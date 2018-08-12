АО ТАТПРОФ

Общая информация

АО «Татпроф» — крупнейшая на территории России компания, специализирующаяся в области разработки архитектурных систем переработки алюминия методом экструзии. Признанный эксперт в разработке высокотехнологичных решений и продуктов из алюминия.

Предприятие основано в 1990 году. В течение несколько последних лет «ТАТПРОФ» является признанным лидером по объему производства алюминиевого профиля.

Компания осуществляет полный комплекс услуг от разработки до монтажа готовых изделий. Общая производительность — 5 тысяч тонн алюминиевого профиля и изделий на его основе в месяц. «ТАТПРОФ» предоставляет широкий спектр инжиниринговых услуг.

Компания выпускает собственную запатентованную систему светопрозрачных алюминиевых конструкций «ТАТПРОФ», входящую в список «100 лучших товаров России».

Производственные мощности предприятия включают в себя современные автоматизированные прессовые комплексы, линии покраски, общей производительностью более 1 млн кв. м покрытия, а также логистическую инфраструктуру.

«ТАТПРОФ» — один из ведущих российских разработчиков и производителей алюминиевых продуктов для строительства (строительная система «Татпроф»), автомобилестроения (автокомпоненты, кузовная и прицепная техника), систем интерьеров (мебель, шкафы-купе и т.д.). Компания «ТАТПРОФ» подписала соглашение с «Интерагро» о совместной работе по реализации проектов комплексной поставки и разработки оборудования для грибных ферм.

Генеральный директор — Рачков Сергей Геннадьевич



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