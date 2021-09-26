50 тыс. участников и гранты на 3,5 млн рублей: в Казани завершился Всероссийский студенческий форум
Закрытие Всероссийского студенческого форума, который проходил в Казани с 21 сентября, прошло сегодня в КРК «Пирамида». В программе вечерних торжеств — награждение победителей конкурса грантов, организованного в рамках слета Национальной лиги студенческих клубов, запуск Школы тренеров НЛСК. Призы и подарки от организаторов и партнеров форума получили и самые активные участники студенческого события в Казани.
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