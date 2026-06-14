На границе Казахстана и РФ скопились фуры на фоне сезонного роста грузопотока

Для уменьшения времени ожидания пункт пропуска функционирует в усиленном режиме

Фото: Динар Фатыхов

На пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области на казахстанско-российской границе зафиксировано скопление грузового автотранспорта, сообщила пограничная служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Согласно предоставленной информации, увеличение числа грузовиков связано с сезонным ростом транспортировки плодоовощной продукции.

— Для уменьшения времени ожидания пункт пропуска функционирует в усиленном режиме. Приняты меры для организации тесного взаимодействия с местными исполнительными органами, — говорится в сообщении погранслужбы.

В связи с текущей ситуацией пограничники рекомендуют гражданам заблаговременно учитывать возможные задержки и корректировать свои маршруты через альтернативные пути.

Средняя пропускная способность пункта «Косак» на выезд составляет примерно 200-220 грузовых машин в сутки.

Ранее сообщалось, что в Татарстане зарплаты в доставке и грузоперевозках достигли 99,7 тыс. рублей.

Никита Егоров