала пирровой.
Об освящении аниме-магазина
На этой неделе сообщалось, что священник в Воронежской области освятил аниме-магазин, хозяин которого позиционирует его как центр аниме-консерватизма. Комментируя это, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что Русская православная церковь освящает все, что используется во благо.
О кашле Путина при Трампе
Бывший пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа», выдержки из которой приводит Washington Post, написала о том, что президент России Владимир Путин нарочно кашлял на встрече с американским лидером. Речь идет о встрече в Японии в 2019 году. Во время нее Путин несколько раз кашлял: окружение Трампа считает, что он сделал это специально, поскольку экс-президент Штатов боится микробов.
О признании радикального феминизма и чайлдфри экстремизмом
Такое заявление сделал глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов. По его мнению, это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.
О цирке вокруг Саакашвили
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на этой неделе вернулся в страну спустя восемь лет после отъезда. Его почти сразу арестовали: в Грузии против него возбуждено четыре уголовных дела, по двум из них уже вынесены решения, по которым он должен в общей сложности провести в тюрьме 9 лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока в Кремле «не видят никакого риска» дестабилизации в Грузии в связи с действиями ее экс-президента. Между тем сам Саакашвили утверждает, что его приговоры сфабрикованы по приказу Путина.
О критике за несоблюдение масочного режима
Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на еженедельной пресс-конференции в пятницу по поводу текущей санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу и ОРВИ отчитал журналистов за отсутствие масок. По его словам, население привыкло жить с коронавирусом в неправильном ракурсе. «Привыкнуть жить с ковидом — это ввести новые привычки. Та же самая социальная дистанция, ношение масок», — заявил Жаворонков и раскритиковал журналистов, сидящих в зале без масок.
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