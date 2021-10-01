Бизнес-аккаунт дня: нижнекамский SPA-салон

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 163-я

Провести время с пользой, отдохнув от тяжелых трудовых будней, горожанам помогают специалисты SPA-салона Vanil, который чуть больше года назад открылся в Нижнекамске. Его бизнес-аккаунт в «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого рекомендации по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Для красоты и здоровья тела

У SPA-салона Vanil, который прошлым летом открылся в Нижнекамске, большой перечень услуг, включающий в себя различные виды массажа, косметических процедур, хиджаму как для лица, так и для всего тела. Например, тайский массаж, который делает сертифицированный специалист, прошедший специализированное обучение в школе тайского массажа при Минтруда Таиланда, поможет расслабить мышцы, стимулировать кровоснабжение, нормализовать артериальное давление, вывести шлаки из организма и добиться еще множества благоприятных результатов.

Одна из уникальных процедур — огненный массаж, когда часть тела покрывают тканью, пропитывают ее спиртовыми настоями целебных трав, сверху кладут еще несколько слоев ткани, поливают спиртом, который затем и поджигают. Длится процедура всего 10 секунд, зато такой чудо-массаж лечит массу заболеваний и помогает снять стресс, усталость и нормализовать сон.

Сегодня аналитический разбор массажного салона выполнила проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Адрес в шапке профиля некорректен для бизнес-аккаунта

Описание профиля. Ник профиля полностью соответствует тематике, геолокации и названию бренда. Имя профиля полностью отвечает на УТП бренда. На аватарке демонстрируется логотип бренда, но он является нечитабельным, так как текст в самом логотипе очень мелкий и его сложно рассмотреть. Шапка профиля представляет из себя список услуг и контакты. Адрес закреплен в описании профиля, что является некорректным использованием функций для бизнес-аккаунтов в Instagram.

Наши рекомендации: перенести из описания профиля адрес и телефон в нужные блоки в профиле, чтобы они были кликабельными. Обновить аватарку (преимущественно логотип).

Визуальное оформление. Везде разные шрифты, лучше всего использовать комбинацию из двух, максимум из трех шрифтов. В последних постах мало общего стиля с остальными постами, лучше придерживаться сезонности для дизайна, чтобы можно было его обновлять только раз в три месяца, и лучше делать такой дизайн, который легко адаптируется.

Низкое качество фотографий — скорее всего, взяты превью с платных фотостоков. Аватарка и хайлайтс неплохо сочетаются, но некоторые иконки повторяются и выбиваются из общего стиля + мало ассоциаций иконок с названием рубрики. Кажется, что какие-то хайлайтс подбирали под название, а какие-то поставили просто так. Для видео лучше делать отдельно обложки (может с заголовками), так как некоторые кадры непривлекательные.

Наши рекомендации:

Использовать фотографии высокого качества (например, бесплатные фотостоки — Pexels и Unsplash).

Добавить посты формата «До/После».

Поддерживать общий стиль для постов, чтобы ничего не выбивалось.

Капслок дешевит текст и выглядит непрезентабельно

Контент-план. Актуальные есть. Основная информация, которая нужна для новых пользователей (отзывы, прайс, услуги), есть. Контент-план нас радует, потому как в нем есть не только продающие публикации. Правда, отсутствует правильное чередование двух видов текстового наполнения. Хотелось бы видеть такую схему: один день — продающий контент, второй — информационный, третий — снова продающий, четвертый — можно еще продающий, но на пятый день поставить информационный пост.

Розыгрыши проводятся по простой механике: подписка, лайк, отметка друзей в комментариях. Может, есть смысл пересмотреть этот вариант активностей, поскольку в профиле могут появиться так называемые «призоловы». Это такие люди, которые подписываются на аккаунт только ради конкурсов и отписываются после их завершения. Плюсов от такого видимого вовлечения мало.

Зачастую в постах не хватает полной информации. Допустим, написано, что «применяются техники пассивной йоги». Что это такое? Что туда входит? Как это проводится? Обычный пользователь не знаком с «массажной» терминологией. Поэтому информация, которую вы даете аудитории, должна быть точной и понятной. Иногда в текстах можно увидеть пропуск слов и небольшие опечатки. Вроде бы ничего страшного, но лучше проверять тексты перед их публикацией.

Наши рекомендации:

Чередовать форматы контента между собой. Не стоит публиковать друг за другом продающие посты, один-два раза в месяц разбавленные информационными публикациями.

Не давать в текстах общие факты, а подкреплять их аргументами. Не просто «Антиоксиданты в составе», а в каком именно составе, как работают те самые антиоксиданты. Подписчик не разбирается в профессиональной лексике, поэтому ему нужно все объяснять, как ребенку.

Не использовать капслок как средство выделения отдельных фраз. Это дешевит текст, да и смотрится непрезентабельно. И да, такой способ оформления сильно отвлекает от чтения.

Перевод диалога в директ отстраняет большинство клиентов

Модерация. Комментариев не так много. Модерация работает на низком уровне, так как для ответов не отмечают пользователя, а это значит, что он даже не узнает, ответили ли ему.

Основной ответ на запрос цены — «Ответили в директ». Отмечайте пользователя, которому отвечаете. Пишите сразу полноценный ответ в комментариях, а не переводите беседу в директ, так вы отстраняете большое количество клиентов.

Аналитика в цифрах: публикуется около 6 постов в месяц, что кажется нам маленьким количеством. Вовлеченность средняя — 1,5% на пост.

Наши рекомендации: продвижению поможет запуск рекламной кампании с акциями, отзывами и портфолио.