Саакашвили пишет, что задержан по приговорам, сфабрикованным по приказу Путина

Михаил Саакашвили написал открытое письмо к соратникам и грузинскому народу из руставской тюрьмы и передал его адвокату для публикации в Facebook. В послании бывший грузинский президент обвиняет Владимира Путина в том, что это по его приказу сфабрикованы обвинительные приговоры.

«Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума. Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — гласит послание, опубликованное на четырех языках: русском, английском, грузинском и украинском.

Напомним, бывший грузинский президент был заочно осужден на родине по нескольким уголовным делам, в том числе об убийстве банкира. Он заявил о своем возвращении в Грузию спустя 8 лет.

Михаил Саакашвили занимал пост президента Грузии с 2004 по 2013 годы — два срока подряд. После этого он покинул страну, на политика завели несколько уголовных дел и объявили в розыск. Сейчас он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что судьба экс-президента Грузии Михаила Саакашвили неинтересна Кремлю. А вчера Саакашвили объявил голодовку.



Людмила Губаева