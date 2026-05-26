Минимальная стоимость новой Volga составит 2,75 млн рублей

Флагманский седан обойдется почти в 5 млн рублей

Фото: Пресс-служба компании Volga

Цены на отечественные автомобили Volga начинаются от 2,75 млн рублей. Это минимальный ценник за кроссовер K40, сообщили в пресс-службе компании.

Кроссовер доступен в двух исполнениях: с 1,5-литровым турбомотором мощностью 147 л. с. с 7-ступенчатым «роботом» или 2-литровым двигателем на 200 л. с. с 8-ступенчатой автоматической коробкой и полным приводом.

Чуть дороже обойдется бизнес-седан Volga C50 — от 2,9 млн рублей. Длина автомобиля составляет 4 825 мм, колесная база — 2 800 мм. Под капотом машины будут стоять турбодвигатели объемом 2 литра и мощностью 150 или 200 л. с. Коробка передач — «робот», семь ступеней.

Дороже всего обойдется кроссовер Volga K50 — от 4,2 млн рублей. Его длина составит 4770 мм, а колесная база — 2 845 мм. На машину устанавливается турбодвигатель объемом 2 литра и мощностью 238 л. с. Коробка передач — ступенчатый «автомат» плюс полный привод.

Все три модели появятся в продаже у официальных дилеров марки в июне 2026 года.

Подробнее о том, как изменился спрос на автокредиты в России, почему кредитные организации не снижают ставки сильнее и какой фактор для кредиторов является главным при определении процентной ставки, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров