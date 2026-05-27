Названа средняя стоимость ОСАГО для б/у авто в Татарстане

Страховка для Lada Priora и Hyundai Solaris будет стоить примерно 7,6 тыс. рублей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане полис ОСАГО для б/у Lada Granta, Volkswagen Polo, Kia Rio, Skoda Rapid и Kia Picanto будет стоить около 6,9 тыс. рублей в среднем. Стоимость страховки подсчитана при условии, что водителю больше 30 лет, он не попадает в ДТП, а стаж вождения у него — более 10 лет, сообщила пресс-служба страховой компании «Согласие».

ОСАГО для Lada Priora, Hyundai Solaris и Mazda 3 будет стоить примерно 7,6 тыс. рублей, для Ford Focus, Skoda Octavia и Ford Fiesta — 8,8 тыс. рублей, а для BMW 1-й серии — 10,1 тыс. рублей.

Напомним, что стоимость полиса ОСАГО рассчитывается по формуле: базовая ставка x коэффициенты (территориальный, возраст и стаж водителя, мощность двигателя автомобиля и истории страхования (КБМ).

Ранее сообщалось, что в Татарстане объем автокредитов вырос на 58% за год. Подробнее о том, какую сумму брали в автозайм татарстанцы, почему кредитные организации не снижают ставки ниже, какие легковушки чаще берут на кредитные деньги и какой фактор для кредиторов является главным при определении процентной ставки, — в материале «Реального времени».

Никита Егоров