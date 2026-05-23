Треть жителей ПФО для покупки транспорта выбирают отечественные автомобили

Средний бюджет на покупку машины составляет около 2 миллионов рублей

Исследование Авито Авто и Авито Рекламы показало, что 43% жителей Приволжского федерального округа планируют приобрести автомобиль в 2026 году, причем 34% из них рассматривают покупку отечественного авто.

Наибольший интерес к российским автомобилям проявляют молодые люди 18—24 лет: 12% из них готовы купить только отечественные машины. Среди всех возрастных групп лидирует Lada — ее выбирают 54% потенциальных покупателей. На втором месте находится Solaris с долей 22%, на третьем — «Москвич» (10%). Примечательно, что 8% опрошенных готовы рассмотреть автомобили марки Volga, несмотря на то что их продажи начнутся только летом 2026 года.

— При выборе в пользу отечественного автомобиля жители ПФО в первую очередь ориентируются на рациональные преимущества: стоимость и простоту обслуживания (52%), доступную цену (48%), а также наличие запчастей без задержек (35%). Кроме того, за последние годы на рынке появились новые российские и локализованные бренды, — сообщил руководитель продаж направления «Новые авто» в Авито Артем Хомутинников.

По типам кузова наибольшим спросом пользуются седаны (26%) и кроссоверы с внедорожниками (24%). Средний бюджет на покупку автомобиля составляет около 2 миллионов рублей.

Покупатели отечественных автомобилей чаще всего планируют искать машину на сайтах с объявлениями (49%) и в официальных дилерских центрах (48%).

— Более половины жителей ПФО узнают о продаже отечественных автомобилей из рекламы на сайтах с объявлениями. Это показывает, что в автомобильной категории реклама работает как источник покупок, а не просто охватов. Авито помогает брендам и дилерам показывать рекламу аудитории, которая уже интересуется покупкой автомобиля, и, как следствие, оптимально использовать маркетинговый бюджет, — заявил директор Авито Рекламы и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Наталья Жирнова