Россияне предпочитают покупать автомобили у профессиональных продавцов

К такому решению склоняется 51% покупателей

В Москве состоялась седьмая ежегодная конференция Haraba от Авито Авто для участников рынка автомобилей с пробегом. Мероприятие объединило онлайн и офлайн почти 4000 участников, чтобы обсудить ключевые трансформации вторичного авторынка: текущее состояние, цифровизацию, роль репутации продавца и изменение поведения покупателей.

Ключевыми спикерами мероприятия выступили Сергей Хахулин, директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто, Гаджи Курбанов, руководитель направления стратегических инициатив и партнерств «Авито Авто» и сооснователь Haraba и «Автохаб», Елена Лисовская Лиса, автоблогер и основатель автосалона «Лиса Рулит», Чип Перри, основатель AutoTrader — первого в мире автомобильного классифайда, и другие эксперты.

«На собственном примере могу сказать, что такие мероприятия ценны для индустрии: только за последние полчаса я познакомилась с пятью полезными для себя экспертами. Мы обменялись телефонами, обсудили интересные новости рынка — с кем-то из них мы точно будем работать», — комментирует Елена Лисовская.

На конференции эксперты Авито Авто поделились актуальной аналитикой рынка и выделили несколько ключевых трендов. Среди них — рост спроса на автомобили от профессиональных продавцов в 2026 году. В апреле он оказался на 16% выше, чем в январе. Среди их предложений стали чаще (на 10%) встречаться машины не старше 3 лет, в том числе за счет расширения присутствия китайских автомобилей: их доля в «стоке» выросла с 2,4% в начале 2023 года до 4,9% в 2026-м. В результате средний возраст машин в портфеле профессионалов оказался на два года меньше, чем у частных продавцов. Средняя цена автомобиля в этом сегменте составила 1,5 миллиона рублей.

«Я на рынке уже довольно давно и наблюдаю, как каждый год мнение касательно профессиональных продавцов меняется в лучшую сторону. Желание меняться, становиться сильнее и лучше, безусловно, положительно сказывается на отношении людей», — комментирует Алексей Соловьев, основатель Alexey_avto.

По исследованию Авито Авто, 51% покупателей склоняется к покупке машины у профессионального продавца. 2 года назад такой выбор делало на четверть меньше людей.

Вместе с этим отмечается активный переход на цифровые каналы коммуникации, как среди покупателей, так и среди продавцов. Так, доля чатов в контактах выросла с 51% в 2023 году до 63% в 2026-м, а количество звонков за тот же период увеличилось почти на 50%. Сами продавцы стали внимательнее относиться к клиентам: доля неотвеченных чатов и звонков снизилась за этот же период на 40%.

«За семь лет конференция Haraba выросла из встречи энтузиастов в площадку для тех, кто строит бизнес на перепродаже автомобилей. Рынок меняется быстро, особенно сейчас, поэтому мы собираем участников рынка, чтобы честно обсудить, что действительно работает и как на эти изменения реагировать», — отмечает Сергей Хахулин, директор бизнес-направления «Профессиональные продавцы» в Авито Авто.

