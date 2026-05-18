В Казани выставили на продажу «Волгу» 1980 года почти за 4,8 млн рублей. Пробег после сборки — 14,7 тыс. км, сообщили в пресс-службе Авито Авто.

Машина сохранила внешний вид классической «Волги», но под ее кузовом — бензиновый V8 Toyota 3UZ-FE мощностью 275 л. с. Покупателям предлагают сиденья Lexus с вентиляцией, подогревом и электрорегулировками, скрытый сабвуфер и две аудиосистемы. При этом у модели сохранена родная приборная панель.



Также казанцам предлагают приобрести желтый Mercedes-Benz W123 1980 года. Цена — 1,2 млн рублей, пробег — 242,6 тыс. км. Мастера сделали капремонт дизельного двигателя — он работает в паре с механической коробкой передач.

Также на продажу в городе выставили «Москвич-400» 1948 года с пробегом 12 тыс. км. Он обойдется в 600 тыс. рублей. Под капотом — бензиновый двигатель объемом 1,1 литра мощностью 23 л. с. и механическая коробка передач.

На сегодняшний день в России выставили на продажу более 6 тыс. ретроавтомобилей. Речь о машинах, произведенных в XX веке, с небольшими пробегами и сохранившимися до наших дней в заводском состоянии. О том, сколько стоит самый дорогой раритет в стране, почему граждане избавляются от советской «классики» и в какую сумму обойдется восстановление «Жигулей», — в материале «Реального времени».



Галия Гарифуллина