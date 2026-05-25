В Татарстане в апреле выдали более 4 тыс. автокредитов

В целом по России количество выданных автокредитов снизилось на 9,5% за месяц

Фото: Максим Платонов

В Татарстане за апрель выдано 4,08 тыс. автокредитов, пишет ТАСС со ссылкой на НБКИ. Это один из самых высоких показателей среди регионов России. Больше таких займов выдали только в Москве (5,91 тыс.) и Московской области (5,15 тыс.).

При этом в целом по России количество выданных автокредитов снизилось на 9,5% по сравнению с мартом, до 84,3 тыс. займов по итогам апреля. Если сравнивать статистику за год, по сравнению с апрелем 2025-го данный показатель, напротив, увеличился на 1,8% (в апреле 2025 года — 82,8 тыс.).

При этом в сравнении с предыдущим месяцем сократился в апреле 2026 года и объем выданных автокредитов — на 11,5%, до 125 млрд рублей (в марте — 141,2 млрд рублей). А по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель, напротив, вырос на 19,6% (в апреле 2025 года — 104,5 млрд рублей).

Ранее сообщалось, что Россия в апреле более чем на треть увеличила импорт китайских грузовиков.

Никита Егоров