В Казани за 10 дней мотоциклистам выписали 42 штрафа
Семь мотоциклов поместили на спецстоянку
В Казани за период с 18 по 27 мая 2026 года сотрудники ГИБДД поместили на спецстоянку семь мотоциклов. Также местным мотоциклистам выписали 42 штрафа, сообщила пресс-служба городской Госавтоинспекции.
Проверочные рейды на дорогах прошли в рамках профилактического мероприятия «Мотоцикл». Его основная цель — повысить дисциплину среди водителей двухколесного транспорта и снизить количество ДТП с их участием.
Как напомнили в ГИБДД, самое главное средство защиты для мотоциклиста — это шлем. Без него ни в коем случае нельзя садиться на «двухколесного коня». Причем пассажир мотоцикла также должен надеть шлем перед началом поездки.
Кроме того, мотоциклист должен надеть специальную куртку, перчатки, штаны и ботинки. Также рекомендуется выбирать экипировку с большим количеством ярких и светоотражающих элементов, чтобы быть заметным на дороге.
