Назван топ б/у машин, которые россияне покупают в кредит

Лидерами стали Kia, Lada и Hyundai

Фото: Максим Платонов

По итогам мая 2026 года автомобили марки Kia стали самыми популярными среди моделей, приобретаемых в кредит, составив 13% от общего объема кредитных сделок на рынке подержанных автомобилей. На втором месте оказалась Lada с долей 11%, а замкнул тройку лидеров Hyundai с 10%, сообщает пишет«Российская газета» со ссылкой на экспертов автосистемы Pango Cars.



Наибольшим спросом пользуются автомобили возрастом примерно девять лет. В мае чаще всего покупали машины 2017 года выпуска, что объясняется оптимальным соотношением между ценой, затратами на обслуживание и оставшимся ресурсом легковушки.

Лидерами модельного рейтинга стали Kia Rio, Lada Vesta и Hyundai Solaris, которые традиционно пользуются популярностью благодаря доступным запасным частям, услугам сервиса и высокой ликвидности на вторичном рынке.

Возрастная структура спроса свидетельствует о продолжении тренда на рациональное потребление: автомобили в возрасте от 5 до 10 лет составили 29% всех продаж, а машины от 10 до 15 лет — 27%. Это говорит о том, что более половины покупателей ориентируются на стоимость владения и практичность, а не только на минимальный возраст автомобиля.

В ценовой структуре наибольший интерес наблюдается к недорогим предложениям. Наиболее популярным диапазоном оказалась цена от 500 тыс. до 1 млн рублей, на которую пришелся 31% всех сделок, а 21% покупателей выбрали автомобили до 500 тыс. рублей, что подтверждает стабильный спрос в бюджетном сегменте. В диапазоне от 1 млн до 1,5 млн рублей было зафиксировано 19% сделок, сегмент от 1,5 млн до 2 млн рублей составил 15%, а автомобили стоимостью свыше 2 млн рублей — 13%.



Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ регионов РФ по популярности займа на покупку машины, но крупные суммы выдавали жителям Магаданской области, Чукотки и Москвы.

Эксперты считают, что в теории можно снизить ставку по автокредитам. Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров