В МВД России опровергли данные о массовых проверках пожилых водителей

Контроль за водителями осуществляется в соответствии с Порядком надзора за соблюдением российского законодательства о БДД

Информация о том, что с 1 июня сотрудники ГИБДД начнут в массово останавливать пожилых водителей в рамках масштабных проверок, не соответствует действительности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также подчеркнула, что Госавтоинспекция помогает участникам дорожного движения, включая пожилых водителей, оказавшихся в сложных ситуациях на дороге. Контроль за водителями осуществляется в соответствии с Порядком надзора за соблюдением российского законодательства о безопасности дорожного движения (сокр. БДД), который утвержден приказом МВД России от 2 мая 2023 года №264.

Волк также призвала доверять только проверенной информации от пресс-службы МВД России.

Ранее сообщалось, что в МЧС России опровергли информацию о запрете телефонов на АЗС.

Никита Егоров