Цитаты недели: протоиерей — об освящении аниме-магазина, Песков — о цирке вокруг Саакашвили

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

О врагах России

Враг еще не побежден, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, не решенные проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры. У нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель — повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны.

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем правительства Михаилом Мишустиным и вице-премьерами назвал главных врагов страны. Враги, судя по перечисленному списку, у России очень верные и постоянные, их список не меняется с 1990-х годов: это бедность и проблемы в социальной сфере. Глава государства рассказал, что в некоторых штабах «Единой России» после оглашения результатов выборов в Госдуму слышал боевой клич «Ура!»: по мнению президента, такое кричать «еще рановато».



О сомнениях Запада насчет российских выборов

Собака лает, а караван идет. Вообще плевать на такие заявления. Мы самостоятельная страна, крупная страна, обладающая государственным суверенитетом на всей ее территории. У нас есть свое законодательство. Поэтому, что бы они ни говорили, для нас это не имеет никакого значения.

Заместитель председателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев в интервью RT призвал не реагировать на сомнения Запада в легитимности российских выборов в Госдуму. А еще Медведев заявил, что решил не претендовать на пост председателя нижней палаты парламента, потому что, хоть работа там и «исключительно интересная», заниматься ею «для бывшего главы государства — это не очень правильно в силу вполне понятных причин».



О приговоре Роберту Мусину

От того количества лет, которые Мусин просидит в тюрьме, возврата денег все равно не будет. Кредиторы «Татфондбанка» так и не получили обратно деньги, и они не найдены. И в ходе расследования, и в ходе судебного процесса ничего не сделали, кроме того, что вынесли приговор Мусину. Поэтому я не оцениваю приговор, но могу дать оценку следствию — отрицательную. Дело же должно быть расследовано. Вот сейчас объявлен виновным Мусин. А где деньги? А с помощью кого они выводились? Куда? Это же фарс, а не реальное расследование. Тем более все же понимают, что Мусин не мог один все это сделать, ему бы никто и не дал. У него был полный карт-бланш, чем он и воспользовался и не только для себя. Пострадавшие физические лица еще получили больше: и при входе в процедуру банкротства (чуть больше 40% от того, что потеряли), и из РФП какую-то сумму (Республиканский фонд поддержки — прим. ред.). А юридические лица получили сумму из РФП, и все на этом, а прошло почти 5 лет. Не думаю, что это большая или равноценная компенсация. До юридических лиц очередь никогда не дойдет.

Так отреагировала на приговор Мусину лидер Союза пострадавших клиентов «Татфондбанка» и «Интехбанка» Александра Юманова. На этой неделе экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии общего режима. Его признали виновным по шести эпизодам обвинения в злоупотреблении полномочиями.



О низких показателях вакцинации в Набережных Челнах

Мы с вами плохо работаем в этой части. Вот как это можно назвать работой? Вы так бодро доложили, что вам и нам чуть ли не орден нужно давать. Что нужно дальше делать? Какие предприятия у вас сегодня в зоне особого внимания? Почему идут сплошные нарушения? Почему не обращаетесь в суд? Почему эти предприятия не закрываются? Вопросов много. Вы — главный федеральный надзорный орган. Все полномочия в части правоприменительной практики у вас предопределены законом. У нас — методы убеждения. У вас — инструменты. Вы нам как специалист скажите: что делать, чтобы ситуация была лучше, чем сейчас? Показатели, о которых мы сегодня говорим, недостаточны для того, чтобы иметь устойчивый коллективный иммунитет в полумиллионном городе. Мне не очень импонирует ваше олимпийское спокойствие. От вас нужен не только размеренный доклад и рекомендации. Пока по вакцинации мы все работаем плохо.

Мэр Набережных Челнах Наиль Магдеев отчитал за плохие темпы вакцинации против коронавируса главного санитарного врача Ильгизяра Бариева. По его словам, текущих показателей недостаточно для того, чтобы у жителей города сформировался коллективный иммунитет.



Об избрании самого себя

В Генеральную прокуратуру направлены материалы по поводу избранного сегодня (новость вышла 29 сентября — прим. ред.) спикером Заксобрания Санкт-Петербурга Александра Бельского — пусть разберутся по этому поводу. Это единственный регион, в котором мы не будем поздравлять представителя Заксобрания, поскольку человек — и это явный конфликт интересов — сам себя избирал. И не надо проводить аналогию с другими регионами. Да, представители власти избираются и в других регионах. Но это человек, который подменял горизбирком, который фактически занимался своим избранием. Надеюсь, что Генеральная прокуратура разберется с этим. Александр Дмитриевич Беглов, конечно, может праздновать победу, но я уверена, что это пиррова победа! И когда-нибудь она обернется для него своей самой неприличной стороной.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что не будет поздравлять с победой на выборах бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Бельского, который 29 сентября был избран новым спикером Заксобрания Петербурга. По ее словам, имел место конфликт интересов, а победу она назвала пирровой.



Об освящении аниме-магазина

Как сказано у преподобного Максима Исповедника, «нет вещей дурных по своей природе, есть вещи дурные по своему употреблению». Руководствуясь этим принципом, Русская православная церковь освящает помещения и вещи: главное, чтобы они использовались во благо. Освящать не стоит то, что напрямую связано с грехом: например, клиники, где делают аборты, секс-шопы, ночные клубы.

На этой неделе сообщалось, что священник в Воронежской области освятил аниме-магазин, хозяин которого позиционирует его как центр аниме-консерватизма. Комментируя это, председатель учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов заявил, что Русская православная церковь освящает все, что используется во благо.



О кашле Путина при Трампе

[Президент России Владимир] Путин также, казалось, непомерно кашлял и прочищал горло на протяжении всей встречи. [Экс-советник бывшего президента США по России Фиона] Хилл в разговоре с Гришэм предположила, что он, возможно, пытался спровоцировать известную боязнь микробов [президента США Дональда] Трампа.

Бывший пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм в своей книге «Сейчас я отвечу на ваши вопросы: что я видела в Белом доме Трампа», выдержки из которой приводит Washington Post, написала о том, что президент России Владимир Путин нарочно кашлял на встрече с американским лидером. Речь идет о встрече в Японии в 2019 году. Во время нее Путин несколько раз кашлял: окружение Трампа считает, что он сделал это специально, поскольку экс-президент Штатов боится микробов.



О признании радикального феминизма и чайлдфри экстремизмом

Всевозможные ЛГБТ-идеологии, радикальный феминизм, все эти фурри [движение поклонников образов антропоморфных животных с чертами человека], чайлдфри — их, конечно, надо признавать хотя бы экстремизмом, экстремистской идеологией для того, чтобы развязать руки нашим правоприменителям — Роскомнадзору и т.д.

Такое заявление сделал глава комиссии по защите детей от деструктивного контента при РКН Андрей Цыганов. По его мнению, это поможет защитить российских детей и подростков от влияния деструктивного контента в социальных сетях и интернете.



О цирке вокруг Саакашвили

Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк. Важно, чтобы этот цирк не представлял опасности для граждан любой страны, где находится этот господин. Слава Богу, [это] не наш вопрос.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на этой неделе вернулся в страну спустя восемь лет после отъезда. Его почти сразу арестовали: в Грузии против него возбуждено четыре уголовных дела, по двум из них уже вынесены решения, по которым он должен в общей сложности провести в тюрьме 9 лет. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что пока в Кремле «не видят никакого риска» дестабилизации в Грузии в связи с действиями ее экс-президента. Между тем сам Саакашвили утверждает, что его приговоры сфабрикованы по приказу Путина.



О критике за несоблюдение масочного режима

Я вот смотрю, уважаемые коллеги, на вас — часть сидит без масок. А почему, можно узнать? Что вас побуждает сидеть без масок сегодня здесь? Можно я вам вопрос задам? А, в куртке забыли, хорошо. А вы, если не секрет? Тоже забыли? Ну ладно, хорошо. То есть вы понимаете, что вы делаете, да? Вроде сидим, разговариваем на серьезную тему, а вот такая история у нас получается, к сожалению.

Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков на еженедельной пресс-конференции в пятницу по поводу текущей санитарно-эпидемиологической ситуации по коронавирусу и ОРВИ отчитал журналистов за отсутствие масок. По его словам, население привыкло жить с коронавирусом в неправильном ракурсе. «Привыкнуть жить с ковидом — это ввести новые привычки. Та же самая социальная дистанция, ношение масок», — заявил Жаворонков и раскритиковал журналистов, сидящих в зале без масок.

