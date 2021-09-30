Клиенты казанского мебельщика ищут управу на него через СМИ

Предприниматель обещает мебель на заказ, берет предоплату, а клиенты остаются ни с чем

В редакцию «Реального времени» с жалобой на очередного казанского мебельщика обратились около двух десятков татарстанцев. По их словам, предприниматель Руслан Ахмадуллин набрал заказов по предоплате, но ни товара, ни денег люди так и не увидели. Причем, от действий ИП пострадали и его собственные сотрудники, которых работодатель оставил без оплаты. Несмотря на многочисленные жалобы в полицию, Роспотребнадзор, привлечь к ответственности бизнесмена пока не удается.



«То у него сменщик заболел, то день рождения»

Жительница Казани Анна Иванова заплатила ИП Ахмадуллину Р.Р. 21 тысячу рублей — это сумма предоплаты, которую она внесла за изготовление дивана. Оговоренные сроки, которые были зафиксированы в договоре, давно прошли, а бизнесмен не возвращает ей ни заказ, ни деньги.

— Я решила себе заказать диван по индивидуальным меркам, — рассказывает Анна. — Создала заявку на сайте объявлений. Откликается молодой человек и пишет: «Вот мой «Инстаграм». Мы делаем мебель по вашим фото. Ткань вы тоже сами выбираете». Предложил встретиться. Мы подписали договор. Договорились на 5 сентября плюс минус 2 дня — это не критично. И вот 5 сентября я ему позвонила, чтобы выяснить, когда будет готов заказ. Но трубку он не берет, отвечает только по WhatsApp. И начинает кормить меня «завтраками» — то у него сменщик заболел, то день рождения. И так продолжается по сей день.

Погуглив отзывы про этого казанского предпринимателя, Анна быстро выяснила, что не она одна пострадала от действий ИП Ахмадуллина. Пострадавшие, а среди откликнувшихся около двух десятков человек, объединились в группу, чтобы совместно искать выход из ситуации. Заявления в полицию и жалобы в Роспотребнадзор ни к чему не привели. Пострадавшие клиенты также подали коллективное обращение в прокуратуру республики 27 августа.

— Вначале мы ходили в казанскую прокуратуру, но там нам отказали, — рассказала участница группы Ольга Кириллова. — Сослались на то, что дело будет рассматриваться в МВД. Поэтому мы обратились в татарстанскую прокуратуру. Мы хотим написать еще одно общее заявление со всеми подписями и будем рассылать по всем инстанциям — в аппарат президента Татарстана, в прокуратуру России. Кроме того, мы собираемся нанять адвоката, чтобы возбудить уголовное дело.

Фото: vk.com/vintage_mebel

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе прокуратуры Татарстана, на ИП Ахмадуллина Р.Р. поступило девять заявлений, 2 сентября их направили в прокуратуру Казани.

У Ольги Кирилловой история с пропавшим заказом и деньгами тянется еще с 2018 года. Она заказала диван за 133 тысячи рублей, муж внес предоплату в 85 тысяч. Когда сроки вышли, Ахмадуллин сначала сдвинул их на февраль, написав гарантийное письмо. Но и в феврале ничего не было готово, деньги он также не возвращал. Кирилловы обратились в суд и выиграли дело. По решению суда Ахмадуллин должен был выплатить пострадавшим клиентам 240 тысяч рублей с учетом компенсации за моральный ущерб. В итоге предприниматель выплатил только треть от аванса, однако пострадавшая ждет выплаты всей причитающейся суммы:

— Пусть заплатит все 240 тысяч. Сколько можно, уже 3 года не отдает нам деньги! Он очень непорядочный человек, кидает много пенсионеров, женщин в декрете. Знает, кого кинуть! — возмущается Ольга.



Шили с утра до вечера и остались без зарплаты

Претензии к Ахмадуллину не только у клиентов, но и у его же сотрудников. Так, нанятая им швея Ольга Пушкарева жалуется, что бизнесмен оставил ее без зарплаты:

— В августе 2019 года я работала на Руслана Ахмадуллина. Он нанял меня выполнить заказ для Рязани, еще пару заказов, но так и не заплатил, — рассказала в беседе с корреспондентом «Реального времени» Пушкарева. — Всего он мне должен 70 тысяч. Это был госзаказ на 68 диванов. Мы в течение месяца шили с утра до вечера. А он все подгонял: «Быстрее, быстрее!».

Сам Ахмадуллин, по словам работницы, объяснял свои проблемы с деньгами тем, что «не расплатился заказчик», хотя последний утверждал обратное.

Ольга уже 2 года просит предпринимателя выплатить долг. Ахмадуллин неоднократно обещал расплатиться, но так и не сделал этого. Теперь же мужчина, по словам швеи, и вовсе грозится не отдать ей деньги.

Фото: vk.com/vintage_mebel

От компании Vintage до ИП Ахмадуллин Р.Р.

Бывшие сотрудники рассказывают про Ахмадуллина, что ему 36 лет, он многодетный отец, а в прошлом якобы работал в правоохранительных органах. Пострадавшие клиенты считают, что именно связи в силовых структурах помогают мебельному мастеру так долго уходить от ответственности.

— Ахмадуллин называет себя примерным семьянином. Говорит, что просто иногда не успевает, не справляется, — говорит Пушкарева. — Обычно он спокойный, уравновешенный. Но уж если разозлится, то ругается как следует. Иногда знакомые пересылают мне его сообщения, где мат-перемат. И он, конечно, умеет «ходить по ушам». Мастер говорить — прямо заслушаешься. Хороший психолог, знает, как можно уговорить человека.

До работы в статусе ИП у Ахмадуллина была фирма Vintage. Сайт ее уже не работает, однако в соцсетях сохранился аккаунт, в профиле которого сообщается, что компания образовалась в 2014 году как предприятие по ремонту и перетяжке мягкой мебели. «Также мы занимаемся производством мебели для гостиниц и ресторанов, но основные наши усилия сосредоточены на развитии в направлении ремонта и перетяжки. В результате этого мы собрали одну из лучших команд, в которую входят настоящие фанаты своего дела с опытом работы от 5 до 20 лет», — говорится на странице Vintage в сети «ВКонтакте», которая не обновлялась с 2018 года.

Профиль самого Руслана Ахмадуллина в соцсети закрытый, на сообщение бизнесмен не откликнулся, как и на звонки на мобильный. Редакция готова предоставить предпринимателю возможность высказать свою позицию и опубликовать его комментарий.

Фото: vk.com/vintage_mebel

Среди пострадавших клиентов, объединившихся для коллективного обращения в надзорные органы, уже 19 человек. Каждый из них потерял разные суммы, начиная от 21 тысяч до 200 тысяч рублей и более.

— Ему никто ничего не делает, — посетовала Анна. — Через суды вешают задолженности. Он их не платит и на суды не ходит.

Сама клиентка направила в адрес Ахмадуллина официальное письмо с досудебной претензией по «Почте России». Женщина также на прошлой неделе подала заявление в полицию и обратилась в Роспотребнадзор. По ее словам, на днях ей перезвонили из полиции. Как сообщила Ольга Кириллова, в Управление МВД России по Казани пригласили и других пострадавших заказчиков, которые написали заявления еще две недели назад. Клиентам ИП сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Управлении Роспотребнадзора по Татарстану, куда также обращались пострадавшие, на запрос «Реального времени» пока не ответили. На горячей линии ведомства рассказали, как действовать в подобных ситуациях:

Направить письмо с заявлением о расторжении договора. Указать, что предварительно оплаченный товар, не был передан в срок. Если не принимает уведомление, направить заказное письмо по «Почте России» на фактический или юридический адрес ИП. Обратиться в полицию. Если в течение 10 дней не последует ответа, обратиться в Роспотребнадзор для проверки деятельности предпринимателя.