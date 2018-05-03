Рачков Сергей Геннадьевич
Общая информация
Генеральный директор ЗАО «РАССТАЛ», председатель Совета директоров ЗАО «ТАТПРОФ», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Родился в г. Набережные Челны Татарской АССР. Окончил Камский политехнический институт по специальности «инженер-механик» (1986 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер» (2001 г.), Высшую школу международного бизнеса по специальности «финансовый менеджмент». Владеет английским языком.
Трудовая деятельность:
1990 — 2001 гг. — глава предприятия по производству алюминиевых строительных конструкций «Профиль».
С 2001 г. — генеральный директор корпорации «РАССТАЛ», председатель Совета директоров ЗАО «ТАТПРОФ».
2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Заслуженный строитель РФ и РТ.
Человек — золотое сердце (1998, 2005, 2006, 2007 гг.). Лучший менеджер России. Руководитель года (1998, 2001, 2003, 2004 гг.). Благотворитель года (2007 г.). Почетный гражданин г. Набережные Челны.
Отмечен орденом Петра Великого I степени «За заслуги и личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского».
Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», орденом Петра Великого I степени «За заслуги и личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423802, РТ, г. Набережные Челны, ул. Профильная, 53
- Телефон: +7(8552) 44-27-70
- Email: leader@tatprof.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018