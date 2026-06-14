На границе Казахстана и РФ скопились фуры на фоне сезонного роста грузопотока
Для уменьшения времени ожидания пункт пропуска функционирует в усиленном режиме
На пункте пропуска «Косак» в Павлодарской области на казахстанско-российской границе зафиксировано скопление грузового автотранспорта, сообщила пограничная служба комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.
Согласно предоставленной информации, увеличение числа грузовиков связано с сезонным ростом транспортировки плодоовощной продукции.
— Для уменьшения времени ожидания пункт пропуска функционирует в усиленном режиме. Приняты меры для организации тесного взаимодействия с местными исполнительными органами, — говорится в сообщении погранслужбы.
В связи с текущей ситуацией пограничники рекомендуют гражданам заблаговременно учитывать возможные задержки и корректировать свои маршруты через альтернативные пути.
Средняя пропускная способность пункта «Косак» на выезд составляет примерно 200-220 грузовых машин в сутки.
Ранее сообщалось, что в Татарстане зарплаты в доставке и грузоперевозках достигли 99,7 тыс. рублей.
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