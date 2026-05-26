Экономист объяснил, почему российские банки не снижают ставку по автокредиту

На сегодняшний день ставки по займам на покупку машины варьируются от 16% до 26%

При определении размера ставок по кредитам, в том числе выдаваемых на покупку автомобиля, банки учитывают множество факторов, но главный из них — это максимизация прибыли здесь и сейчас. Именно поэтому кредиторы в ближайшее время не будут снижать процентные ставки, сообщил «Реальному времени» финансовый аналитик Михаил Беляев.

Отметим, что на сегодняшний день ставки по автокредитам варьируются от 16% до 26% годовых, следует из предложений, опубликованных российскими банками. Точный размер процента зависит от наличия первоначального взноса и его величины, вида транспорта (новый или с пробегом), условий выдачи (например, под рефинансирование) и других параметров.

— В теории можно, конечно, снизить ставку по кредитам, и тогда спрос на займы возрастет, а банки, как следствие, выдадут больше кредитов по пониженным ставкам, чем по повышенным, получив тем самым больше прибыли. Однако есть еще такое понятие, как норма прибыли: когда вы получаете прибыль при наименьшем количестве затраченных ресурсов. Именно поэтому предпринимателям важен не просто объем прибыли как таковой, а еще и ее норма, — объяснил экономист.

Кроме того, автокредит, по его словам, является достаточно востребованным банковским продуктом, так как машина у населения ассоциируется не только с комфортным передвижением, но и является неким объектом престижа и статуса. Именно поэтому подобные банковские продукты остаются востребованными даже при текущих ставках.

Никита Егоров