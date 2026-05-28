К 2028 году в России обновят систему техосмотра автомобилей для поднятия эффективности
Кабинет министров России утвердил план по совершенствованию системы технического осмотра транспортных средств, сообщает ТАСС. Документ предусматривает комплекс мер, направленных на повышение эффективности техосмотра и обеспечение безопасности дорожного движения.
Минтранс, МВД и Минсельхоз получили поручение разработать необходимые изменения в системе технического осмотра. Результаты работы ведомства должны представить в правительство к 2028 году.
На сегодняшний день обязательный техосмотр проходят автомобили старше четырех лет, а также транспортные средства при постановке на учет или установке новых агрегатов. Отдельные категории служебных автомобилей подлежат более частому осмотру. В ходе проверки специалисты оценивают состояние тормозов, рулевого управления, световых приборов, стеклоочистителей, шин, колес, двигателя, зеркал и систем безопасности.
Напомним, что в Татарстане с 2026 года почти на 10% подорожал техосмотр.
