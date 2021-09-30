Сергей Рачков: «Мы экспериментируем, предлагая предпринимателям совместное участие в новых проектах»

Лидер рынка алюминиевого профиля создает на базе АО «Татпроф» кластер различных предприятий

Фото: пресс-служба АО "Татпроф"

Львиная доля российских шампиньонов (80%) на прилавках магазинов выращена на грибных фермах, оборудование для которых выпускает «дочка» набережночелнинского АО «Татпроф», компания GreenAl. Этот бренд завоевывает рынки дальнего и ближнего зарубежья, а в перспективе выпустит оборудование для сбора грибов, которому нет аналогов в мире. Глава АО «Татпроф» Сергей Рачков активно диверсифицирует основной бизнес, считая, что только так компания может адаптироваться в нынешних сложных экономических условиях и постоянно развиваться. Хотя и в модернизацию производства алюминиевого профиля за минувшие два года инвестировано 1,5 млрд рублей. Предприятие запустило крупнейшую в Европе лакокрасочную линию и в октябре сдаст в эксплуатацию автоматизированный прессовый комплекс, что позволит ему увеличить свое присутствие на российском рынке до 24%.

Грибные фермы родом из автограда

На сегодняшний день львиная доля шампиньонов, продающихся в российских торговых сетях, выращена на оборудовании компании GreenAl — подразделения набережночелнинского АО «Татпроф». Новое для предприятия, выпускающего алюминиевый профиль, направление было запущено в рамках импортозамещения в 2017 году, и за это время компания выбилась в лидеры рынка.

80% промышленных производств грибов пользуется оборудованием АО «Татпроф». Это собственный грибной комплекс розничной сети «Магнит» в Краснодарском крае (бренд «Магнит Свежесть»), выращивающий 6 тыс. тонн шампиньонов в год, крупнейшие агрохолдинги России, выпускающие продукцию под известными брендами — «Лето», Global, «Грибная радуга», «Дон Шампиньон» и другие. По итогам 2020 года в России было выращено более 100 тыс. тонн шампиньонов, из них 80 тыс. тонн — на оборудовании GreenAl.

По итогам 2020 года в России было выращено более 100 тыс. тонн шампиньонов, из них 80 тыс. тонн — на оборудовании GreenAl

Грибные фермы этого производителя пользуется спросом как на ближнем, так и на дальнем зарубежье — в Армении, Беларуси, Казахстане, Турции, Венгрии, Польше, Франции и Италии. В последнее время конкуренты из Европы стали закупать алюминиевый профиль у GreenAl и выпускать комплексы для выращивания шампиньонов под своей торговой маркой. А в Париже, например, на месте подземной автостоянки в черте города решили выращивать грибы и заказали оборудование в Набережных Челнах.

Ведущий технолог GreenAl Павел Черный рассказал «Реальному времени», что грибной комплекс является гордостью компании.

— Он представляет собой стеллаж для выращивания грибов и оборудование для их сбора. Сам стеллаж — это алюминиевая конструкция в 3—7 ярусов высотой и длиной в 6—9 метров — для частного использования и порядка 30 метров — для промышленного. Производительность такого оборудования — 30 кг шампиньонов с 1 кв. м каждые 50 дней. Тележки для сбора грибов могут перемещаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении. Они оснащены механической лебедкой, но в разработке и автоматическая лебедка, — рассказал Черный.

Кстати, во всем мире тележка управляется вручную, и автоматизация этого процесса будет очередным ноу-хау татарстанского производителя.

Тележки для сбора грибов могут перемещаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении

Гигантские теплицы и неперегорающие светильники

Производство промышленных тепличных комплексов — еще одно направление, на котором специализируется «дочка» «Татпрофа». Сегодня они пользуются большой популярностью, так как позволяют выращивать овощи, зелень и другую продукцию круглогодично.

Тепличные комплексы имеют модульную конструкцию, что дает возможность их модифицировать, и по площади варьируются от 1 до 30 га, а в высоту достигают 6,5 метра. «Холодный домик» GreenAl состоит из оцинкованного стального каркаса и алюминиевых крыши, стен и внутренних перегородок, а также дверной группы системы «Татпроф».

Такие теплицы закупили «Долина Роз» из Екатеринбурга, «Декоративные цветочные культуры» из Ижевска и две подмосковные компании — из Иванисово и Электростали. В последней планируется установка гигантской теплицы на 20,5 гектара.

Вдобавок к изготовлению светотехнического оборудования GreenAl приступил к производству парковых светильников, предназначенных как для общественных пространств, так и для частных садовых участков. Антивандальные фонари имеют эстетичный внешний вид и различную цветовую палитру.

— Все светильники производятся из анодированного алюминия, что позволяет обеспечить 100%-ную защиту от коррозии, имеют свою уникальную модульную схему — то есть установка или замена компонентов светильников происходит без их демонтажа. Предприятие дает гарантию на светильники — 25 лет. Они могут работать в самых сложных погодных условиях и даже под водой, — пояснил Черный.

Вдобавок к изготовлению светотехнического оборудования GreenAl приступил к производству парковых светильников, предназначенных как для общественных пространств, так и для частных садовых участков

От высоких мужчин — к женщинам среднего роста

Генеральный директор АО «Татпроф» Сергей Рачков рассказал, что на предприятии с 30-летней историей постоянно ищут перспективные ниши для развития бизнеса и его диверсификации. И даже «коронавирусный кризис» затронул компанию по касательной.

— Долгое время говорили, что сложно работать в компании «Татпроф», потому что тут все постоянно меняется. И это наше преимущество. Поэтому изменение условий во внешней среде для нас проходит мягко, и более того, мы научились из этих изменений извлекать пользу. Нам удалось существенно увеличить объемы в 2021 году, выйти на внешние рынки, укрепить свои позиции. Потому что мы тренировались все 30 лет. Мы постоянно находимся в поиске: была Универсиада — мы встроились в Универсиаду, появилась Олимпиада — мы активно участвовали в ее подготовке, а также сдаче знаковых объектов на Дальнем Востоке. Приняло правительство программу поддержки сельского хозяйства — появилось производство тепличных и грибных комплексов. Сейчас будем вписываться в программу обслуживания этого оборудования, его ремонта и модернизации, — пояснил Рачков.

Впрочем, ударными темпами развивается и основное производство — выпуск алюминиевого профиля. За 10 лет его объемы удвоились, и на сегодняшний день АО «Татпроф» занимает 20% российского рынка, являясь лидером в стране в этой нише.

В октябре на заводе будет введен в строй новый автоматизированный прессовый комплекс производительностью в 12 тыс. тонн в год. В него инвестировано 558 млн рублей, срок окупаемости — 5 лет. А в июле была запущена крупнейшая в Европе вертикальная покрасочная линия, работающая пока в тестовом режиме. Благодаря полной автоматизации процесса ее производительность составляет 1 млн кв. м профиля в месяц, что на треть выше, чем в других покрасочных цехах. Новая линия кроме увеличения объемов производства дает дополнительные преимущества: менять цвет окраски продукции можно более чем 200 раз за сутки, а любой заказ выполнить за 3,5 часа.

Ударными темпами развивается и основное производство — выпуск алюминиевого профиля

В цехе работают всего 14 сотрудников. Причем если раньше на этот участок набирали мужчин от 1,80 метра ростом, то теперь здесь запросто могут работать и невысокие женщины.

Автоматизация производства, конечно, сокращает количество рабочих мест, но зато ведет к улучшению условий труда персонала и повышению заработной платы. Она сейчас на предприятии составляет 52—57 тыс. рублей.

За счет новых вводимых мощностей к концу 2021 года «Татпроф» планирует увеличить свои объемы еще на 20%. Это доведет его долю на рынке алюминиевого профиля до 24%, закрепив позицию №1 среди российских производителей. Сергей Рачков рассказал, что собирается активно выходить на московский рынок, где присутствие компании пока небольшое.

Но и без установки нового оборудования предприятие может ежегодно увеличивать производительность труда на 10%. Это достигается путем внедрения цифровых технологий. В следующем году, например, начнется автоматизация складского комплекса, которая позволит увеличить производительность логистических операций на 40%. Стоимость проекта составит 500 млн рублей.

Автоматизация производства, конечно, сокращает количество рабочих мест, но зато ведет к улучшению условий труда персонала и повышению заработной платы

Алюминиевый профиль — в тренде

Сегодня с помощью систем «Татпрофа» ежемесячно остекляют 450 тыс. кв. м зданий. Предприятие освоило выпуск нестандартных фасадных серий, состоящих из нескольких секций для больших проемов, со структурным остеклением, поворотом в плоскости остекления, имитацией пчелиных сот, с изломом в двух плоскостях. Такие витражи делают даже самое обычное здание современным и вносят разнообразие в городскую архитектуру.

По мнению Сергея Рачкова, актуальная градостроительная практика ориентируется на все большее использование алюминиевого профиля. В тренде сейчас — единение с природой, предполагающее большие окна, открытые пространства, стирание граней с внешней средой. В этом плане очень перспективно строительство экоотелей и глэмпингов. Рачков признался, что занимался бы этим, если бы у него не было «Татпрофа».

Глава компании рассказал, что делает активные шаги в сторону создания на базе своего завода целого кластера.

— Задача — привлечь энергичных инициативных предпринимателей, которые из алюминиевого профиля производили бы продукцию и оказывали услуги. Мы не заинтересованы в том, чтобы «Татпроф» монопольно развивал новые направления. Мы экспериментируем, приглашая предпринимателей, предлагая им совместное участие в бизнесе и новых проектах. Мне видится развитие компании в этом направлении. Соответственно, ее деятельность должна быть диверсифицирована. Из алюминиевого профиля можно делать многое. Например, передвижные пункты по борьбе с COVID-19, стул рыбака, лестницы и т.д. И в будущем мне хотелось бы выйти на эту орбиту, — поделился Рачков планами развития предприятия.