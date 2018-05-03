Рачков Сергей Геннадьевич

Общая информация

Генеральный директор ЗАО «РАССТАЛ», председатель Совета директоров ЗАО «ТАТПРОФ», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в г. Набережные Челны Татарской АССР. Окончил Камский политехнический институт по специальности «инженер-механик» (1986 г.), Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации по специальности «менеджер» (2001 г.), Высшую школу международного бизнеса по специальности «финансовый менеджмент». Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

1990 — 2001 гг. — глава предприятия по производству алюминиевых строительных конструкций «Профиль».

С 2001 г. — генеральный директор корпорации «РАССТАЛ», председатель Совета директоров ЗАО «ТАТПРОФ».

2009 по 2014 гг. — депутат Государственного Совета РТ четвертого созыва, член Комитета Государственного Совета РТ по законности и правопорядку.

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Заслуженный строитель РФ и РТ.

Человек — золотое сердце (1998, 2005, 2006, 2007 гг.). Лучший менеджер России. Руководитель года (1998, 2001, 2003, 2004 гг.). Благотворитель года (2007 г.). Почетный гражданин г. Набережные Челны.

Отмечен орденом Петра Великого I степени «За заслуги и личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского».

Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», орденом Петра Великого I степени «За заслуги и личный вклад в развитие и укрепление Государства Российского».

Дата последнего обновления: