Автоэксперты: Новые машины в России подорожают до 8% в июне, а продажи снизятся до 7%

Авто из салона лучше покупать во второй половине июня

В России новые автомобили могут подорожать на 3—8%. Такой прогноз дал замдиректора ГК «Интерлизинг» Сергей Афонин. Меньше всего подорожает массовый сегмент, а сильнее — премиум, приводит его слова РБК.

Что касается спроса, то машины из салона лучше покупать во второй половине июня, считает гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его мнению, чтобы закрыть отчетность за квартал, дилеры могут предлагать покупателям хорошие скидки и спецусловия.

Помимо этого, один из собеседников издания допустил «активацию» новых скидок и спецпредложений в автосалонах в этот период, например, выгодные кредитные программы и дополнительные бонусы за трейд-ин.

Однако сильных дисконтов от продавцов ждать не стоит, считает автоэксперт Артем Зотов. Он объяснил, что по мере сокращения складских запасов и роста спроса часть производителей могут постепенно уменьшать размер прямых скидок на наиболее популярные модели.

В целом продажи новых легковушек в мае 2026 года упали на 5—7% относительно, до 110 тыс. штук, прогнозирует Целиков. Причем в июне также ожидается снижение продаж до 7% по сравнению с маем, добавил он.

Ранее сообщалось, что в России спрос на автокредиты с начала года вырос на 13%. В среднем граждане брали заем в размере 1,4 млн рублей сроком на шесть лет.



Никита Егоров