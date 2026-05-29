В Казани за 10 дней мотоциклистам выписали 42 штрафа

Семь мотоциклов поместили на спецстоянку

В Казани за период с 18 по 27 мая 2026 года сотрудники ГИБДД поместили на спецстоянку семь мотоциклов. Также местным мотоциклистам выписали 42 штрафа, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Проверочные рейды на дорогах прошли в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл». Его основная цель — повысить дисциплину среди водителей двухколесного транспорта и снизить количество ДТП с их участием.

Как напомнили в ГИБДД, самое главное средство защиты для мотоциклиста — это шлем. Без него ни в коем случае нельзя садиться на «двухколесного коня». Причем пассажир мотоцикла также должен надеть шлем перед началом поездки.

Кроме того, мотоциклист должен надеть специальную куртку, перчатки, штаны и ботинки. Также рекомендуется выбирать экипировку с большим количеством ярких и светоотражающих элементов, чтобы быть заметным на дороге.

Никита Егоров