В России предложили проводить техосмотр машины онлайн

Реализация этого предложения повысит доступность технического осмотра, сократит временные затраты и снизит нагрузку на стационарные пункты

Фото: Максим Платонов

Депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Ярослав Самылин, возглавляемые заместителем председателя Госдумы Владиславом Даванковым, направили письмо министру транспорта Андрею Никитину с предложением о введении возможности полного дистанционного технического осмотра автомобилей. Этот документ оказался в распоряжении ТАСС.

Депутаты подчеркнули, что для прохождения техосмотра гражданам необходимо выбирать аккредитованный пункт, доставлять туда свое транспортное средство, ожидать проверки и получать диагностическую карту. В частности, для жителей небольших городов, сельской местности и удаленных районов такая процедура может занять много времени, особенно если ближайший пункт технического осмотра находится в другом муниципалитете.

— Мы считаем целесообразным рассмотреть возможность правового эксперимента по внедрению полного дистанционного технического осмотра. Этот процесс мог бы осуществляться только аккредитованным оператором с участием технического эксперта, используя видеосъемку или онлайн-связь, а также оформляя цифровой лист техосмотра и фиксируя результаты с подписанием диагностической карты усиленной квалифицированной электронной подписью, — сказано в письме.

Авторы инициативы полагают, что реализация этого предложения повысит доступность технического осмотра, сократит временные затраты и снизит нагрузку на стационарные пункты, делая процесс более удобным при одновременном соблюдении требований безопасности дорожного движения.

Никита Егоров