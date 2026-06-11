АвтоВАЗ предупредил дилера о санкциях за нарушение правил продаж

В автосалоне выставили автомобиль с явными следами серьезного ремонта

Фото: Артем Дергунов

АвтоВАЗ начал проверку в связи с возможным нарушением правил продажи автомобилей в одном из дилерских центров Санкт-Петербурга. Об этом 11 июня сообщили в пресс-службе компании.

— На основе результатов проверки и при наличии доказательств нарушений к данному дилерскому центру будут применены самые строгие меры, как финансовые, так и юридические, вплоть до отзыва лицензии, — отметили в АвтоВАЗе.

Проверка стала реакцией на видео, опубликованное в СМИ, на котором видно, что в автосалоне выставлен автомобиль Lada Largus с явными следами серьезного ремонта. Менеджер дилерского центра утверждал, что машина не была в ДТП и является новой, хотя она была выпущена в 2023 году. Позже в автосалоне сообщили, что автомобиль уже продан, хотя совсем недавно он якобы был доступен для покупки в рамках специальной акции. После этого представители автосалона перестали выходить на связь.

Никита Егоров