Подержанные авто в России подорожали в мае на 1,5%

Средняя цена авто с пробегом составила 1,43 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В мае 2026-го средняя цена легкового автомобиля с пробегом в России составила 1,43 млн рублей, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

Это на 1,5% больше, чем в апреле. За месяц показатель вырос на 20,5 тыс. рублей. При этом по сравнению с маем прошлого года цены немного снизились, на 0,2%, или 2,8 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Заметен рост доли дилерских объявлений на рынке подержанных авто. С января по май она увеличилась с 13 до 16% на фоне сокращения числа частных продавцов. У крупных игроков выросли складские запасы, поэтому стало больше предложений со скидками: за пять месяцев их доля возросла на 5%, достигнув 35%. При этом медианный размер скидки на подержанный автомобиль у дилера достиг 4,5%.

Напомним, что ранее эксперт высказал предположение о возможном росте спроса на новые автомобили в России к концу 2026 года. По его словам, это произойдет, если ключевая ставка ЦБ снизится до 12%. В таком случае для покупателей вновь станут доступны программы субсидирования и другие партнерские инициативы.

Ильназ Юсупов