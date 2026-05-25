В России могут разрешить мотоциклистам ездить по автобусным полосам

Как байкер глава Минтранса РФ поддерживает эту инициативу, однако как руководитель ведомства подчеркнул необходимость тщательной проработки аспектов безопасности

Министерство транспорта Российской Федерации займется проработкой инициативы, разрешающей мотоциклистам использовать выделенные полосы для общественного транспорта. Об этом сообщил глава ведомства Андрей Никитин для издания Life.

Министр отметил двойственность вопроса: как байкер он поддерживает эту инициативу, однако как руководитель ведомства подчеркнул необходимость тщательной проработки аспектов безопасности.

— Он (вопрос о введении такого разрешения, — прим. ред.) будет прорабатываться, я думаю, вместе с вопросом про электровелосипеды, надо будет посмотреть, как оптимально выстроить схему движения, — рассказал Никитин.

Напомним, что больше половины казанцев и жителей других городов негативно относятся к курьерам на СИМ, в том числе на электровелосипедах. При этом 4% опрошенных положительно высказались о доставщиках.

Наталья Жирнова