В МЧС России опровергли информацию о запрете телефонов на АЗС

В ведомстве также не рассматривают введение такого запрета

Фото: Динар Фатыхов

Информация о том, что с 1 июня на АЗС нельзя будет использовать мобильные телефоны, не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве отметили, что порядок обеспечения пожарной безопасности при эксплуатации автозаправок определяется общегосударственными Правилами противопожарного режима. Они утверждены правительством РФ в сентябре 2020-го. Также эти правила прописаны в Своде правил СП 156.13130.2014 «Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

— Действующая нормативная база не предусматривает прямого запрета на использование средств мобильной связи на территории автозаправочных станций. МЧС России не рассматривает введение такого запрета, — говорится в сообщении.

Никита Егоров